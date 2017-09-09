НеПроґавте: "Ірма", землетрус від КНДР і вибух у Києві

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Тиждень, що минає, видався щедрим на новини й інформаційні приводи. Атлантика ‎потерпає від "наступу" ураганів, а одразу у двох частинах планети сталися потужні ‎землетруси. Один із них став наслідком ядерних випробувань.‎

Якщо ви не впевнені, що достатньо пильно стежили за новинами у останні сім днів, але не ‎хочете нічого пропустити, ми підготували для вас короткий огляд найважливішого і ‎найцікавішого за цей тиждень.‎

‎Чотири урагани і один землетрус

Цього тижня світ схвилював рекордний за потужністю ураган "Ірма", який насунувся на ‎Карибський регіон і завдав масштабних руйнувань.

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Нині "Ірма" торує свій шлях до східного узбережжя США, що у минулі тижні і так ‎постраждало від повеней, спричинених іншим ураганом - "Гарві".

За оцінкою Червоного Хреста, від "Ірми" вже постраждали 1,2 мільйона людей і ця ‎кількість може різко зрости до 26 мільйонів. Але по слідах "Ірми" рухається ще два ‎потужні урагани - "Хосе" і "Катя".‎

Якщо ви зараз запитуєте себе, звідки так багато ураганів у Атлантиці, то не проґавте ‎цієї статті від колег із BBC Mundo:‎

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Руйнівний шлях "Ірми" Атлантикою

Тим часом південніше від зони руйнувань атлантичних ураганів іще одна стихія завдала ‎багато лиха: у Мексиці стався найпотужніший за століття землетрус силою у 8,1.

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А що із КНДР?‎

Влада КНДР у неділю заявила про успішне випробування водневої бомби.

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‎Сейсмологи зафіксували на території КНДР землетрус, осередок якого ‎знаходився на поверхні землі - поштовхи відчули у Південній Кореї і навіть у ‎російському Владивостоці.‎

США у відповідь закликали вжити "найсильніших заходів" проти КНДР - ‎дипломатичних, звісно.‎

Серед нових санкцій проти КНДР, які США пропонують ООН - заборона на ‎продаж країні нафти й замороження активів північнокорейського лідера Кім Чен ‎Ина.

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‎Вибух у Києві і доля графіті Євромайдану

Кілька трагічних інцидентів потрясли Україну цього тижня.

На Рівненщині у ДТП загинуло п'ятеро ‎людей, серед загиблих: журналіст Володимир Карагяур, викладач "Києво-‎Могилянської академії" та юрист Олексій Курінний, політолог та історик Олександр ‎Маслак, політолог Олександр Ніконоров.

А в центрі Києва, на вулиці Павла Скоропадського, вибухнув автомобіль : чоловік загинув, жінка та дитина у лікарні.

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‎Тим часом ГПУ заявила, що у банку Швейцарії виявили півтонни "золота сім'ї ‎Януковича". За словами Юрія Луценка, "золото" передадуть до бюджету ‎України.‎

Повернутися можуть і графіті часів Євромайдану, стерті зі стін будинку по ‎вулиці Грушевського адміністрацією магазину "Емпоріум". Принаймні це обіцяє ‎мінкультури.‎

Зникнення графіті із зображеннями Лесі Українки, Тараса Шевченка й Івана ‎Франка у образі революціонерів викликало хвилю обурення в українському ‎суспільстві. У відповідь активісти закидали магазин , ‎обмалювали фарбою і намагалися підпалити шини перед входом.

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‎Магазин, у підсумку, з'їхав, проте у майбутньому музеї Революції Гідності ‎заявляють, що багато інших майбутніх експонатів музею - артефактів часів ‎Євромайдану - також загрожують стати частиною історії через неналежні умови, ‎у яких їх зберігають.‎

А от хто точно поки що не хоче ставати частиною української історії, так це екс-‎губернатор Михайло Саакашвілі.‎

Позбавлений українського (і грузинського) громадянства Саакашвілі має намір ‎повернутися до України 10 вересня. Його прихильники збираються на пункті ‎пропуску "Краковець" на українсько-польському кордоні, але українська влада має ‎твердий намір екс-губернатора не впустити:‎

У будь-якому разі, у Михайла Саакашвілі має бути кращий план, аніж у цього чоловіка, ‎який цього тижня вирішив пройти повз паспортний контроль у київському аеропорту ‎‎"Бориспіль" навприсядки:

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Прикордонники: чоловік наприсядки спробував оминути контроль

‎Незаконно в Україну намагаються потрапити не тільки люди, а й авто. Мало хто не помічав ‎на вулицях українських міст автомобілі на "єврономерах" - тобто офіційно зареєстровані у ‎країнах ЄС. Проте за кермом таких машин найчастіше - українці. За різними оцінками, ‎таких автомобілів в Україні може бути до півтора мільйони.‎

Українська влада застерігає, що авто на "єврономерах" не відповідають податковому ‎законодавству. А от їхні власники тим часом заявляють, що прозоре розмитнення ‎автомобілів - занадто дороге, і вимагають від :‎

Президент Петро Порошенко цього тижня виголосив свою щорічну промову перед Верховною Радою. Від нього чекали кількох резонансних заяв, які він, проте, не зробив.

Королівський "перший дзвоник"‎

Цього тижня перші шпальти міжнародних ЗМІ раптово запістрявіли новинами про ‎британську королівську родину. Що стало цьому причиною? Одразу кілька інфоприводів.‎

Королівський двір підтвердив, що герцог і герцогиня Кембриджські - Вілям і Кейт - ‎чекають на третю дитину.

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‎До слова, вагітність Кейт, зокрема, ранковий токсикоз, від яким герцогиня страждала і під ‎час попередніх вагітностей - завадив їй у четвер відвести старшого сина Джорджа до ‎школи у перший його день. Замість Кейт маленького принца супроводжував його батько ‎Вільям:‎

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Маленький принц: Джордж уперше пішов до школи

Якщо ви дивуєтеся, що перший день у школі британського принца минув без "лінійки", ‎промов чиновників і навіть без святкового концерту, то вам буде цікаво перечитати нашу ‎нещодавню статтю про українські шкільні традиції:‎

До деяких змін у системі української освіти ще далеко, а інші - почнуться вже із ‎наступного року. Цього тижня Верховна рада ухвалила законопроект "Про освіту".‎

Що змінить нова шкільна реформа? Читайте:‎

Повертаючись до королівської сім'ї, не тільки Вільям і Кейт стали героями новин цього ‎тижня. Молодший брат Вільяма - Гаррі - опинився у центрі обговорень після того, як його ‎нинішня дівчина - американська акторка Меган Маркл розповіла Vanity Fair про свою ‎любов до принца:‎

Футбол: тріумф і поразка‎

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Українська збірна з футболу цього тижня продовжила змагання за участь у Чемпіонаті ‎світу з футболу 2018 року.‎

Матч із Туреччиною восьмого туру кваліфікації на ЧС-2018 для українців завершився.‎

Проте уже за кілька днів із таким же рахунком українці програли збірній Ісландії.‎

Тепер українцям залишається відіграти ще два тури відбору: з Косово на виїзді і з ‎Хорватією вдома.‎

Тиждень моди, Босх і горе-побачення

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У Києві цього тижня проходить черговий Український тиждень моди (UFW), де українські ‎дизайнери демонструють свої колекції сезону весна-літо 2018. Ми відібрали ‎кілька із них:

Альтернативно, можете почитати про світ фантазій одного із найбільш ‎загадкових художників - Ієроніма Босха, і чи не найвідоміше зображення раю і ‎пекла і середньовічних уявлень про світ - полотно "Сад земних насолод":

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Лідером серед переглядів цього тижня, тим не менш, стала цілковито абсурдна і ‎курйозна ситуація, яка сталася у Британії. Все починалося як звичайне ‎побачення через Tinder, а закінчилося фекаліями і рятувальниками. Одним ‎словом, читайте самі:

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