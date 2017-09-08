"Ірма", "Хосе" та "Катя" - чи не забагато ураганів одночасно?

Копирайт изображения NOAA Image caption "Ірма" (в центрі), "Катя" (зліва) і "Хосе" (праворуч)

Поки ураган "Ірма" продовжує свій руйнівний шлях над Карибськими островами і наближається до Флориди, ще два тропічні шторми досягли сили ураганів. За їхнім просуванням уважно стежать метеорологи.

Національний центр ураганів США (NHC) повідомляє, що слідом за "Ірмою" до Карибського басейну наближається ураган "Хосе".

На захід від "Ірми", над Мексиканською затокою, шторм "Катя" посилився і досяг рівня урагану. Влада мексиканського штату Веракрус закликає населення діяти.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Руйнівний шлях "Ірми" Атлантикою

Всього два тижні тому на Техас обрушився ураган "Гарві", якому присвоїли четверту категорію за п'ятибальною шкалою Сафіра-Сімпсона.

Цього року сезон атлантичних ураганів відрізняється надзвичайною активністю. Це схоже на 2005 рік, коли урагани "Катріна" і "Вільма" спричинили рекордні руйнування.

Копирайт изображения Joe Raedle/Getty Images Image caption Ураган "Гарві" спричинив серйозні руйнування в Х'юстоні

Багато вчених зараз запитують: чи можна вважати нормальною настільки підвищену частоту ураганів?

Кліматичні зміни?

"Це трапляється не так часто", - сказав головний метеоролог каналу NBC в інтерв'ю BBC.

За його словами, незвичайна частота ураганів цього року може залежати від цілої низки чинників.

"У цьому році немає феномена "Ель-Ніньо", при якому частішають тайфуни в Тихому океані, але урагани в Атлантиці формуються рідше", - говорить він.

При "Ель-Ніньо" гаряче повітря піднімається у верхні шари атмосфери і покриває верхню частину урагану, що зароджується, не даючи йому набирати силу.

Копирайт изображения Ethan Miller/Getty. Image caption Деякі вчені переконані, що число ураганів пов'язане зі зміною клімату, але інші вважають цю гіпотезу недоведеною

Але Джон Моралес нагадує, що зміни клімату можуть тут також відігравати певну роль.

"Головне - температура морської води, чим вона тепліше, тим більше випаровувань в атмосферу, і, відповідно, підвищується вологість повітря. Урагани, як відомо, отримують енергію від підняття вологого повітря вгору, конденсації водяної пари і опускання більш сухого повітря вниз", - каже вчений, нагадуючи, що значна частина глобального потепління абсорбується океанами.

Він, однак, додає, що на даний момент серед вчених нема єдиної думки про зв'язок між глобальним потеплінням і формуванням ураганів.

Багато хто при цьому вважає, що при глобальному потеплінні ураганів буде менше, але вони будуть набагато потужнішими.

Копирайт изображения ВВС

Колосальний циклон

Метеоролог Хуан Карденас з Global Forecast Center каже, що "емпіричні дані не вказують на збільшення частоти формування більш потужних циклонів".

Карденас посилається на архівні дані NHC і каже, що те, що в одному й тому ж районі в один і той же час сформувалися відразу три урагани, - незвично, але й не екстраординарно. За його словами, це відбувається приблизно раз на 15 років.

Крім того, історичні дані не можна вважати повними, оскільки до появи метеосупутників урагани, що не доходили до суші, часто не реєстрували.