Конкурс на найкраще фото птахів виграли фламінго

Тим часом Брет Чармен зловив у об’єктив цього пелікана на мангрових болотах Австралії. "Я ‎мав швидко змінити налаштування на камері, оскільки знав, що саме хочу сфотографувати – ‎різкого птаха на розмитому тлі води у момент, коли він торкається її поверхні. Коли я змінив ‎налаштування, птах уже приземлився на воду, але все ще махав крилами, щоб безпечно ‎ковзнути нею. У один швидкий кадр я зумів сфотографувати цю сцену саме такою, як хотів".‎