Чому люди перестають бути веганами

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чому деякі люди відмовляються від веганської дієти?

"За останні роки їжа для веганів стала набагато кращою", - так вважає британський політик Джеремі Корбін.

Лідер Лейбористської партії Великої Британії розповів, що дедалі більше його друзів вирішують стати веганами. Їхнє харчування пов'язане з повною відмовою від їжі тваринного походження - м'яса, молочних продуктів та яєць.

Любов до сиру поки що заважає йому повністю перейти на бік веганства, але він зараз "у процесі" зміни харчових орієнтирів.

Однак, поки деякі люди вважають, що їм підклали харчову свиню, і рішуче відмовляються від неї, інші вегани ухвалюють геть протилежне рішення - повернутися до м'яса.

"Моральний вибір"

Джон Ніколсон та його партнерка стали веганами у 1984 році, коли їм обом було по 23 і вони жили на фермі на півночі Шотландії.

Але через 26 років пара вирішила знову почати їсти м'ясо - заради власного здоров'я.

"Ми бачили, як худобу ведуть на бойню, і вирішили, що більше ніколи не будемо їсти м'яса, - розповів він. - У ті часи вибір був невеликий, нам доводилося буквально вишуковувати собі їжу. Ми звернули увагу на східну та індійську кухні й розширили свої культурні горизонти, бо обоє народилися на північному сході".

"А вже зовсім скоро й уряд нарешті заговорив про здорове харчування. І ми подумали: чудово, що ми зробили моральний вибір, вибір на користь здоров'я", - каже хлопець.

Повернення до витоків

Але з плином років пара помітила, що здоров'я погіршилося, і задумалася над причинами.

"Я сімнадцять років страждав від синдрому подразненого кишківника", - зізнається Джон. -Щоразу після їжі живіт роздувався, ставав завбільшки як полиця, на нього можна було поставити склянку. Усе, що я з'їдав, не затримувалося в моєму організмі. А бували дні, коли я і з дому не міг вийти".

Також Джон почав набирати вагу - зі зростом 1,78 м важив 95 кілограмів. І рівень холестерину, за словами його лікаря, був "найвищим у всьому Північному Йоркширі".

А його партнерка потерпала від депресії й порушення роботи щитовидної залози. Обом хотілося змін.

"На її думку, виною всьому була не наша їжа, а те, чого нам у ній не вистачало. Якщо поміняти харчування, може стати легше. Я сприйняв це дуже скептично, але хотів її підтримати", - каже хлопець.

Результат зміни харчування не забарився. Протягом 48 годин Джон став почуватися краще, і синдром подразненого кишківника майже перестав турбувати. Партнерка теж стала почуватися значно бадьоріше.

Копирайт изображения JOHN NICHOLSON Image caption Джон Ніколсон у 2010-му, коли ще був веганом (ліворуч), і коли знову почав вживати м'ясо

"Коли ти двадцять шість років був веганом, це вже як невід'ємна частина тебе самого", - зізнається він.

"Я переймався тим, що це рішення занадто егоїстичне. Але ми з жінкою мали довгу розмову, яка тривала ледве не цілу ніч, і зрозуміли, що наше здоров'я нам дорожче за тварин", - розповів хлопець.

Пара досі виступає проти промислового забою тварин і натомість купує м'ясо на фермах, де практикують вільний випас і натуральне харчування.

"Я іноді думаю про те, що могла б сказати людям-веганам моя бабуся, - ділиться Джон. - Вона б назвала це безглуздим потуранням собі".

"Її покоління знало, що їсти, бо відчувало зв'язок з власним походженням і місцями, де вони зростали. Хто я такий, щоб суперечити мудрим поколінням? Зараз ми просто повернулися до стану, в якому були перед тим, як нас перемкнуло щодо їжі", - каже він.

Непереносимість молочних продуктів

Естель Сілвер вісім років була веганкою, а потім знову почала їсти м'ясо. У той час вона не знала, що також це допоможе їй усунути деякі проблеми зі здоров'ям.

"Я стала веганкою, бо мені сказали, що в мене непереносимість молочних продуктів", - пояснює вона.

"Протягом двадцяти років я суворо дотримувалася вегетаріанської дієти. А потім захотіла стати ще й веганкою, бо мене обурювали методи вирощування і забою тварин. Тож для мене це було зручним приводом зробити той останній необхідний крок", - розповіла дівчина.

Спочатку Естель була страшенно задоволена. У неї очистилася шкіра, що з двадцятирічного віку була проблемною. Але з часом жінка почала відчувати втому, їй важко було впоратися зі стресом, розвинулася тривожність.

"Я перетворилася на клубок нервів. Коли ми з тодішнім бойфрендом кудись вибиралися, я майже не розмовляла з людьми, просто весь вечір за нього чіплялася й нікуди не відходила", - розповіла вона.

"Я не думала, що причина в харчуванні, тому вперто продовжувала дотримуватись дієти. Мені було значно легше на душі від усвідомлення, що я не підтримую галузь тваринної їжі, тому я переконала себе, що це цілком здорова дієта", - згадує Естель Сілвер.

Копирайт изображения ESTELLE SILVER Image caption Естель Сілвер стала веганкою після того, як їй сказали, що в неї непереносимість молочних продуктів

Через вісім років Естель усе сильніше хотілося м'яса та риби. Тому вона почала "махлювати".

"Було таке відчуття, що моє тіло відгукується вдячністю. Мені ставало краще після кожного шматочка м'яса", - каже вона.

Пізніше того ж року їй поставили діагноз "синдром хронічної втоми", або міалгічний енцефаломієліт (МЕ). У групі підтримки порадили споживати м'ясо та рибу, це полегшує симптоми.

"Відтоді моє здоров'я відчутно поліпшилося, я перестала бути тривожною", - повідомила Естель.

"З точки зору етики, жити без продуктів тваринного походження було б краще. Але я більше не вважаю веганську дієту здоровою. Мій організм просто на ній не виживе".

Запорука успіху - планування

За даними британської Національної служби охорони здоров'я (NHS), вегани можуть отримувати всі необхідні поживні речовини, якщо дотримуватимуться різноманітної і збалансованої дієти та складатимуть меню заздалегідь.

Лікарі радять п'ять разів на день вживати вуглеводи з вмістом крохмалю - картоплю, рис і пасту, а також споживати альтернативу молочним продуктам, наприклад, соєві напої.

Але без належного контролю харчування вегани можуть не отримувати життєво важливих елементів, таких як кальцій, залізо і вітамін B12.

Як повідомила дієтолог Товариства веганів Гезер Рассел, спільно з Британською асоціацією дієтологів вони працюють над тим, щоб донести до людей інформацію про необхідність складати плани харчування.

"Як веган, ви можете харчуватися смачно і поживно, дотримуючись своїх життєвих переконань", - запевнила вона.

"Веганське харчування може забезпечити вам усі поживні речовини, потрібні для організму".

"Якщо вам необхідно скласти меню здорового харчування, попросіть лікаря направити вас до дієтолога", - радить Гезер Рассел.

"Кмітливіша і спокійніша"

А Керрі Еддінз переконана, що зміна харчування покращила її життя.

Вона була вегетаріанкою з 10-річного віку. Але півтора року тому, коли їй виповнилося 40, вирішила стати веганкою.

"Я хотіла щось змінити, бо молочна галузь жахлива, мені дуже сумно на це дивитися, - поділилася жінка. - Від молока і яєць я почувалася загальмованою".

Копирайт изображения CARRIE EDDINS Image caption Керрі Еддінз каже, що почувається "кмітливішою і спокійнішою", ставши веганкою

Відмовившись від цих харчових продуктів, Керрі почувається "чудово, як ніколи". У неї покращилося травлення і з'явилося відчуття, що вона "кмітливіша" і "спокійніша".

Тепер Керрі прискіпливіше читає меню в ресторанах і носить із собою банку кокосової олії, яку вживає замість масла.

На самому початку змін у харчуванні вона також почувалася втомленою і мусила користуватися пластирами з вітаміном B12, "для підтримки організму".

"Але зараз усе прекрасно, - усміхається Керрі. - Таке харчування бадьорить краще за каву".