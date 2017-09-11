Соцмережі про Саакашвілі: прорвався "без дракона"

Копирайт изображения Reuters Image caption Міхеіл Саакашвілі дає прес-конференцію у Львові

Драматичний перехід Міхеіла Саакашвілі через кордон викликав жваву реакцію соцмереж.

Одні вбачають у цьому напад на основи держави. Інші вважають, що це закономірна реакція на дії влади. Треті роздумують над тим, що буде далі, а дотепники, як завжди, жартують.

"Велика українська битва. Людина з рейтингом 8% убивається об людину з рейтингом 1%. Навіщо - велика українська загадка", - ще до "прориву" ємно описав конфлікт блогер Роман Шрайк.

Багато хто називає події, що відбулися в Шегинях, словом "злочин".

"Коли у Саакашвілі забрали паспорт- це була величезна дурість. І за неї президент розплачується. Але прорив через кордон - це злочин!!! Це удар по самій суті держави", - написав фінансовий аналітик Сергій Фурса.

Копирайт изображения EPA Image caption Пункт пропуску "Медика" на польсько-українському кордоні, де пан Саакашвілі пройшов перевірку польських прикордонників

"Можна написати безліч слів щодо авторитарного розпорядження українським громадянством, щодо "нагородження" цим громадянством тимчасових союзників по боротьбі з тимчасовими конкурентами й відбирання цього громадянства в момент, коли союзники виконують свою місію", - вторує оглядач Віталій Портніков.

"Але прорив державного кордону - це звичайний злочин, а не тема для дискусії", - додає він.

"Маленьке запитання до учасників і натхненників прориву. Якщо завтра колона "мирних шахтарів" і "пенсіонерів" на чолі з депутатами від "Опоблоку" буде таким же чином "заводити" в Україні бажаного для них діяча, тільки через східний кордон - як ви будете реагувати?", - пише депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук.

Інші ж вважають, що ці події мали свої причини.

"Картинка з Шегині - це пекло. ... Успіхом це назвати не повертається язик. Але, чорт забирай, у цього всього є причина! Не з прориву все почалося. І не з наметів біля КПП. Кордон маразму перейшли набагато раніше, на Банковій", - написав депутат із фракції БПП Мустафа Найєм.

Копирайт изображения Reuters Image caption Поліція в пункті пропуску "Краковець" де, як очікували, пан Саакашвілі мав перейти кордон. Врешті-решт політик поїхав у "Шегині"

А журналіст Сергій Сидоренко пригадав іншу ситуацію із перетином кордону, яка сталася в листопаді 2013 року з Володимиром Кличком. У Києві в той час проходив мітинг, але літаку опозиційного лідера не дали сісти в Києві і спрямували в Кривий Ріг.

"Згадали, що було далі? Правильно, ввечері з'явилася заява прикордонників "Кличко порушив режим перетину кордону", бо він просто перешагнув через бар'єр і пішов. І, звичайно, тим самим поручив закон", - написав журналіст.

"До Саакашвілі та його політичних прагнень я ставлюся, м'яко кажучи, негативно - нутром не люблю популістів. Те, що було на Шегінях - неприпустимо... Але попри все, є причина, а є наслідок. Цю кашу заварив саме Порошенко, коли вирішив нівелювати інститут громадянства", - вважає пан Сидоренко.

"Запросити в країну політика, характер якого всім прекрасно відомий, а потім самому ж відбирати у нього паспорт і наївно дивуватися, що він "так поводиться" - це сценарій для кінокомедії, а не політична стратегія", - пише журналіст Денис Казанський.

А юрист Євгенія Закревська на тлі битви титанів згадує про звичайних людей.

"Показником рівня розвитку громадянського суспільства в Україні буде не стільки те, перетне чи ні Міхо кордон, а швидше сума моральної шкоди, який заплатить Укрзалізниця простим пасажирам поїзда за затримку і порушення правил перевезення", - написала вона.

Копирайт изображения Brendan Hoffman Image caption Машини, які чекають на проїзд через пункт пропуску "Краковець"

Що далі?

У президента вважають, що "інцидент із Саакашвілі не потребує політичних коментарів", і "тепер є справою виключно правоохоронних органів".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція порушила справу за статтею про незаконне переправлення осіб через кордон.

"Це "важка" стаття. Упевнений, прокуратура нас підтримає. Як і суди", - написав він у Facebook.

"Кожен персонаж із тих, хто брав участь у прориві кордону ... буде встановлений і зазнає покарання", - додав міністр.

"Петро вирішив піти по "силовому" шляху. Ну що, ще одне нерозумне рішення в цьому серіалі. Думаю, потім буде лікті кусати.

Силовий сценарій означає ескалацію і (в недалекій перспективі) виведення цієї історії на вуличний рівень. І тут важливе: Саакашвілі в вуличній політиці - гросмейстер. ... Відкрите протистояння - це його рідна стихія", - вважає журналіст Іван Яковина.

Блогер Валерій Пекар влаштував імпровізоване опитування серед своїх читачів, запитавши їх: "Чим усе це закінчиться у середньостроковій перспективі?"

Перемогла відповідь "нічим", за яку проголосували 209 підписників. Ще близько 100 оптимістів вважають, що результатом стане "створення об'єднаної ліберальної партії середнього класу".

"Не поспішайте сперечатися, хто виграв - Порошенко або Саакашвілі. Справа в тому, що в цій грі набагато більше учасників. І якщо двоє роблять х...ю, то виграє хтось третій (четвертий, п'ятий, ...) Я не знаю, хто виграє в результаті. Але ці двоє сьогодні програли", - вважає блогер Роман Шрайк.

Вахтер із Феофанії і "Гра престолів"

Журналісту Денису Бігусу "прорив" через кордон нагадав епізод із серіалу "Гра престолів", в якому за допомогою дракона проламують велику Стіну.

"Охоронець Феофанії звільнився і влаштувався машиністом поїзда Перемишль-Львів", - згадує журналіст Азад Сафаров ситуацію, коли вахтер не пускав детективів НАБУ в лікарню до Романа Насірова.

А письменник Андрій Любка, який у романі "Карбід" описав шляхи закарпатської контрабанди, поспішив скористатися ситуацією для самореклами.

"Якби Саакашвілі прочитав "Карбід", то знав би, що є легший спосіб потрапити в Україну. До того ж, недорого :-)", - жартує він у Facebook.

Тему контрабанди підхопив і Денис Бігус.

"Поки всі дивляться, як перетинає кордон Саакашвілі, ніхто не дивиться, як перетинають кордон цигарки. Жнива", - зауважує журналіст Денис Бігус.

А Роман Шрайк підсумовує: "Господи, дай нам пережити півтора роки всього цього трешу".