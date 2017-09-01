Повінь у Техасі: фото до і після
Щонайменше 39 людей загинули внаслідок шторму "Гарві", що обрушився на південь США.
Паводкові води, спричинені потужними дощами, досі піднімаються східніше Х'юстона.
Наслідки стихії у штаті Техас можна побачити на цих фото.
Що сталось із містом Рокпорт
Клікніть Місто Рокпорт
Після
До
Затоплена автомагістраль І-69
Знімок, що показує наслідки негоди, зроблений 30 серпня. На ньому змінені кольори, щоб показати паводкові води.
Клікніть Затоплена автомагістраль I-69
Після
До
Узбережжя штату
Цей супутниковий знімок показує, як паводкові води залили низини Техасу.
Другий знімок узбережжя зроблений 28 серпня.