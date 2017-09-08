Ukrainian Fashion Week: сирени і дискотека 2000-х
Українські дизайнери останніми днями демонструють свої колекції сезону весна-літо 2018 на Українському тижні моди (UFW). BBC Україна пропонує познайомитися з обраними моделями.
Колекція POUSTOVIT представлена у світлих кольорах із елементами українського етносу.
Колекція ArtemKlimchuk виконана у бежевих, червоних та чорних кольорах. Плащі, сорочки, костюми та сукні нескладного крою нагадують шкільні мотиви. Але завдяки тканинам та елементам розкоші моделі виглядають ошатно.
Героїні колекції Lake Studio - сирени. Дизайнери Анастасія Рябоконь та Олеся Кононова пропонують пудрові, малинові, смарагдові хвилясті сукні і халати з органзи й шовку. Показ відбувся у столичному ботанічному саду ім. Фоміна.
Блиск і розкіш, леопардовий принт і шкіра, шовк і пір'я - колекція Frolov - це суцільне свято, дискотека 2000-х.
Романтична колекція ELEVAREVA складається переважно із суконь з шифону та шовку. З сукнями із романтичними воланами контрастують кілька чорних моделей стриманого фасону.
Настрій яскравих подорожей - колекція Jean GRITSFELDT. Показ відбувся на летовищі аеропорту "Бориспіль". А сама наче відтворює картинки з міжнародних аеропортів - різнобарвна і різноманітна.
Колекція дизайнера the COAT Каті Сильченко сповнена морських мотивів: кейпи, бушлати, бомбери, джинсовий одяг. Стиль дизайнера легко впізнати за поясами з пір'я, силуетами, що підкреслюють фігуру та моделями із завищеною талією.
SAYYA by Luba Makarenko представила колекцію у яскравих кольорах літа. Вільні сукні, легкі плащі, широки брюки надихають просто зараз планувати свій наступний відпочинок.