Батько Павла Гриба: людину можуть затримати нізащо

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Більше тижня немає жодної інформації про зниклого у Білорусі українця Павла Гриба. 24 серпня 19-річний хлопець поїхав до Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою переписувався по скайпу, і зник.

Білоруські правозахисники і журналісти припускають, що його передали російським спецслужбам. Такі випадки були відомі раніше.

Представники влади Білорусі підтвердили, що він перетнув кордон і запевнили, що шукають зниклого хлопця.

Український омбудсмен Валерія Лутковська звернулася до російського омбудсмена з проханням надати інформацію про його місце перебування і стан здоров'я.

Батько Павла Ігор Гриб, який служив в Україні прикордонником, їздив до Білорусі на пошуки свого сина.

Про цю поїздку та про історію свого сина він розповів ВВС.

"Його готували до операції"

"Мій син закінчив школу минулого року. Поступив до Києво-Могилянської академії на філософський факультет. Провчився один семестр і вирішив поки залишити навчання.

Його готували до операції. Він є інвалідом з дитинства. Має синдром портальної гіпертензії (комплекс симптомів, обумовлених порушенням кровообігу та підвищенням тиску у системі ворітної вени). Йому постійно потрібно приймати ліки.

Копирайт изображения Facebook Image caption Павло Гриб мав з дитинства проблеми зі здоров'ям

У 2014 році мій син дуже боляче сприймав всі події на Майдані. Поривався кудись поїхати на фронт, але стан здоров'я не дозволяв. Йому не можна піднімати більше трьох кілограмів.

Увесь цей час він був активним дописувачем соцмереж. Можливо, на тій хвилі його дописи могли мати якесь негативне забарвлення щодо країни-агресора.

Окрім соцмереж він не брав участі в жодних акціях: не брав участі у ЗСУ чи добробатах, на Схід не їздив, за кордон не їздив. Був тільки активним дописувачем.

У соцмережах познайомився з дівчиною. Вона представилась патріоткою України з-під Сочі. Їй нібито було 17 років. Начебто зав'язались віртуальні стосунки.

Раніше вони домовлялись зустрітися в Грузії, ми його відмовили. Потім виникла ідея зустрітися у Гомелі. Він поїхав.

Перетнув два кордони

Мав повернутися того ж дня 24 серпня. Ми чекали до ранку, він не повернувся. Я подав заяву в міліцію і поїхав його шукати.

Знайшов водія автобуса Чернігів-Гомель, яким він їхав. Той підтвердив, що Павло перетнув два кордони і доїхав до Гомеля.

Приїхавши у Гомель, я звернувся до міліціонерів, які чергували біля автовокзалу. Розказав, що зник син, показав документи. Його відразу подивились по базі даних.

Висвітилось, що син перебуває у розшуку, який оголошений ФСБ по Краснодарському краю, місто Сочі.

Розшук оголосили за статтею 205 карного кодексу РФ - це тероризм. Вони мені ще тоді сказали, що Павло не може бути у них, бо ініціатор розшуку - ФСБ.

Я сам прикордонник і знаю, що коли людина перетинає кордон, то висвічується, чи перебуває він у розшуку, чи ні.

Тобто, коли Павло перетинав кордон, то у прикордонника висвітилось, що він є у розшуку.

Прикордонники повинні були його ще тоді зупинити, зняти з автобуса, передати ініціаторам розшуку.

Мені стало зрозуміло, що оскільки прикордонники не затримали його, значить їм хтось дав команду. Значить щодо мого сина проводились якісь дії.

Значить була дана команда, щоб Павло доїхав до Гомеля, зустрівся з цієї дівчиною, і там його затримали.

Що я знаю про дівчину, з якою він спілкувався? Я в це не втручався. Це були його справи.

Дружина бачила, що він з кимось розмовляв по скайпу.

Після того, як він зник, я зламав його акаунт у скайпі. Мене здивувала її дуже грамотна українська мова.

"Тримають у Краснодарі"

Через те, що, за словами міліції, ініціатором розшуку сина, є ФСБ Краснодарського краю, думаю, що Павла тримають у слідчому ізоляторі у місті Краснодар.

Мені цікаво, чому ФСБ була зацікавлена у моєму синові.

Я думаю, що Павло попав виключно через соцмережі. Десь щось перепостив, щось написав - те, що, на їхню думку, мало негативний сенс.

Я написав заяви про зникнення у правоохоронні органи і СБУ, залучаємо громадські і правозахисні організації.

Треба показати, наскільки це небезпечно: виїжджає звичайний громадянин України, який не брав участі у військових діях і його можуть затримати нізащо".