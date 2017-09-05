Спецпроект "100 жінок": дев’ять жіночих винаходів

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Якщо вас попросять назвати відомих винахідників, ви одразу ж пригадаєте Томаса Едісона, Александра Ґрема Белла чи Леонардо да Вінчі.

А як щодо Мері Андерсон? Чи Енн Цукамото?

Цілком імовірно, що їхні імена вам не відомі. Але це лише дві жінки-винахідниці, які стоять за речами щоденного вжитку і науковими інноваціями.

У новому сезоні спецпроекту BBC ми розповімо історії впливових жінок, які надихають своїм прикладом.

Цього року ми попросимо жінок з усього світу запропонувати інновації для вирішення найбільших проблеми, які постають перед ними щодня.

Детальнішу інформацію про цикл "100 жінок" ви можете прочитати нижче. А для натхнення пропонуємо вам розповідь про дев'ять дивовижних винаходів. Ми користуємося ними завдяки жінкам-новаторкам.

1. Комп'ютерне програмне забезпечення — Ґрейс Гоппер

Під час Другої світової війни Ґрейс Гоппер вступила до лав ВМС США і дослужилася до звання контр-адмірала. Їй доручили працювати над новим комп'ютером Mark-1.

Минуло зовсім небагато часу, і вже в 1950-х роках вчена очолила передові розробки в галузі комп'ютерного програмування.

Ґрейс була однією з авторів компілятора для мови програмування, за допомогою якого можна було перетворювати інструкції на код, який зчитував комп'ютер. Це пришвидшило процес програмування і радикально змінило спосіб роботи електронних обчислювальних машин.

Завдяки пані Гоппер в англійській мові набув поширення термін "de-bugging" (усунення помилок у роботі програми, а буквально - "усунення комах") після того, як вона витягла зі свого комп'ютера міль.

"Неймовірна Ґрейс", як її називали, продовжувала працювати з комп'ютерами, доки у віці 79 років не пішла у відставку. На той момент вона була найстаршим офіцером на службі ВМС.

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2. Визначення номеру абонента і очікування виклику — доктор Ширлі Енн Джексон

Доктор Ширлі Енн Джексон — американський фізик-теоретик. Завдяки її дослідженням 1970-х років виникла система автоматичного визначення номера абонента, що телефонує, та опція очікування виклику, коли абонент розмовляє з іншою людиною.

Завдяки її відкриттям в галузі телекомунікацій надалі стало можливим створення портативного факсу, оптичного волокна та елементів сонячних батарей.

Це перша афроамериканка, яка здобула ступінь PhD в Массачусеттському інституті технологій і очолила один із провідних дослідницьких університетів — політехнічний інститут Ренселлера.

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3. "Двірники" для авто - Мері Андерсон

Одного зимового дня 1903 року Мері Андерсон їхала машиною до Нью-Йорка і помітила дорогою, що водій був змушений відчиняти вікно, аби змітати сніг з лобового скла.

Щоразу коли вікно відчинялося, пасажири в салоні автомобіля мерзли.

Пані Андерсон накреслила зразок гумової лопатки, якою можна було орудувати зсередини машини, і 1903 року отримала патент на свою розробку.

Автомобільні компанії забракували винахід оскільки вважали, що пристрій заважатиме водіям зосереджуватися на дорозі.

Андерсон ніколи не отримувала прибутку від свого винаходу, навіть коли "двірники" стали звичним елементом конструкції автомобіля.

4. Батареї для космічних станцій — Ольга Д. Ґонзалес-Санабрія

Цей винахід може здатися не найбільш привабливим у цьому списку, але нікель-водневий акумулятор із тривалим терміном служби — досить важливий винахід, адже завдяки йому вирішили проблему живлення Міжнародної космічної станції.

Народжена у Пуерто-Рико, Ольга Д. Ґонзалес-Санабрія була розробницею технології, яка уможливила створення цих батарей у 1980-х. Нині пані Ольга - технічний директор науково-дослідного центру імені Ґленна при НАСА.

Спецпроект "100 жінок"

Щороку в рамках спецпроекту BBC ми обираємо 100 впливових жінок з усього світу, які надихають своїм прикладом інших. 2017 року їхнє завдання — знайти рішення для чотирьох найбільших проблем, що перешкоджають сучасним жінкам: "скляна стеля" кар'єри, неграмотність серед жінок, домагання в публічних місцях і сексизм у спорті.

5. Посудомийна машина - Джозефіна Кокрейн

Пані Кокрейн любила влаштовувати у себе вдома гучні вечірки. Тож їй хотілося мати таку машину, яка б мила посуд швидше за її служниць — і била його не так часто.

Кокрейн сконструювала першу автоматичну посудомийку, що працювала завдяки тиску води. У її винаході мотор запускав роботу колеса всередині мідного бака.

Після смерті чоловіка-алкоголіка пані Кокрейн залишилася з купою боргів, і це спонукало її запатентувати свій винахід у 1886 році та відкрити власну фабрику з виробництва посудомийок.

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6. Домашня система безпеки — Марі Ван Бріттан Браун

Медсестрі Марі Ван Бриттан Браун часто доводилося залишатися вдома самій. Одного дня у неї виникла ідея, як зробити життя безпечнішим.

У 1960-х роках зростав рівень злочинності, а поліція реагувала повільно. Тоді разом зі своїм чоловіком Альбертом пані Ван Бріттан Браун розробила першу систему домашньої безпеки.

Девайс був доволі складний. Камеру приводив у дію мотор, вона їздила вгору і вниз уздовж дверей і визирала у вічко.

У спальні винахідниці стояв монітор, оснащений "тривожною" кнопкою.

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7. Виокремлення стовбурових клітин — Енн Цукамото

Свій патент Енн Цукамото отримала у 1991 році. Її праця зумовила значний поступ у розумінні того, як функціонує кровоносна система у пацієнтів, хворих на рак. Можливо, це допоможе винайти ліки від онкологічних захворювань.

Пані Цукамото надалі досліджує ріст стовбурових клітин. Спільно з колегами вона запатентувала більше семи інших винаходів.

8. Кевлар — Стефані Кволек

Легке волокно, з якого виготовляють куленепробивні жилети та інше захисне спорядження, у 1965 році винайшла хімік Стефані Кволек.

Відтоді матеріал, у п'ять разів міцніший за сталь, постійно рятує життя. Щодня його використовують мільйони людей у всьому світі.

Кевлар застосовують для виготовлення найрізноманітніших виробів та конструкцій: від рукавичок для прибирання до мобільних телефонів, літаків та підвісних мостів.

9. "Монополія" — Елізабет Меґі

Створення найпопулярнішої у світі настільної гри часто приписують Чарльзу Дерроу. Але насправді її правила вигадала Елізабет Меґі.

Пані Меґі хотіла продемонструвати проблеми капіталізму за допомогою інноваційної гри, в якій гравці торгували фальшивим майном і грішми.

Вона запатентувала свою розробку у 1904 році із назвою "Гра землевласника".

"Монополію" в її сучасному вигляді вперше випустила на ринок компанія Parker Brothers у 1935 році. Представники компанії виявили, що пан Дерроу був не єдиним творцем гри. За якихось 500 доларів він викупив у Елізабет Меґі патент і, власне, монополізував гру.