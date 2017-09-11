Як впоратися із собачим голодом?

Image caption Чи можна пояснити ненажерливість деяких собак генетичними змінами?

Коли йдеться про найкращого друга людини, науковці, здається, нарешті розкрили загадку їхньої ненажерливості, - деякі лабрадори, як виглядає, мають генетичну схильність до постійного голоду.

Принаймні такі заяви лунали від науковців, які зібралися у Брайтоні на British Science Association Festival.

Наразі одразу кілька наукових команд у Британії провадять дослідження, мета яких - покращити здоров'я собак.

Дослідники із Кембриджського університету вивчали харчові звички найбільш улюблених у Британії порід. Вони припускають, що у лабрадорів є генетичні ризики набрати зайву вагу.

Приблизно чверть британських родин мають собаку, і лабрадори серед них є однією з найпопулярніших порід.

Проте собаки цієї породи, що відома своєю "ненажерливістю", дуже часто мають захворювання, пов'язані із надмірною вагою.

Винні власники?

"Ожиріння є серйозною проблемою для наших собак. І воно має величезний потенціал негативного впливу на здоров'я тварин", - каже доктор Елінор Раффан із Wellcome Trust-MRC Institute of Metabolic Science.

У дослідженні, підтриманому Dogs Trust, доктор Раффан та її колеги проаналізували ДНК зі слини лабрадорів з усієї Британії. Вони з'ясували, що особливо ненажерливі собаки мають мутацію генів, що визначають апетит.

"Ми помітили, що близько чверті лабрадорів мають щонайменше одну пару цих мутованих генів", - розповідає доктор Раффан. Відтак, ці зміни у генах проявляються у вигляді "звірячого апетиту", знайомого власникам собак, які постійно просять їсти або риються у смітті.

Раніше уся відповідальність за таку поведінку собак покладалася на їхніх власників, які мали обмежувати дієту свого улюбленця, щоб той не набрав зайвої ваги.

Проте доктор Раффан каже, що дослідження свідчить: схильність до нездорового апетиту, а відтак, і до надмірної ваги, можуть бути "запрограмовані" у деяких тварин.

"Ми сподіваємося, що зможемо змінити ситуацію, коли у всьому звинувачували власника. Насправді все трохи складніше, ніж поради власникам бути більш уважними до дієти своїх улюбленців", - каже науковець.

Генетично голодні

Доктор Раффан застерігає проти спроб усунути цю "жадібну мутацію" шляхом схрещення собак. Хоча ця мутація і робить лабрадорів схильними до ожиріння, вона також може пояснювати, чому ці собаки є такими гарними друзями і так легко піддаються тренуванням.

"Якщо ми спробуємо позбутися мутації, ми можемо змінити властивості породи, і від цього буде дуже прикро", - пояснює вчена і додає. - Ці собаки є генетично голодними".

Вчені сподіваються, що майбутні дослідження зроблять раціон собак більш насиченим, що дасть відчуття ситості без надмірного збільшення маси тіла.

Зайва вага

Надмірна вага, безсумнівно, знижує якість життя собаки та може вплинути на їхню здатність боротися з хворобами - артрит, проблеми з суглобами.

У Ліверпульському університеті вчені використовують передові технології візуалізації, щоб вивчати хвороби, що впливають на колінні суглоби лабрадорів.

Найбільш поширеною ортопедичною проблемою у ветеринарній практиці є пошкодження хрестоподібної зв'язки. Від схожих травм часто страждають люди, які професійно займаються спортом.

"Ми намагаємось зрозуміти, як форма тіла лабрадора і те, як вони ходять, можуть впливати на проблеми з колінами", - каже професор Ейтен Коммерфорд.

Для вивчення руху кісток собак вчені використовують високошвидкісні рентгенівські камери. В режимі реального часу вони знімають, як собаки переміщаються, і як при цьому рухаються їхні колінні кістки.

Вчені сподіваються зрозуміти, як хода впливає на пошкодження зв'язок у лабрадорів. Ці дані допоможуть ветеринарним хірургам розробити краще лікування для собак, наприклад, колінні імпланти.

Науковці також сподіваються на власників лабрадорів, які можуть допомогти у зборі зразків для досліджень, і приводити тварин на експериментальні випробування.

На додаток до вирішення проблем зі здоров'ям дослідники сподіваються змінити сприйняття суспільством того, які "бажані" риси повинні мати наші улюбленці.