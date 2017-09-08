Кордон на замку: чи пустять Саакашвілі в Україну?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міхеіл Саакашвілі збирає прихильників біля польського кордону

Екс-президент Грузії та колишній губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі заявляє, що 10 вересня спробує повернутися в Україну.

Представники влади в Києві вказують, що вважають українські документи політика недійсними та не пропустять його на територію країни.

Раніше цього тижня стало відомо, що грузинська влада надіслала до Києва запит на екстрадицію Міхеіла Саакашвілі. Сам пан Саакашвілі заявляє, що має законні підстави в'їхати на територію України.

Він закликав прихильників приїхати на пункт пропуску "Краковець" на українсько-польському кордоні, щоби сприяти його поверненню.

Про готовність приїхати до кордону заявили і низка членів українського парламенту.

ВВС розбиралась, чим може закінчитись поява Міхеіла Саакашвілі на кордоні України.

"Налаштовані спокійно чекати"

Точну дату повернення в Україну та місце перетину кордону Міхеіл Саакашвілі назвав на спеціально проведеній онлайн-конференції три тижні тому.

Вже тоді було зрозуміло, що політик збирається перетворити свою появу на пункті пропуску на максимально публічний захід.

Пан Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну у супроводі "журналістів, депутатів та простих людей", а також назвав номер гарячої лінії для своїх прибічників, які бажають допомогти йому перетнути кордон.

Напередодні запланованої дати перетину Міхеілом Саакашвілі кордону спеціальну акредитацію на цей захід оголосила не тільки прес-служба політика, але й прикордонна служба України.

Копирайт изображения Mikheil Saakashvili Image caption Міхеіл Саакашвілі вже місяць подорожує країнами ЄС

Паралельно партія Саакашвілі "Рух нових сил" відкрила на своїй сторінці в інтернеті спеціальний розділ "Штаб повернення Міхеіла Саакашвілі в Україну" для мобілізації потенційних учасників зустрічі політика.

"Ми не знаємо, скільки часу буде тривати зустріч. Якщо ви готові приїхати на один день, приїжджайте на власній автівці, беріть з собою воду, їжу, прапори України. Якщо ви готові приїхати більше, ніж на один день, беріть з собою намет, спальний мішок, каремат, їжу та воду. Ми налаштовані спокійно чекати, поки Міхеіла пропустять", - писали на цій сторінці.

Організатори зустрічі Саакашвілі розраховують, що в організованому ними поблизу пункту пропуску "Краковець" наметовому містечку у неділю поселяться до п'яти тисяч людей, розповів ВВС співрозмовник у штабі політика.

"Жити на кордоні"

Обмовки організаторів - мовляв, невідомо, скільки часу може тривати зустріч, - не випадкові.

Спостерігачі в Києві називають найбільш ймовірним закінченням недільних подій недопуск Міхеіла Саакашвілі на територію України.

Представники офіційного Києва заявляють: після того, як наприкінці липня президент Петро Порошенко видав указ про позбавлення пана Саакашвілі українського громадянства, його український паспорт автоматично став недійсним.

Копирайт изображения David Sakvarelidze Image caption У партії Саакашвілі думають, що посилення охорони кордону пов'язане з приїздом їхнього лідера

"Підставою для того, щоб особа перетнула кордон, є дійсні документи. Якщо у людини немає дійсних документів, значить, що у нього немає підстав для перетину державного кордону. Крапка", - сказав ВВС помічник голови державної прикордонної служби Олег Слободян.

Прикордонники пояснюють, що у випадку, коли під час проходження прикордонного контролю людина надає недійсний документ, цей документ конфіскують, а його власника відправляють на той бік, звідки вона намагалась виїхати.

Що буде робити Саакашвілі, якщо його не пустять на територію України, - питання відкрите.

Один з найближчих соратників політика, депутат українського парламенту Юрій Дерев'янко, наприклад, заявив виданню "Апостроф", що Міхеіл Саакашвілі у такому разі "планує жити на кордоні, очікуючи звільнення прикордонників, які порушили закон".

"Все одно приїду"

Сам пан Саакашвілі демонструє - принаймні, на словах - великий оптимізм, запевняючи під час регулярних інтернет-включень, що українська влада не має законних підстав не пускати його на територію України.

"Саакашвілі лишається громадянином України, не дивлячись на незаконний указ (про позбавлення громадянства). Навіть якщо стати на позицію влади, яка вважає його не громадянином України, він має вважатись особою без громадянства, яка постійно проживає на території України, оскільки іншого громадянства у нього немає. Дозволу на проживання або будь-якого іншого правого статусу в іншій державі він не має", - каже адвокат Саакашвілі Назар Кульчицький.

Іншими словами, прихильники політика стверджують, що прикордонники мають пропустити його хоча б тому, що іншого місця проживання у нього просто немає.

Ще один варіант розвитку подій на кордоні, каже в інтерв'ю виданню "Ліга" член парламенту Віктор Чумак - до слова, колишній прикордонник, - у Саакашвілі відбирають паспорт, і політик вимагає у прикордонників документ про те, що він є особою без громадянства.

Щоб оформити таку довідку, продовжує Віктор Чумак, згідно зі штатною процедурою його мають привезти в офіс міграційної служби. Вуаля - Саакашвілі в Україні.

Одним словом, що саме відбуватиметься на пункті пропуску "Краковець" вдень у неділю, зі 100% вірогідністю прогнозувати не береться ніхто.

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Такими ж невизначеними є перспективи самого Міхеіла Саакашвілі у разі, якщо йому вдасться потрапити на територію України.

Він декларує, що збирається продовжити в Україні політичну діяльність - зокрема, сформувати команду нових облич для участі в парламентських виборах, - а паралельно добиватись у суді скасування указу Петра Порошенка про позбавлення громадянства.

Проте цього тижня стало відомо про отримання українським міністерством юстиції запиту про арешт та видачу Саакашвілі від грузинської прокуратури.

На "першій батьківщині" політика правоохоронці ведуть проти нього чотири кримінальні справи: там йому загрожує 11 років позбавлення волі.

Подібні запити до Києва вже надходили, але раніше їх лишали без розгляду, посилаючись на те, що грузинська влада займається політичним переслідуванням.

Але тоді пан Саакашвілі був у фаворі української влади, зараз же ситуація змінилась. Результатів розгляду останнього на цей момент запиту грузинів ще немає.

"Я все одно приїду… Я не боюсь шантажу", - прокоментував сам пан Саакашвілі можливість свого арешту та видачі у Грузію у випадку повернення в Україну.

"Стріляти без роздумів"

Тим часом за лічені дні до вирішального дня Міхеіл Саакашвілі та українська влада звинувачують один одного у підготовці провокацій на кордоні.

Політик стверджує, що спеціально під його приїзд на українсько-польський кордон підігнали військову техніку, передислокували із зони військових дій на сході України частини військової розвідки та особовий склад полку нацгвардії "Азов".

Прикордонники не заперечують, що охорона кордонів держави останнім часом дійсно суттєво посилена, але йдеться не про конкретну ділянку кордону, а про весь його периметр.

Причина, стверджують вони, - майбутні масштабні навчання "Захід-2017" у Білорусі.

У полку "Азов" відкинули заяви Міхеіла Саакашвілі та вимагають від нього офіційних вибачень.

Водночас, як стверджують співрозмовники ВВС серед організаторів зустрічі Саакашвілі, продовжується мобілізація прихильників політика для того, щоб його спроба переходу кордону перетворилась на справжній масовий захід.

Перші кілька сотень учасників зустрічі прибудуть на прикордонну територію вже в суботу вранці.

У неділю, кажуть джерела ВВС, їхня кількість досягне кількох тисяч. Організатори зустрічі збираються створити неподалік "Краковця" повноцінне наметове містечко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ще кілька років тому Саакашвілі та Порошенка називали соратниками та навіть друзями

"Будь-які дії в контрольованому прикордонному районі обов'язково мають бути узгоджені з прикордонною службою. Будь-які наметові містечка - це порушення чинного законодавства", - стримано коментує ці наміри Олег Слободян.

Тим часом градус протистояння навколо можливого повернення Міхеіла Саакашвілі в українських соціальних мережах збільшується.

"Тільки вороги України або лохи можуть повестися на істеричні заклики Саакашвілі допомогти йому прорвати український кордон… Звертаюсь до наших героїчних прикордонників без вагань стріляти на ураження (в) кожного, хто прориває кордон!!" - написав у своєму Facebook лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Одразу кілька прибічників пана Саакашвілі у відповідь на цей заклик натякнули, що в поміж активістів, які будуть зустрічати політика, будуть колишні учасники боїв на сході України, а тому застосовувати силу проти них - собі дорожче.

"(Влада буде) максимально робити акцент на провокаціях на місці, щоб потім нас звинуватили у провокації… Всі наші дії будуть законними", - каже один з найближчих соратників Міхеіла Саакашвілі, колишній замгенпрокурора України Давід Сакварелідзе.

Організатори зустрічі пана Саакашвілі наполягають: їхня акція на кордоні буде принципово мирною, а всіх активістів, у яких знайдуть зброю чи, до прикладу, алкоголь, передаватимуть правоохоронцям.

А що думають з приводу можливих провокацій у прикордонній службі?

"Ми зробимо все від нас залежне, щоб не було ніякого фізичного протистояння, тому що, скоріше за все, саме цього від нас чекають люди, які організовують ці акції", - каже ВВС Олег Слободян.

У п'ятницю прикордонна служба у своєму повідомленні рекомендувала мандрівникам протягом 9-12 вересня обрати для перетину кордону з Польщею маршрути, які пролягають не через пункт пропуску "Краковець", щоб уникнути можливих незручностей.