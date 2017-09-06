Провальні стартапи 2017

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П'ять технічних стартапів, які отримали гарне фінансування, але змушені були закритися в 2017.

Juicero

Компанія, яка заснувала стартап Juicero - соковитискач, що працює через wi-fi і виготовляє сік з подрібнених овочів і фруктів - оголосила про закриття.

Juicero вдалося отримати 120 мільйонів доларів на фінансування розвитку девайса. У США його продавали за 399 доларів.

У компанії пояснили, що не можуть самостійно організувати "ефективну систему виробництва і дистрибуції".

Над винаходом активно глузували, коли виявилося, що з пакетиків із фруктами й овочами можна з легкістю вичавлювати сік руками.

Jawbone

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Фірма Jawbone, що вигадала кілька фітнес-трекерів, розпочала процедуру ліквідації у червні.

Її продукти стали першими фітнес-трекерами на ринку. Свого часу компанію оцінювали у 3 мільярдів доларів.

Протягом кількох місяців компанія була неактивна в соцмережах, і користувачі з поламаними девайсами повідомили BBC, що вони не можуть отримати відповідь від фірми.

Трекери Jawbone досі можна придбати в інтернеті, зокрема на сайті Amazon.

Yik Yak

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Додаток для смартфонів Yik Yak, який дозволяв створювати та переглядати дискусії у радіусі 8 км від місця знаходження абонента, отримала 73 млн доларів фінансування. Стартап оцінювали у 400 мільйонів доларів.

Платформа була надзвичайно популярною серед студентів коледжів, але в ній також були зафіксовані випадки принижень і залякувань користувачів. Фірма намагалася нав'язати користувачам постійну реєстрацію, але це не стало популярним.

Yik Yak оголосив, що закривається на початку цього академічного року.

Вебсайт платформи вже не працює. У блозі засновники додатку 24-річні Брукс Баффінгтон і Тайлер Дролл подякували користувачам Yik Yak за те, що вони були "найбільш пристрасними на планеті".

Lily

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Компанія Lily, що автономно виробляла безпілотники, закрилася у січні. Фірма пообіцяла відшкодувати 34 мільйони доларів, які отримала за передзамовлення.

Lily виготовляла водонепроникні девайси з камерами. За задумом, пристрій мав здійснювати відеозйомку в повітрі протягом 20 хвилин, а керувати ним можна було через браслет.

"Протягом останніх кількох місяців ми намагалися забезпечити фінансування, щобИ запустити наше виробництво і доставити перші пристрої, але не змогли це зробити", - повідомили співзасновники компанії Генрі Бредлоу та Антуан Балареске.

Дрон, що називається Next-Gen Lily, тепер можна замовити у Mota Group, яка купила права на брендинг, але пристрій не матиме всіх функцій, які обіцяли у Lily.

Beepi

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Beepi був інтернет-магазином для купівлі, продажу та лізингу вживаних авто. Стартап отримав 150 мільйонів доларів фінансування і свого часу оцінювався у 560 мільйонів доларів.

Компанія почала продавати свої активи у лютому 2017 року.

Видання TechCrunch написало, що в компанії виникли організаційні питання, а гроші були використані нераціонально. Засновники стартапу заперечили здогадки і сказали, що компанія переживала "складні часи".

Сайт компанії переадресує відвідувачів на платформу для покупки автомобілів Vroom.