Конкурс на найкраще фото птахів виграли фламінго
Фотоконкурс демонструє дивовижну красу і різноманіття царства птахів.
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ALEJANDRO PRIETO ROJAS
Алехандвро Прієто Рохас отримав головний приз на конкурсі "Фотограф-орнітолог року" за світлину із фламінго, які годують своїх пташенят неподалік рибальського села Рі-Лаґартос у Мексиці.
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Markus Varesvuo
Фотографії Маркуса Варесвуо здобули йому приз за найкраще портфоліо. На цій світлині – синиця вусата у променях зимового сонця.
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gabor kapus
"Ми знімали чайок у кар’єрі у Ессексі, і камера була встановлена на землі прямо навпроти сітки, - пригадує Ґабор Капус. – Я намагався впіймати момент, коли спрацьовує пороховий заряд, і сітка підкидається вгору над камерою. Поки ми чекали, коли спрацює заряд, ця лисиця підійшла прямо до камери, розлякавши усіх пташок, але я принаймні зробив цю чудову світлину".
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Ben Hall
Бен Голл зловив у об’єктив андійського кондора, коли той пролітав над гірськими вершинами у Національному парку Торрес-дель-Пайне, Чилі.
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JAMIE HALL
"Фотографувати рудих шулік у новий, небачений досі спосіб доволі непросто, – розповідає Джеймі Голл. – Я отримав цю фотографію, встановивши камеру біля мертвого дощового черв’яка і чекаючи поруч, поки пташка підлетить, щоб підібрати його. Я натис на спуск за допомогою пульту дистанційного керування на відстані 40 метрів. Шуліка навіть не торкнувся до землі. Я зняв його у момент, коли птах гальмує над землею".
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Piotr Chara
Пьотр Чара сфотографував цих журавлів у болотах долини Одра на заході Польщі.
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Bret Charman
Тим часом Брет Чармен зловив у об’єктив цього пелікана на мангрових болотах Австралії. "Я мав швидко змінити налаштування на камері, оскільки знав, що саме хочу сфотографувати – різкого птаха на розмитому тлі води у момент, коли він торкається її поверхні. Коли я змінив налаштування, птах уже приземлився на воду, але все ще махав крилами, щоб безпечно ковзнути нею. У один швидкий кадр я зумів сфотографувати цю сцену саме такою, як хотів".
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Andrew Parkinson
На світанку у англійському графстві Дербішир Ендрю Паркінсон сфотографував двох лисок, які змагалися за територію.
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Pal Hermansen
Пал Германсен сфотографував цю пухівку у гавані норвезького Треннелагу.
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kelvin dao
Кельвін Дао зловив у об’єктив цього дятла, що дивиться на власне відображення у дзеркалі вантажівки у Сінгапурі.
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Weber Marc
Цю світлину в’юрків, які повертаюся до своїх гнізд, зробив фотограф Вебер Марк. "Це було неймовірне видовище. Використовуючи довгу витримку, я намагався показати момент руху цих плашок. Світло, яке світить крізь їхні крила, створило неймовірний ефект".
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