Миротворці на Донбасі - мертвонароджена місія?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Миротворці ООН навряд чи з'являться на Донбасі, вважають експерти

Напередодні відкриття чергової Генеральної асамблеї ООН Росія спробувала перехопити ініціативу України щодо можливого введення на Донбас міжнародної миротворчої місії.

Раніше ідея, про яку два роки говорить керівництво України, отримувала негативну оцінку як з боку Росії, так і бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Через протилежні позиції сторін узгодити формат місії здавалось неможливим.

Роблячи своєрідний випереджувальний крок напередодні Генеральної асамблеї ООН, на якій Петро Порошенко планував озвучити пропозицію щодо миротворчої місії, зі схожою ініціативою виступив Володимир Путін.

Проте він запропонував такі умови, які одразу ж викликали різке несприйняття в Україні.

Саме через протилежні погляди України та Росії на миротворчу місію на Донбасі, як і вирішення конфлікту загалом, експерти сумніваються, що справа може піти далі заяв.

Несподіваний крок Путіна

Ще два тижні тому речниця МЗС Росії Марія Захарова негативно оцінила плани Петра Порошенка щодо миротворчої місії на Донбасі, а вже 5 вересня Володимир Путін підтримав нібито схожу за формою ініціативу.

"Присутність миротворців, навіть можна сказати не миротворців, а тих людей, які забезпечують безпеку місії ОБСЄ, вважаю цілком доречною і не бачу тут нічого поганого. Навпаки, вважаю, що це пішло б на користь вирішення проблеми на південному сході України", - заявив пан Путін.

Він доручив МЗС Росії внести такий проект резолюції на розгляд Радбезу ООН.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Путін озвучив свій план щодо миротворців

Проте російська пропозиція по суті одразу ж викликала різко негативну реакцію України.

Як заявив Путін, головним у російські пропозиції буде запровадження миротворчої місії виключно на лінії розмежування.

Українська ж сторона неодноразово наполягала на миротворчій місії на всій території ОРДЛО. І найголовніше - озброєні миротворці мають контролювати українсько-російський кордон, який зараз контролюють бойовики.

І ще один важливий спірний момент - Володимир Путін заявив про потребу виведення озброєння від лінії розмежування,. А Україну влаштовує повне виведення російської зброї та солдатів з усієї території ОРДЛО.

Окрім того, Путін заявив про необхідність прямого контакту з цього приводу Києва та влади "ДНР" і "ЛНР", проти чого постійно виступає Україна.

У пропозиції пана Путіна не було згадки про національний склад миротворчої місії, проте в Україні вже чітко заявили, що там не може бути представників Росії.

Український план

Президент України говорить про необхідність введення міжнародного миротворчого контингенту на Донбас ще з березня 2015 року.

Після підписання других Мінських угод припинення бойових дій так і не сталось.

Цю ідею тоді він обговорював з генсеком ООН, а потім її озвучували під час кількох засідань представників "нормандської четвірки".

Тема активізувалась 2016 року, про певну озброєну місію активно говорили і на початку 2017 року. Озвучувались пропозиції і щодо місії ООН, і про озброєння посиленої місії ОБСЄ.

Бойовики негативно відгукувались на подібні ініціативи й навіть проводили спеціальні навчання, як блокувати роботу потенційних миротворців.

Хоча голова МЗС Сергій Лавров допускав надання спостерігачам ОБСЄ легкого озброєння для оборони. Таку ідею навіть підтримував Володимир Путін, але на неприйнятних для України умовах.

До осені 2017 року миротворчі ініціативи не знаходили підтримки в усіх сторін перемовин.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українську пропозицію щодо миротворців Петро Порошенко планує озвучити на засіданні Генасамблеї ООН

Напередодні Дня незалежності 24 серпня 2017 року Петро Порошенко заявив, що на найближчій сесії Генасамблеї ООН презентує "ініціативу із введення миротворців ООН на окуповані території Донбасі".

Тоді ж він поскаржився, що раніше ініціативи щодо миротворців блокувала Росія, яка є членом Ради безпеки ООН і має право вето.

Проте вказав, що ветування резолюції щодо миротворців після розгляду на Генасамблеї покаже "хто є хто" у конфлікті на Донбасі.

На це тоді одразу ж відреагували у російському МЗС.

"Пропозиції представників київського режиму є очевидними спробами вчергове загальмувати процес реалізації Мінська-2 та ухилитись від виконання власних зобов'язань", - заявила тоді пані Марія Захарова.

Натомість 5 вересня речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков слідом за шефом розповів, що президент Росії ніколи не виступав проти розміщення миротворців на лінії розмежування.

За день до заяви Володимира Путіна голова президентської фракції у парламенті Ірина Луценко розповіла журналістам, що у Верховній Раді практично готовий законопроект щодо зміни юридичного статусу "окупованих територій" і самої антитерористичної операції.

Єдиною неузгодженою нормою вона вказала роль можливої миротворчої місії. І цей нюанс мали узгодити після поїздки президента на Генасамблею ООН.

Перехопити ініціативу?

"Путін в кращих традиціях гібридної війни намагається спотворити ідею українського керівництва щодо миротворців на Донбасі та перевернути все з ніг на голову", - оцінила пропозицію пана Путіна представник України на перемовинах у Мінську, перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко.

У своєму коментарі у Facebook вона наполягає, що миротворці мають працювати на всій території ОРДЛО, а їхній мандат має включати непідконтрольний кордон між Україною та Росією на Донбасі.

Близький до Кремля російський політолог Олексій Чеснаков розповів Російській службі Бі-бі-сі, що Петро Порошенко наповнює пропозицію з миротворцями змістом, який відповідає тільки його уявленню про інтереси України.

"Але не відповідає міжнародним правилам та практиці", - вважає експерт, сумніваючись, що Київ може погодитись на умови, які озвучив Володимир Путін.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Україна та Росія розходяться в головному - де мають працювати миротворці

У Росії на досить високому рівні визнають, що пропозиція Путіна - відповідь на дії української влади і спроба перехопити ініціативу.

"Росія цим кроком явно перехоплює ініціативу та пропонує вже Україні та Заходу шукати аргументи, чому саме не можна втілити те, що вони самі фактично пропонували раніше. Просто на більш прозорій та нейтральній основі", - написав у Facebook голова комітету Ради Федерації Росії Костянтин Косачев.

Він вказує, що ініціатива Путіна знімає з Росії звинувачення України та Заходу у тому, що Москва не хоче виконувати безпекову умову Мінських угод.

Пан Косачев вважає пропозицію Путіна реалістичною, хоча в Україні перспективу її реалізації не бачать.

Член переговорної групи у Мінську від України з політичних питань Ольга Айвазовська вважає пропозицію Путіна не тільки спробою перехопити ініціативу, а й знецінити саму ідею миротворців.

Глухий кут?

Один з головних перемовників у Мінську від України Євген Марчук нещодавно назвав цілий десяток обставин, через які миротворча місія на Донбасі в будь-якому з форматів малоймовірна.

"Без згоди двох воюючих сторін миротворців у зону фактичних бойових дій ніхто не пошле", - вважає пан Марчук.

Будуть потрібні згода парламенту України, а також визнання Росії стороною конфлікту, чого, на думку пана Марчука, не буде.

Якщо ж Україна не домагатиметься визнання такого статусу для Росії, то фактично визнає конфлікт на Донбасі громадянською війною, що Київ послідовно заперечує. До того ж у такому разі Росія матиме право на участь у такій миротворчій місії.

Російський же представник у Мінську Борис Гризлов взагалі заявив, що для миротворчої місії Україна ще має внести зміни в українське законодавство щодо статусу Донбасу.

МЗС Росії вже заявило, що направило проект своєї резолюції Ради безпеки ООН щодо миротворців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Радбез ООН зіткнеться з тими ж суперечностями щодо миротворців, що й контактна група з виконання Мінських угод

Представник України в ООН Володимир Єльченко розповів в ефірі телеканалу "112", що Україна також має свій готовий проект документу.

"Якщо буде потреба, ми подамо і розповсюдимо свій альтернативний проект. Інший варіант - працювати на базі російського проекту", - повідомив пан Єльченко.

Враховуючи ці чинники, експерт Інституту світової політики Микола Бєлєсков у коментарі ВВС Україна спрогнозував, що ситуація з переговорами щодо миротворчої місії зайде у глухий кут.

"Вся боротьба за виконання Мінська перенеслася б на дискусії миротворчої місії та всіх деталей мандату. Ситуація приречена - дискусії показали зовсім різне розуміння Україною та Росією роботи місії", - вважає пан Бєлесков.

Тому експерт прогнозує, що Росія блокуватиме у Радбезі ООН все, що у мандаті миротворців не подобається їй. Те ж саме робитиме Україна як непостійний член, а також через своїх партнерів - постійних членів Радбезу.

США вустами свого спецпредставника Курта Волкера нещодавно ще раз наголосили, що ОРДЛО перебуває під фактичним контролем російських військ.

Сама ж Росія заперечує наявність своїх регулярних військ на Донбасі.

Чергова сесія Генасамблеї ООН відкриється 12 вересня, а дебати й виступи розпочнуться з 18 вересня.