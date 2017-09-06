Nissan запускає електромобіль із більшим запасом ходу

Копирайт изображения Nissan Image caption Nissan Leaf, що має з'явитися у 2018 році

Nissan починає випускати нову версію своєї найпопулярнішої моделі електрокару Leaf на тлі дедалі запеклішої конкуренції на ринку електромобілів.

Розробники кажуть, що новий Leaf здатен долати відстань на 50% більшу, ніж його попередник, на одній підзарядці.

Утім, він все одно поступається моделям, які пропонують Tesla and GM.

Серед інших змін - покращення функції автономного керування і сучасніший дизайн.

Відтоді, як японський автовиробник запустив Leaf, було продано понад 280 тисяч авто. Це - найпопулярніший електромобіль у світі.

Проте він зіштовхнувся із дедалі жорсткішою конкуренцією на ринку "зелених" авто, яку, у свою чергу, посилюють суворіші вимоги щодо викидів у різних країнах світу.

Що нового?

Новий Leaf з'явиться у продажу в Японії у жовтні. У решті світу - лише з нового року.

Він має більший запас ходу завдяки потужнішій 40-кВт батареї.

Оскільки різні країни мають різні вимоги до електромобілів, запас ходу становитиме:

у Європі - 378 км

у Японії - 400 км

у США - 241 км.

У реальних умовах електромобілі зазвичай показують результат, що є на 20-25% нижчим за лабораторні випробування.

Проте у Nissan кажуть, що введення однопедальної системи e-Pedal, якою авто рушає, пришвидшується, гальмує і зупиняється, додасть потужності новому авто.

Кріс Ліллі зі спеціалізованого інтернет-видання Next Green Car news каже, що хоч нова модель і не є "проривом", вона все одно має сподобатися водіям:

"Кожну складову старого Leaf вдосконалили, а також додали багато чого нового".

Серед цих "покращень" - автоматизована система паркування ProPilot Park, яка дозволить контролювати маневрування авто в обмеженому просторі.

Розробники твердять, що система також може впоратися із паралельним паркуванням, включно із паркуванням у 7 прийомів.

Водії можуть також використовувати панель приборів, аби прорахувати місце для паркування, якщо це потрібно.

Крім того, модель має функцію автоматичного керування на одній смузі автомагістралі.

Ціни на це авто стартують із 28 962 доларів (3 150 360 ієн). У Nissan також кажуть, що наступного року запропонують потужнішу і дорожчу модель.

Порівняння з іншими

Конкуренція на ринку електромобілів посилюється на тлі того, як провідні виробники авто об'єднують зусилля зі спеціалізованими лабораторіями, щоб створити високотехнологічні авто із низьким рівнем викидів.

"Технології у галузі виробництва електромобілів швидко розвиваються, ціни швидко знижуються, а їх можливості розширюються", - каже професор Девід Белі, експерт з питань автоіндустрії в Aston Business School.

Але попри те, що Nissan значно вдосконалив свою останню модель, авто конкурентів можуть виявитися ще більш просунутими.

Tesla Model 3 може подолати щонайменше 350 км на одній підзарядці, а ціни на неї стартують із 35 000 доларів.

Chevy Bolt від General Motor із запасом ходу у понад 380 км коштує від 38 000 доларів.

Піонер у виробництві електромобілів, американська Tesla, попри нещодавній випуск найдешевшої моделі на ринку, поки що залишається радше виробником авто преміум-класу.

Тому Nissan Leaf має більше конкурентів серед інших виробників - Volkswagen, BMW та Hyundai.

"Leaf не конкуруватиме із Tesla, - каже Кріс Ліллі. - Проте на боці цієї моделі - ціна і виробничі технології. Ви отримуєте менші можливості, але й ціна є значно меншою".

Електричне майбутнє

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Nissan був серед піонерів виробництва електромобілів, випустивши першу модель Leaf у 2010 році. З того часу компанія продала більше електрокарів, ніж будь-який інший виробник - понад 280 тисяч.

Попри значні інвестиції, виробництво електромобілів становить лише невелику частину світового авторинку.

Згідно із даними Міжнародної енергетичної асоціації, у 2016 році у світі було зареєстровано близько двох мільйонів електромобілів. Це дрібниця у порівнянні з загальною кількістю проданих у минулому році авто - 80 мільйонів штук.

Один із найперспективніших ринків - Китай. Автовиробники ведуть запеклу боротьбу за шматочок найбільшого ринку напередодні запровадження нових вимог, що мають обмежити обсяги шкідливих викидів у повітря.

Очікується, що до 2025 року Китай споживатиме до п'ятої частини світового виробництва електромобілів.