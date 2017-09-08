Авто на єврономерах: для бідних чи для особливих?

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Біля Верховної Ради близько трьох сотень людей два дні вимагали "доступного розмитнення" для авто із іноземними номерами.

Організатори акції анонсували 100-тисячний протест.

І хоча ці прогнози не справдилися, на українських шляхах дедалі більше авто із польськими, литовськими, естонськими, болгарськими номерами, за кермом яких - українці.

Як все починалося

Влітку минулого року набули чинності зміни до Податкового кодексу, які сильно знизили мита на ввезення вживаних легкових авто. Зміни є тимчасовими і діятимуть до 31 грудня 2018 року.

Автори законопроекту сподівалися, що це дозволить прибрати корупційні схеми на ринку авто і зробить їх доступнішими для українців.

Імпорт уживаних авто: депутати відкрили дорогу

Закон містив також і низку обмежень. Зокрема, зниження мит не застосовується, якщо авто:

мають походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором,

вироблені до 1 січня 2010 року,

ввозяться в Україну у кількості понад одне авто на рік,

продаються впродовж року з дня реєстрації.

У такий спосіб уряд хотів зупинити потік "металобрухту", непотрібного в інших країнах, та унеможливити перепродаж уживаних авто.

Ціна питання

Проте виявилося, що цього недостатньо і що "сірі" схеми лишаються привабливішими для деяких покупців. Ця привабливість обчислюється кількома тисячами доларів США.

Аби авто з іноземними номерами отримало українську реєстрацію, треба сплатити:

митний збір - 10% вартості авто,

ПДВ - 20%,

акцизний збір - залежно від потужності двигуна.

Відтак, на практиці куплене у Європі приблизно за 4 тис. доларів США вживане авто після українського розмитнення додає у вартості до 2 тис. доларів.

Як це працює

Авто із іноземними номерами може потрапити до України або транзитом, або в режимі "тимчасового ввезення". Обидва варіанти зазвичай відбуваються із залученням юридичних та фізичних осіб-нерезидентів.

При ввезенні авто громадянин України має сплатити податки. Якщо цього не відбулося, штраф може скласти до 300% від несплачених податків.

У разі, як митники виписали штраф, а власник авто відмовляється його сплатити, справу мають вирішувати суд і виконавча служба.

Проте у такий спосіб події розвиваються не дуже часто.

Одна із складностей, яка дозволяє "сірим" схемам ввезення авто існувати роками, полягає в тому, що зупинити авто із іноземними номерами і перевірити документи може поліція, але у поліцейських немає доступу до бази даних Митної служби щодо того, чи сплатив власник авто податки.

А митники можуть зафіксувати порушення лише тоді, коли авто перетинає кордон.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вже понад рік, як власники авто на іноземних номерах влаштовують протести. Вони почалися із західних кордонів і зараз дійшли до Києва

Постійні черги на західному кордоні свідчать про те, що якась частина власників авто із іноземними номерами намагається виконати умови "транзиту".

Але є і ті, хто обирають інший варіант, сподіваючись, що вимоги таки скасують.

За даними Державної фіскальної служби, нині в країні незаконно перебувають понад 50 тисяч автівок із іноземними номерами - їхні власники порушили терміни транзиту чи реєстрації.

Загалом від початку року до України завезли майже 165 тис. авто на іноземних номерах. Минулого року ця цифра становила трохи більше 148 тис. Загалом, за різними оцінками, в Україні вже може перебувати до півтора мільйона авто із іноземними номерами.

Не перше загострення

Власники авто із іноземними номерами вже намагалися привернути увагу до себе і озвучити вимоги.

У 2016 році вони намагалися блокувати кілька магістралей на західному кордоні. На початку цього року кілька десятків машин намагалися перекрити в'їзди до Києва і підпалювали шини.

Учасники акції вимагали ухвалити законопроект, внесений на розгляд парламенту наприкінці 2016 року 95 депутатами з різних фракцій, який передбачав "умовне часткове звільнення від оподаткування" ввезених з-за кордону авто і "справедливої ціни розмитнення".

Профільний комітет відхилив його як такий, що "суперечить рівності громадян, які придбали авто зі сплатою усіх податків". Згодом законопроект відкликали, а нові варіанти досі опрацьовують у профільному комітеті.

У травні президент доручив уряду невідкладно врегулювати ситуацію з авто з іноземною реєстрацією і ліквідувати незаконні схеми.

Копирайт изображения www.facebook.com/Авто-Евро-Сила Image caption Координатор протестів власників авто із іноземними номерами "Авто Євро Сила" наводить на своїй сторінці у Facebook дані про вартість розмитнення в європейських країнах і Україні

Тепер учасники протесту вимагають не лише "справедливої ціни розмитнення", яку вони визначають у 500 доларів, але й скасувати обмеження на перепродаж та вимогу про завезення авто за екостандартами Євро-5.

Власники "білих" авто, які сплатили усі податки, вважають це ознакою того, що справжні наміри учасників протестів авто із іноземними номерами - легалізувати "сірий" бізнес, а не придбати доступне авто.

В Україні треба запровадити європейські екологічні обмеження, і тоді буде зрозуміло, чому там уживані авто коштують так дешево, наполягають власники "білих" авто.

Натомість ті, хто пересувається на авто з іноземними номерами, називають нинішню ситуацію із розмитненням в Україні абсурдною, і наводять приклад експерименту із "Запорожцем", який був придбаний у Львові за 250 доларів, оформлений у Польщі за 250 доларів і заново розмитнений в Україні за 3 тис. доларів митних платежів.

Що далі?

Вирішити суперечку довкола реєстрації авто із іноземними номерами можна у різні способи. Один із них - закон, який замість змін до податкового чи митного законодавства просто подовжив би термін, впродовж якого іноземні авто можуть перебувати в режимі "транзиту" на території України.

Можна також визначити сталу суму платежу за легальне використання авто з іноземними номерами. Але такий "спеціальний режим" навряд чи сподобається офіційним імпортерам і власникам легально придбаних авто.

Є й варіант із ужорсточенням штрафів для тих, хто перебуває за кермом авто з іноземними номерами. Проте він може спровокувати подальші протести.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Під час останньої акції учасники висунули нову вимогу - скасувати вимоги щодо екостандартів для ввезення авто

Який би варіант не обрали, голова податкового комітету парламенту Ніна Южаніна вже заявила, що негайного виконання вимог учасників протесту не буде.

"Такі ультиматуми не повинні розглядатися негайно. Це що, соціальне питання? Ні, - заявила депутат в ефірі телеканалу "112 Україна". - Люди, які вийшли на вулицю, не хочуть нічого платити та не хочуть нести відповідальність за порушення законодавства".

Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко вважає, що для того, аби авто подешевшали, треба скасувати усі податки при імпорті, а не легалізовувати схему, яка дозволяє комусь не платити податки.

На своїй сторінці у Facebook він нагадав, що перед початком нової сесії асоціація розробила і відправила депутатам свій проект закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом легкових автомобілів".

Втім, деякі учасники дискусії довкола авто із іноземними номерами у соцмережах пропонують подивитися на проблему ще ширше і скасувати мито, акцизи і ПДВ взагалі з усіх товарів.