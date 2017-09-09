#НеПроґавте: "Ірма", землетрус від КНДР і вибух у Києві
Тиждень, що минає, видався щедрим на новини й інформаційні приводи. Атлантика потерпає від "наступу" ураганів, а одразу у двох частинах планети сталися потужні землетруси. Один із них став наслідком ядерних випробувань.
Якщо ви не впевнені, що достатньо пильно стежили за новинами у останні сім днів, але не хочете нічого пропустити, ми підготували для вас короткий огляд найважливішого і найцікавішого за цей тиждень.
Чотири урагани і один землетрус
Цього тижня світ схвилював рекордний за потужністю ураган "Ірма", який насунувся на Карибський регіон і завдав масштабних руйнувань.
Нині "Ірма" торує свій шлях до східного узбережжя США, що у минулі тижні і так постраждало від повеней, спричинених іншим ураганом - "Гарві".
За оцінкою Червоного Хреста, від "Ірми" вже постраждали 1,2 мільйона людей і ця кількість може різко зрости до 26 мільйонів. Але по слідах "Ірми" рухається ще два потужні урагани - "Хосе" і "Катя".
Якщо ви зараз запитуєте себе, звідки так багато ураганів у Атлантиці, то не проґавте цієї статті від колег із BBC Mundo:
Тим часом південніше від зони руйнувань атлантичних ураганів іще одна стихія завдала багато лиха: у Мексиці стався найпотужніший за століття землетрус силою у 8,1.
А що із КНДР?
Влада КНДР у неділю заявила про успішне випробування водневої бомби.
Сейсмологи зафіксували на території КНДР землетрус, осередок якого знаходився на поверхні землі - поштовхи відчули у Південній Кореї і навіть у російському Владивостоці.
США у відповідь закликали вжити "найсильніших заходів" проти КНДР - дипломатичних, звісно.
Серед нових санкцій проти КНДР, які США пропонують ООН - заборона на продаж країні нафти й замороження активів північнокорейського лідера Кім Чен Ина.
Вибух у Києві і доля графіті Євромайдану
Кілька трагічних інцидентів потрясли Україну цього тижня.
На Рівненщині у ДТП загинуло п'ятеро людей, серед загиблих: журналіст Володимир Карагяур, викладач "Києво-Могилянської академії" та юрист Олексій Курінний, політолог та історик Олександр Маслак, політолог Олександр Ніконоров.
А в центрі Києва, на вулиці Павла Скоропадського, вибухнув автомобіль : чоловік загинув, жінка та дитина у лікарні.
Тим часом ГПУ заявила, що у банку Швейцарії виявили півтонни "золота сім'ї Януковича". За словами Юрія Луценка, "золото" передадуть до бюджету України.
Повернутися можуть і графіті часів Євромайдану, стерті зі стін будинку по вулиці Грушевського адміністрацією магазину "Емпоріум". Принаймні це обіцяє мінкультури.
Зникнення графіті із зображеннями Лесі Українки, Тараса Шевченка й Івана Франка у образі революціонерів викликало хвилю обурення в українському суспільстві. У відповідь активісти закидали магазин , обмалювали фарбою і намагалися підпалити шини перед входом.
Магазин, у підсумку, з'їхав, проте у майбутньому музеї Революції Гідності заявляють, що багато інших майбутніх експонатів музею - артефактів часів Євромайдану - також загрожують стати частиною історії через неналежні умови, у яких їх зберігають.
А от хто точно поки що не хоче ставати частиною української історії, так це екс-губернатор Михайло Саакашвілі.
Позбавлений українського (і грузинського) громадянства Саакашвілі має намір повернутися до України 10 вересня. Його прихильники збираються на пункті пропуску "Краковець" на українсько-польському кордоні, але українська влада має твердий намір екс-губернатора не впустити:
У будь-якому разі, у Михайла Саакашвілі має бути кращий план, аніж у цього чоловіка, який цього тижня вирішив пройти повз паспортний контроль у київському аеропорту "Бориспіль" навприсядки:
Незаконно в Україну намагаються потрапити не тільки люди, а й авто. Мало хто не помічав на вулицях українських міст автомобілі на "єврономерах" - тобто офіційно зареєстровані у країнах ЄС. Проте за кермом таких машин найчастіше - українці. За різними оцінками, таких автомобілів в Україні може бути до півтора мільйони.
Українська влада застерігає, що авто на "єврономерах" не відповідають податковому законодавству. А от їхні власники тим часом заявляють, що прозоре розмитнення автомобілів - занадто дороге, і вимагають від :
Президент Петро Порошенко цього тижня виголосив свою щорічну промову перед Верховною Радою. Від нього чекали кількох резонансних заяв, які він, проте, не зробив.
Королівський "перший дзвоник"
Цього тижня перші шпальти міжнародних ЗМІ раптово запістрявіли новинами про британську королівську родину. Що стало цьому причиною? Одразу кілька інфоприводів.
Королівський двір підтвердив, що герцог і герцогиня Кембриджські - Вілям і Кейт - чекають на третю дитину.
До слова, вагітність Кейт, зокрема, ранковий токсикоз, від яким герцогиня страждала і під час попередніх вагітностей - завадив їй у четвер відвести старшого сина Джорджа до школи у перший його день. Замість Кейт маленького принца супроводжував його батько Вільям:
Якщо ви дивуєтеся, що перший день у школі британського принца минув без "лінійки", промов чиновників і навіть без святкового концерту, то вам буде цікаво перечитати нашу нещодавню статтю про українські шкільні традиції:
До деяких змін у системі української освіти ще далеко, а інші - почнуться вже із наступного року. Цього тижня Верховна рада ухвалила законопроект "Про освіту".
Що змінить нова шкільна реформа? Читайте:
Повертаючись до королівської сім'ї, не тільки Вільям і Кейт стали героями новин цього тижня. Молодший брат Вільяма - Гаррі - опинився у центрі обговорень після того, як його нинішня дівчина - американська акторка Меган Маркл розповіла Vanity Fair про свою любов до принца:
Футбол: тріумф і поразка
Українська збірна з футболу цього тижня продовжила змагання за участь у Чемпіонаті світу з футболу 2018 року.
Матч із Туреччиною восьмого туру кваліфікації на ЧС-2018 для українців завершився.
Проте уже за кілька днів із таким же рахунком українці програли збірній Ісландії.
Тепер українцям залишається відіграти ще два тури відбору: з Косово на виїзді і з Хорватією вдома.
Тиждень моди, Босх і горе-побачення
У Києві цього тижня проходить черговий Український тиждень моди (UFW), де українські дизайнери демонструють свої колекції сезону весна-літо 2018. Ми відібрали кілька із них:
Альтернативно, можете почитати про світ фантазій одного із найбільш загадкових художників - Ієроніма Босха, і чи не найвідоміше зображення раю і пекла і середньовічних уявлень про світ - полотно "Сад земних насолод":
Лідером серед переглядів цього тижня, тим не менш, стала цілковито абсурдна і курйозна ситуація, яка сталася у Британії. Все починалося як звичайне побачення через Tinder, а закінчилося фекаліями і рятувальниками. Одним словом, читайте самі: