Фото: найкращі морські пейзажі Британії

Копирайт изображения William Pollard Image caption Конкурс виграв знімок Вільяма Полларда

Зображення маяка на мисі Сент-Еббз-Хед у Шотландії визнали найкращим морським пейзажем Британії на конкурсі фото Ultimate Sea View. Автор фото - Вільям Поллард.

Конкурс проводить благодійна організація Shipwrecked Mariners' Society, яка допомагає колишнім морякам.

В інших чотирьох категоріях перемогли знімки з Зовнішніх Гебридських островів, архіпелагу Сент-Кілда, узбережних міст Сідмут і Ньюквей.

Копирайт изображения John Roberts Image caption Знімок фотографа Джона Робертса "Риболовля макрелі"- "Додому", зроблений біля Зовнішніх Гебридів, виграв у номінації "Робота у морі"

Керівник об'єднання, капітан Малкольм Вільямс каже, що вибрати переможця було дуже складно.

"У нас було понад 1300 робіт на конкурсі від понад 400 людей з усієї Великої Британії", - розповів він.

"Цьогоріч ми побачили не лише рекордну кількість робіт, рівень якості був дуже високим - це зробило процес вибору вкрай складним", - додав капітан Вільямс.

Копирайт изображения Roy Curtis Image caption Фото Роя Кертіса із зображенням серфера на пляжі міста Ньюквей перемогло у номінації "Люди і відпочинок"

Один із членів журі - Найджел Атертон, редактор порталу Amateur Photographer, додав: "Цьогоріч нам пощастило отримати дійсно фантастичні роботи, серії захоплюючих, технічно досконалих і емоційних кадрів, які увійшли у короткий список".

Він судить конкурс вже кілька років і каже, що цього року було найважче визначати переможців.

"Дуже приємно бачити, що так багато талановитих фотографів подали свої зображення на підтримку благодійності", - додав він.

Копирайт изображения John Dyer Image caption Фото, яке зробив Джон Дайєр на архіпелазі Сент-Кілда, перемогло у категорії "Береговий краєвид"

Копирайт изображения Alex Iacobet Image caption "Приплив, якого ніколи не було" Алекса Іакобета у Сідмуті переміг у номінації, присвяченій затонулим і розбитим кораблям

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