Є кращі місця: чому росіяни відмовляються від відпочинку в Криму

Копирайт изображения Sergei Malgavko/TASS Image caption Туристичний сезон в Криму був невдалим через Туреччину і дорогі авіаквитки, кажуть представники бізнесу

Туристичний сезон в анексованому Криму цього року виявився гіршим за торішній. Помітно скоротилася кількість туристів - вперше після подій 2014 року. За відгуками бізнесу, Крим все ще програє Туреччині і Сочі, тому багато туристів обрали перевірені варіанти.

Туристичний потік до Криму перевищить 6 мільйонів чоловік за сезон, другий рік поспіль прогнозує Сергій Аксьонов, очільник анексованою Росією українського півострова. Але досягти цієї позначки поки не вдалося.

Сезон ще не закінчився, але попередні підсумки вже можна підвести. Офіційна влада визнає, що туристичний потік знизився. Але спад, за їхніми даними, невеликий - лише 4%. Туроператори ж оцінюють зниження в 20-30%.

Субсидії не для всіх

Цьогорічний сезон був дуже складним, але назвати його поганим не можна, вважає власниця готелю "Вілла Вінейро" в Алупці Світлана Русь. За її спостереженнями, головною причиною спаду туристичного потоку стали дорогі авіаквитки.

Зазвичай туристи починають планувати літні відпустки ще на початку зими. Ті, хто не звертався до туроператорів, забронювали готелі і чекали дешевих квитків, розповідає Світлана.

Але пільгові квитки до Криму цього року продають лише певній категорії громадян: молоді до 23 років, пенсіонерам та людям з інвалідністю. Влада Криму скаржилася, що цього недостатньо.

Тому, не дочекавшись дешевих квитків, чимало туристів почали знімати бронювання і вимагати повернути передоплату. "У травні почали надходити численні запити на повернення завдатку через високі ціни на квитки", - говорить пані Русь.

Керівник Асоціації малих готелів Криму Наталія Стамбульнікова наводить як приклад родину з Сибіру, якій проживання в гостьовому будинку "без зірок" коштувало 15 тис. рублів (приблизно 7 тис. грн) за десять днів. При цьому за переліт в обидві сторони їм довелося заплатити 200 тис. рублів (91,5 тис. грн).

"У них, звичайно, відшкодовується вартість квитка раз на два роки", - говорить пані Стамбульнікова. Мешканцям Крайньої Півночі компенсують проїзд до місця відпочинку і назад. "Але ця родина прилетіла цього року, а наступного року вони вже не прилетять", - побоюється вона.

"Була б я на місці гостя, який обирає, летіти йому до Криму з такими дорогими квитками - я б теж, напевно, зняла б бронювання і полетіла б до інших країн", - додає Світлана Русь.

Всі до Туреччини

Падіння попиту на відпочинок в Криму було очікуваним, тому що 2017 року відкрився турецький напрямок - найбільш популярний серед росіян, кажуть у прес-службі туроператора "Алеан".

"Туреччина запропонувала безпрецедентно низькі ціни", - зауважує виконавчий директор Асоціації туроператорів Росії (АТОР) Майя Ломідзе.

На ринку є пропозиції вартістю 20 тис. рублів за тиждень до Туреччини з перельотом і опцією "все включено", додає вона, а у Криму такі ж гроші доведеться віддати лише за проживання, без урахування дороги і харчування.

Дорогий Крим

За підсумками 2015-2016 років стало зрозуміло, що чимало туристів були незадоволені співвідношенням ціна-якість у Криму, повідомляла АТОР у січні 2017 року.

Тоді ж представники бізнесу зазначали, що власники готелів у Криму завищили ціни, і результати майбутнього сезону будуть залежати від їхньої цінової політики. "Успіхи минулого сезону в Криму "запаморочили" голову багатьом місцевим готельєрам і стали причиною зростання цін на розміщення цього року", - писала АТОР у червні.

Опитані Російською службою Бі-бі-сі підприємці погоджуються, що ціни на початку сезону були високими. "Але готельєри вчасно взялися за розум і зрозуміли, що за такими цінами вони не продадуться", - говорить Наталія Стамбульнікова.

Копирайт изображения Lev Fedoseyev/TASS Image caption Власники готелів вважають, що після закінчення будівництва моста через Керченську переправу туристів у Криму побільшає

Пані Ломідзе вважає, що час все-таки було втрачено. За її словами, Крим підвищив вартість проживання більше, ніж Краснодарський край.

"У Краснодарському краї немає такого розриву між ціною і якістю. У Сочі є багато сучасних об'єктів, інфраструктура якась з'явилася. Там є Роза Хутір, куди можна поїхати - нехай за шалені гроші, але хоча б затишно, гарно, - каже директор АТОР. - А у Криму такого нового магніту не з'явилося. Приблизно все те саме, особливих змін у інфраструктурі і сервісі не відбулося, лише ціни зросли".

Дороги і сервіс

Сервіс в готелях може відрізнятись, не погоджуються кримські підприємці. "Ті готельєри, які п'ять років не розкручувалися, у них сайти мертві, бізнес розрахований лише на сьогоднішній день. Щоб сьогодні урвати, а наступного року будь що буде. Ці стоять порожні. Вони й будуть стояти порожні", - говорить пані Стамбульнікова.

Щодо інфраструктури у представників бізнесу думки загалом збігаються. Часом туристи кажуть, що більше не приїдуть, бо їм не подобаються розбиті дороги і сміття, говорить керуючий мережею готелів Happy Seasons Hotels Group Сергій Щеголев.

"Половина відповідальності за такий сезон лежить на адміністрації міст і селищ: бруд, викиди з каналізації у море, непродумані графіки руху транспорту, відсутність діалогу з місцевим населенням і підприємцями", - вважає власник готелю на Південному березі Криму Євген (він попросив не вказувати його прізвище).

Що говорить статистика

За даними мінтуризму Криму на кінець серпня, на півострові відпочили 4 млн осіб. Це на 4% менше порівняно із відповідним періодом минулого року.

Про незначний спад туристичного потоку у липні на нараді у президента Володимира Путіна заявляв керівник Ростуризму Олег Сафонов. Щоправда, за його словами, падіння на 4-5% знаходиться в межах статистичної похибки.

"Високий туристичний сезон в Криму проходить успішно", - говорив тоді пан Сафонов.

У туроператорів інші дані. "Цього сезону ми спостерігаємо падіння попиту на відпочинок у Криму у межах 30% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - повідомили ВВС у компанії "Алеан".

У кожного оператора своя статистика, але показник падіння становить в середньому 30%, погоджується Павло Арипов з "Мультитура".

Після відкриття нового аеропорту, автомобільного моста через Керченську протоку і особливо залізничного моста туристичний потік різко зросте Сергій Аксьонов, голова Криму

Компанія "Бібліо-Глобус", навпаки, збільшила продаж путівок до Криму, але у неї була власна чартерна програма. Завдяки цьому туроператору вдалося уникнути скасування рейсів, а затримки були незначними, повідомили в компанії.

Туроператори обчислюють дані за пакетними турами, не враховуючи тих туристів, які їдуть на відпочинок самостійно. З урахуванням цієї категорії АТОР оцінює спад попиту в 20%, говорить Майя Ломідзе.

Самостійні туристи дістаються до Криму літаком або наземним транспортом. І в аеропорту Сімферополя, і на Керченській переправі спостерігається або невеликий спад пасажиропотоку, або стагнація.

Агрегатор "Яндекс.Авіабілети" зауважує, що користувачі стали рідше шукати квитки до Криму.

На сервісі Aviasales бронювання квитків з російських міст до Сімферополя зросло на 22%. У Skyscanner цей показник впав на 9%.

За даними Skyscanner, знижується частка внутрішніх напрямків у бронюванні - економіка стабілізувалася, і росіяни почали більше їздити за кордон.