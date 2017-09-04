Нові правила на українському кордоні: як це працюватиме?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нові правила на українському кордоні почнуть діяти з 1 січня 2018 року

Починаючи з 2018 року, Україна запроваджує нові правила в'їзду на свою територію для іноземців.

Як саме буде працювати нова система, поки що невідомо: детальні правила має найближчим часом розробити уряд.

Але вже зараз ясно, що нововведення чи не найбільше стосуватимуться громадян Росії.

Від 1 січня 2018 року їм доведеться не тільки здавати на кордоні відбитки пальців, але і попередньо повідомляти українську владу про свій намір відвідати країну.

ВВС зібрала все, що на сьогодні відомо про нові правила перетину українського кордону.

Візи для Росії?

Питання про посилення контролю для громадян Росії на кордоні з Україною обговорюється в Києві вже не перший рік.

У березні 2014 року, за лічені дні після підписання Володимиром Путіним закону про приєднання Криму до Росії - цей крок не визнає ані Київ, ані міжнародне співтовариство, - Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження візового режиму з РФ.

Однак його так і не ввели в дію указом президента. Офіційний Київ тоді пояснював, що візи - це занадто фінансово витратна справа, яка до того ж може негативно позначитися на мільйонах українців, які перебувають на території Росії.

Однак з березня 2015 року громадянам Росії заборонили в'їзд до України за внутрішніми паспортами, а з осені того ж року припинили авіаційне сполучення між Україною та Росією.

Проте дебати між прибічниками запровадження віз із Росією і противниками цього кроку в Києві не вщухали.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Восени 2014 року уряд ініціював будівництво комплексу фортифікацій "Стіна" на кордоні з Росією

Зрештою, в червні цього року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що візи, як такі, в сучасному світі відходять в минуле, але за нинішніх обставин Києву було б доцільно створити систему попереднього інформування про наміри відвідати Україну для громадян РФ.

У липні РНБО ухвалила рішення, яке передбачає, в тому числі, анонсоване Клімкіним нововведення, а минулої п'ятниці президент Порошенко ввів його в дію своїм указом.

Відбитки пальців

Оприлюднені на сьогоднішній день документи дають тільки загальне уявлення про нововведення, які повинні запрацювати на українських кордонах з 1 січня наступного року.

У всіх подробицях про них можна буде говорити лише через два місяці - такий термін дали уряду для того, щоб розробити необхідні для реалізації президентського указу заходи.

Проте, розповів ВВС помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, з нового року на всіх 157 пунктах пропуску через український кордон в іноземців, які бажають в'їхати на територію країни, будуть брати біометричні дані - відбитки пальців.

За його словами, здавати відбитки пальців будуть всі іноземці, в тому числі, наприклад, громадяни країн Євросоюзу.

"В першу чергу, це безпека країни. По-друге, це його (іноземця) власна безпека, якщо, не дай Бог, трапляться неприємні сюрпризи на території країни", - пояснив пан Слободян в ефірі телеканалу "112 Україна".

Ця заява дещо розходиться зі словами Петра Порошенка: днями він заявив, що це нововведення стосуватиметься тільки громадян з країн, "які представляють ризики для України", які до того ж не мають біометричних паспортів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росію внесуть в український список "країн міграційного ризику", йдеться в указі Петра Порошенка

Які саме країни увійдуть у цей список, поки що невідомо. Розробити його має український уряд. Однак окремий рядок у президентському указі присвячений тому, що в ньому має знайтися місце для Російської Федерації.

У прикордонній службі заявили, що вже приступили до тестування обладнання, що дозволяє брати біометричні дані за межами прикордонного пункту, наприклад, в поїздах або на морському транспорті, однак не виключили, що реалізація нововведення призведе до збільшення черг на кордоні.

Попереднє інформування

Громадян Росії точно торкнеться ще одне нововведення, передбачене указом Петра Порошенка.

З нового року власники паспорта з двоголовим орлом повинні будуть попередньо повідомляти про свій намір відвідати Україну за допомогою спеціального інтернет-ресурсу.

Цю систему ще не створили. Більш того, співрозмовники ВВС в декількох компетентних органах української влади не змогли повідомити, яке саме відомство буде відповідальним за її створення та обслуговування, громадяни яких ще країн повинні будуть нею користуватися, й які саме дані вона буде запитувати у потенційних гостей України.

Очікується, що відповіді на ці питання протягом наступних двох місяців дасть український кабінет міністрів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Українські прикордонники кажуть, що встигнуть переобладнати всі 157 пунктів пропуску до нового року

За словами Петра Порошенка, громадянин РФ, який виїжджає до України, повинен буде не тільки вказати основну інформацію про свою поїздку, але і після прибуття зареєструватися в місці, в якому він планує перебувати на території України.

"В умовах, коли держава є об'єктом військової агресії з боку Російської Федерації, ця практика є цілком виправданою", - заявив президент України.

Як нововведення на українському кордоні торкнуться громадян Росії та інших іноземців, які нині перебувають на території країни на законних підставах, наприклад, на підставі дозволу на проживання, поки що невідомо, заявили ВВС в прикордонній і міграційній службі України.

Голова комітету російської Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев і голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашников заявили, що Росії не варто йти на симетричні заходи щодо українців, які відвідують Росію.

У Кремлі та МЗС Росії нововведення, ініційовані указом Петра Порошенка, поки що не коментували.