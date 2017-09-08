Фото: найкращі морські пейзажі Британії
Зображення маяка на мисі Сент-Еббз-Хед у Шотландії визнали найкращим морським пейзажем Британії на конкурсі фото Ultimate Sea View. Автор фото - Вільям Поллард.
Конкурс проводить благодійна організація Shipwrecked Mariners' Society, яка допомагає колишнім морякам.
В інших чотирьох категоріях перемогли знімки з Зовнішніх Гебридських островів, архіпелагу Сент-Кілда, узбережних міст Сідмут і Ньюквей.
Керівник об'єднання, капітан Малкольм Вільямс каже, що вибрати переможця було дуже складно.
"У нас було понад 1300 робіт на конкурсі від понад 400 людей з усієї Великої Британії", - розповів він.
"Цьогоріч ми побачили не лише рекордну кількість робіт, рівень якості був дуже високим - це зробило процес вибору вкрай складним", - додав капітан Вільямс.
Один із членів журі - Найджел Атертон, редактор порталу Amateur Photographer, додав: "Цьогоріч нам пощастило отримати дійсно фантастичні роботи, серії захоплюючих, технічно досконалих і емоційних кадрів, які увійшли у короткий список".
Він судить конкурс вже кілька років і каже, що цього року було найважче визначати переможців.
"Дуже приємно бачити, що так багато талановитих фотографів подали свої зображення на підтримку благодійності", - додав він.
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