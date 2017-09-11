Блог із Луганська: чим розважитися в "республіці"

Луганськ часом тисне сильніше за гамівну сорочку. До літа 2014 року у мене такого відчуття не було. Хтось виривається від цієї задухи та їде кудись подалі від війни, а хтось шукає задоволення в "республіці".

Спробуємо розібратися, чим зараз можна зайняти себе в Луганську.

Пікнік під під'їздом

Влітку вигадати собі дозвілля простіше, тому що тепло. Шашлики часто смажать прямо під балконами - це зручно.

Мережа фірмових магазинів "Луганські делікатеси" продає вже замариноване м'ясо. Лідери продажів - курячі крильця і стегна в маринадах каррі й барбекю від 150 до 200 рублів за кіло (69 та 92 грн відповідно). За курсом у комерційних центрах на сьогодні 1 гривня = 2 рублі 17 копійок.

Купити курку і замаринувати її вдома вийде дешевше, але часто сама ідея пікніків з'являється саме біля прилавків з напівфабрикатами.

Пікнік з алкоголем, соусами і овочами коштуватиме 150-200 рублів (69 -92 грн) з людини.

Зоною відпочинку для багатьох став майданчик біля гаража і під під'їздом, хоча запахи і голоси доводиться слухати всьому будинку. Але йти в ліс зараз небезпечно - про це постійно попереджає місцеве радіо.

Із водоймами набагато складніше - вхідний квиток до луганського моря (водойма в межах Луганська) обійдеться в 50 рублів (23 грн). Їжу і напої брати з собою заборонено.

Келих пива в пляжній зоні коштує 50 рублів (25 грн), салат - 100 (46 грн).

Кіно із гонконгськими вафлями

У місті два великих кінотеатри: "Мир" на сході Луганська і "Русь" (до осені 2014 року "Україна") в самому центрі.

Сходити з дитиною в кіно вдень - 60 рублів (28 грн) за квиток. Увечері - від 80 (37 грн) до 120 рублів (55 грн).

Попкорн коштує 80 - 150 рублів (37 - 69 грн), ще 60 рублів (28 грн) обійдеться найменша пляшка води. Якщо купувати в фойє кінотеатру м'яке морозиво або гонконгські вафлі (де ми, а де Гонконг?), витратите ще рублів 300 (138 грн).

Зал кінотеатру майже завжди порожній. Якщо на сеанс приходять тільки двоє, його скасовують: не вигідно.

На дні акцій від громадського руху "Мир Луганщине" запрошення роздають безкоштовно, і в кіно йдуть буквально всі. У такі дні під егідою патріотичного виховання можна потрапити на "Смурфиків" або популярні американські мультики. Тільки незрозуміло, чому саме цей мультфільм організатори акції обрали як патріотичний і виховний.

Репертуар кінотеатрів оновлюється не часто. Мультфільм "Балерина", наприклад, йшов з квітня по серпень. І якщо ходити в кіно раз на тиждень, через місяць дивитися буде просто нічого.

Театри та філармонія - забути про стрес

Потрібно визнати, що культурне життя "республіки" кипить. Театри тримають довоєнний рівень, оновлюють репертуар і прагнуть догодити всім віковим групам.

Кілька моїх знайомих, коли приїжджають до Луганська, намагаються потрапити до театрів та філармонії. Кажуть, тільки там можна забути про труднощі дороги і стреси сьогодення. Квитки на вистави і концерти коштують 60 - 100 рублів (28 - 46 грн).

Цирк і супутні розваги

Чи не найдорожче дозвілля: ціни на квитки коливаються від 300 до 600 рублів (138 - 276 грн). До цієї суми потрібно додати вартість розваг, які пропонують вже біля входу до цирку.

Вони більше схожі на звичайне викачування грошей.

Катання на коні - 300 рублів (138 грн), у візку на поні - 200 рублів (92 грн), солодка вата - 100 рублів (46 грн) і далі круговерть привабливої блискучої мішури, розрахованої, як всі добре розуміють, на один раз.

За словами батьків, похід до цирку обходиться в 1500 - 2000 рублів (691 - 921 грн). Репертуар оновлюється раз на півтора-два місяці. Тобто за сезон можна подивитися чотири різні вистави.

Кафе - все, як у людей

Кафе - найдорожчий варіант відпочинку. Мінімальна вечеря обійдеться в 500 рублів з людини (230 грн). Але потрібно шукати місця.

Вдень в центрі Луганська можна випити свіжозвареної кави за 20 рублів (9 грн), з'їсти щось найпростіше за 15 - 20 рублів (7 - 9 грн).

Найбільш поширені в місті піцерії або суші-бари. З доставкою готової продукції, знижками та акціями. При замовленні на 500 рублів (230 грн) і більше можна заощадити на доставці.

Варіанти найпопулярніший і найпростіший

Найпопулярніший - басейн. 45 хвилин в басейні "Юність" для однієї людини коштуватиме 60 рублів (28 грн). Для цього потрібно принести довідку від лікаря і, судячи з контингенту відвідувачів, це простіше зробити пенсіонерам.

А найпростіший і універсальний варіант відпочинку для більшості жителів "республіки" зараз - це алкоголь, який компенсує всі відсутні можливості.

Люди п'ють багато і часто. Від труднощів, безвиході, безгрішшя, відсутності перспектив.

Кожен має свої вагомі причини пити і не має сил кинути вживати алкоголь.

І щовечора замість ошатно одягнених містян я бачу втомлених, розчарованих людей напідпитку. І їх так багато, що лишатися тверезим видається нонсенсом.