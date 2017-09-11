Вісім років за мітинг: вирок одному з лідерів кримських татар

Копирайт изображения AFP Image caption Ахтема Чийгоза визнали винним в начебто організації масових заворушень 26 лютого 2014 року

Верховний суд Криму, який анексувала Росія у 2014 році, виніс вирок одному з лідерів кримських татар Ахтему Чийгозу у справі про зіткнення на мітингу в Сімферополі. Пана Чийгоза визнали винним в начебто організації масових заворушень і засудили до восьми років колонії.

Наприкінці лютого 2014 року в Україні відбулася зміна влади. Президент Віктор Янукович до цього часу вже перебрався до Росії, а обов'язки голови держави поклали на Олександра Турчинова рішенням Верховної ради України.

У Севастополі обрали так званого "народного мера" Олексія Чалого. У Сімферополі російська частина Криму вимагала референдуму про визнання незалежності півострова або приєднання до Росії.

Два мітинги

На тлі цих подій 26 лютого 2014 року у кримському парламенті пройшли два великих мітинги. З одного боку протестували проросійські активісти, з іншого - кримські татари, їхня акція була організована меджлісом.

"У першій половині дня все було досить спокійно, але з часом з обох сторін почали виголошувати образи", - згадує один із лідерів національного руху кримських татар Наріман Джелял. Активістам проросійського "Русского единства" не сподобалися червоно-чорні прапори українських активістів, а кримським татарам - прапори Росії.

Локальні сутички і перепалки переросли в зіткнення. До активістів проросійського "Русского единства" доєдналася група чоловіків із Севастополя. У якийсь момент проукраїнська частина мітингу витіснила з внутрішнього двору парламенту представників проросійського руху.

В результаті зіткнень загинули двоє, майже 80 людей травмувалися.

Російські слідчі кваліфікували події біля кримського парламенту як масові заворушення. 27 січня 2015 року було порушено кримінальну справу. Через два дні оголосили головного підозрюваного - заступника голови меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза. Його заарештували та звинувачували в організації масових заворушень.

Арешт і суд

Дружина Чийгоза Ельміра Аблялімова каже, що нічого не віщувало таких подій. У день арешту - 29 грудня 2015 року - вони збиралися їхати до друзів у гості. Вдень пан Чийгоз сказав, що у нього запланована зустріч, але о четвертій годині він мав повернутися додому, згадує пані Аблялімова. Цього ж дня стало відомо, що його заарештували.

Попереднє розслідування "справи 26 лютого" тривало майже рік, фігурантами процесу стали вісім людей. Усі - кримські татари. Матеріали щодо пана Чийгоза передали до суду в січні 2016 року.

Частина засідань суду у справі пана Чийгоза тривала за відсутності самого підсудного, він брав участь у них по відеозв'язку із СІЗО. Закон дозволяє такий розгляд справ про тероризм, шпигунство і організації масових заворушень.

"Судовий процес [за участю Чийгоза] тривав понад рік, - каже його адвокат Микола Полозов. - За цей час пройшло понад 150 засідань, на яких було досліджено понад тисячу фотознімків, кілька десятків годин відеоматеріалу, допитано 63 свідка звинувачення, 82 потерпілих, понад 60 свідків захисту. Протокол судового засідання налічує майже шість тисяч сторінок".

Свідчення проти Чийгоза

Серед допитаних у суді свідчення проти пана Чийгоза дали лише кілька людей. Це кримськотатарський активіст із Судака Ейваз Умеров, а також троє свідків, яких засекретили, їхні анкетні дані залишаються невідомими.

Пан Умеров пояснює це тим, що багато людей досі перебувають під впливом пана Чийгоза і відчувають щодо нього певний страх.

"Я кажу правду, - стверджує пан Умеров. - Це головне послання. Чому інші свідки ухиляються від фігури Чийгоза? Я можу лише припускати, що у цих людей досі пір є певний страх перед меджлісом і вони зовсім не хочуть якогось відплати або засудження з боку тієї невеликої кількості прихильників меджлісу, які ще залишилися у Криму ".

Пан Умеров не приховує антипатії щодо Междлісу. Але відносини з паном Чийгозом у нього були нормальні, говорить він: "Особисто до Чийгоза у мене немає ворожості. Ще в 2006 році ми йшли одним блоком, коли я обирався до кримсько-татарського парламенту, при цьому активно співпрацювали. У нас завжди були рівні стосунки, якщо не брати до уваги якихось локальних розбіжностей".

Позиція захисту

Адвокат Полозов каже, що процес проти пана Чийгоза є досить прецедентним: "Російська влада у цьому випадку судить людину за події, які відбулися на території України, адже 26 лютого 2014 за нормами російського закону Крим був частиною України без будь-яких застережень", - каже адвокат.

За словами адвоката Полозова, це перший судовий процес у Росії, де підсудного немає у залі судового засідання: "Очевидно в Криму випробовують цю технологію, коли особи, яких обвинувачують у тяжких злочинах, можуть у виняткових випадках не дістатися залу судового засідання".

Копирайт изображения Getty Images Image caption 1 березня 2014 року у будівлі кримського парламенту з'явилися озброєні люди

"Зрозуміло, ніякої винятковості у справі проти Ахтема Чийгоза немає. Я думаю, має місце страх, що за закликом Чийгоза може вийти на вулицю велика кількість кримських татар через його авторитет серед кримськотатарського співтовариства", - вважає адвокат.

Вирок

Вирок пану Чийгозу оголосили вранці 11 вересня. Приблизно за годину до початку засідання до будівлі суду почали підходити кримські татари. Багато з них приходили підтримати пана Чийгоза під час судового слідства.

Вулиці до цього моменту були перекриті: на перехрестях чергували наряди співробітників ГІБДД, до самого суду стягнули багато поліцейських. Вони встановили біля входу рамки металодетекторів.

У саму будівлю багато хто не заходив. А тих, хто намагався потрапити на засідання, не пускали далі холу.

Всього під час оголошення вироку в залі суду було кілька десятків людей. Сам пан Чийгоз разом із адвокатом Полозовим і своєю дружиною перебували в спеціальному приміщенні сімферопольського СІЗО. Вони брали участь в засіданні по відеозв'язку.

Суд підтримав сторону обвинувачення. Пана Чийгоза засудили до восьми років колонії загального режиму за статтею "Організація масових заворушень".

Image caption Прихильники Ахтема Чийгоза регулярно приходили на засідання суду

"Зарахувати в строк відбування покарання час перебування Чийгоза під вартою: з 29 січня 2015 року по 11 вересня 2017 року. Запобіжний захід Чийгозу до набрання вироку чинності залишити без змін", - зазначили у вердикті.

Кримсько-татарська активістка Айше Умерова повідомила присутнім біля входу соратникам пана Чийгоза про вирок ще до виходу із суду адвокатів. Присутні зустріли новину криками "Ганьба!" і "Ахтем, ми з тобою". Всього, за словами активістів, у суді зібралися кілька сотень людей. Стихійний мітинг пройшов тихо, без затримань.

Вирок пану Чийгозу винесли в порядку, який встановлений порядком, вважає сенатор Ольга Ковітіді, яка виступала одним зі свідків на процесі (станом на лютий 2014 року була депутатом Верховної ради Криму).

Після подій на початку 2014 року кримчани зрозуміли, що політична ситуація в Україні змінюється, говорить вона: "Саме тому перед будівлею Верховної ради Криму зібралися прихильники "Русского единства", щоб захистити депутатів ради від масових заворушень".

Пані Ковітіді вважає, що безлади в лютому 2014 року організував меджліс, на чолі якого стояли Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров і Ахтем Чийгоз.

Адвокат Полозов назвав вирок політично вмотивованим, незаконним і необґрунтованим, заявивши, що захист планує його оскаржити. Пан Полозов зазначає, що у вироку є і позитивний момент.

Копирайт изображения AFP Image caption Правозахисники вважають Ахтема Чийгоза політичним в'язнем

"У тексті вироку Ахтем Чийгоз визнаний громадянином України без будь-яких застережень. Це відкриває додаткове вікно можливостей, пов'язаних із виконанням [норм] конвенції про видачу і екстрадицію Чийгоза в Україну. Ці механізми, безумовно, задіють", - пообіцяв пан Полозов.