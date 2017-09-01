Повінь у Техасі: фото до і після

Щонайменше 39 людей загинули внаслідок шторму "Гарві", що обрушився на південь США.

Паводкові води, спричинені потужними дощами, досі піднімаються східніше Х'юстона.

Наслідки стихії у штаті Техас можна побачити на цих фото.

Що сталось із містом Рокпорт

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Затоплена автомагістраль І-69

Знімок, що показує наслідки негоди, зроблений 30 серпня. На ньому змінені кольори, щоб показати паводкові води.

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Узбережжя штату

Цей супутниковий знімок показує, як паводкові води залили низини Техасу.

Другий знімок узбережжя зроблений 28 серпня.