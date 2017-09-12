Конкурс на найкраще фото птахів виграли фламінго

  • 12 вересня 2017

Фотоконкурс демонструє дивовижну красу і різноманіття царства птахів.‎

  • ALEJANDRO PRIETO ROJAS ALEJANDRO PRIETO ROJAS

    Алехандвро Прієто Рохас отримав головний приз на конкурсі "Фотограф-орнітолог року" за ‎світлину із фламінго, які годують своїх пташенят неподалік рибальського села Рі-Лаґартос у ‎Мексиці.‎

  • Markus Varesvuo‎ Markus Varesvuo

    Фотографії Маркуса Варесвуо здобули йому приз за найкраще портфоліо. На цій світлині – ‎синиця вусата у променях зимового сонця.‎

  • gabor kapus gabor kapus

    ‎"Ми знімали чайок у кар’єрі у Ессексі, і камера була встановлена на землі прямо навпроти ‎сітки, - пригадує Ґабор Капус. – Я намагався впіймати момент, коли спрацьовує пороховий ‎заряд, і сітка підкидається вгору над камерою. Поки ми чекали, коли спрацює заряд, ця лисиця ‎підійшла прямо до камери, розлякавши усіх пташок, але я принаймні зробив цю чудову ‎світлину".‎

  • Ben Hall‎ Ben Hall

    Бен Голл зловив у об’єктив андійського кондора, коли той пролітав над гірськими вершинами ‎у Національному парку Торрес-дель-Пайне, Чилі.‎

  • JAMIE HALL JAMIE HALL

    ‎"Фотографувати рудих шулік у новий, небачений досі спосіб доволі непросто, – ‎розповідає Джеймі Голл. – Я отримав цю фотографію, встановивши камеру біля мертвого ‎дощового черв’яка і чекаючи поруч, поки пташка підлетить, щоб підібрати його. Я натис на ‎спуск за допомогою пульту дистанційного керування на відстані 40 метрів. Шуліка навіть не ‎торкнувся до землі. Я зняв його у момент, коли птах гальмує над землею". ‎

  • Piotr Chara‎ Piotr Chara

    Пьотр Чара сфотографував цих журавлів у болотах долини Одра на заході Польщі.‎

  • Bret Charman‎ Bret Charman

    Тим часом Брет Чармен зловив у об’єктив цього пелікана на мангрових болотах Австралії. "Я ‎мав швидко змінити налаштування на камері, оскільки знав, що саме хочу сфотографувати – ‎різкого птаха на розмитому тлі води у момент, коли він торкається її поверхні. Коли я змінив ‎налаштування, птах уже приземлився на воду, але все ще махав крилами, щоб безпечно ‎ковзнути нею. У один швидкий кадр я зумів сфотографувати цю сцену саме такою, як хотів".‎

  • Andrew Parkinson‎ Andrew Parkinson

    На світанку у англійському графстві Дербішир Ендрю Паркінсон сфотографував двох лисок, які ‎змагалися за територію.‎

  • Pal Hermansen‎ Pal Hermansen

    Пал Германсен сфотографував цю пухівку у гавані норвезького Треннелагу.‎

  • kelvin dao‎ kelvin dao

    Кельвін Дао зловив у об’єктив цього дятла, що дивиться на власне відображення у дзеркалі ‎вантажівки у Сінгапурі.‎

  • Цю світлину в’юрків, які повертаюся до своїх гнізд, зробив фотограф Вебер Марк. "Це було ‎неймовірне видовище. Використовуючи довгу витримку, я намагався показати момент руху ‎цих плашок. Світло, яке світить крізь їхні крила, створило неймовірний ефект". Weber Marc

    Цю світлину в’юрків, які повертаюся до своїх гнізд, зробив фотограф Вебер Марк. "Це було ‎неймовірне видовище. Використовуючи довгу витримку, я намагався показати момент руху ‎цих плашок. Світло, яке світить крізь їхні крила, створило неймовірний ефект".‎

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