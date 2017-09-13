Великі маневри: чому навчання Росії та Білорусі лякають Захід

Копирайт изображения AFP Image caption У навчаннях візьмуть участь сотні танків

Великі російсько-білоруські навчання "Захід-2017", які починаються 14 вересня в Білорусі, викликали занепокоєння східноєвропейських країн.

Там побоюються, що навчання можуть стати прикриттям підготовки до можливих реальних бойових дій.

Ці навчання проводять не вперше, їх цілком можна вважати рутинним заходом.

Раніше вони не викликали такої реакції у сусідів, але від 2013 року, коли вони проходили востаннє, у відносинах Росії і Заходу багато чого змінилися. І тепер багато хто в Східній Європі вважає сумніви щодо своєї безпеки обгрунтованими.

У лютому 2014 року, перед анексією Криму, в якій брали участь російські військові, Росія раптово провела масштабну перевірку боєготовності - незаплановані навчання біля кордонів з Україною.

Нині багато хто в Європі вважає, що ці навчання були прикриттям для підготовки військової операції на півострові.

У вівторок, за два дні до початку навчань "Захід-2017", на півдні Росії (в Краснодарському краї, Адигеї та Ставропольському краї) почалися навчання 49-ї загальновійськової армії, в яких беруть участь близько 700 військових та понад 200 одиниць бойової техніки. У Києві вважають це ознакою можливої підготовки агресії проти України.

Того ж дня в Україні почалися навчання "Непохитна стійкість-2017", а за день до цього - міжнародні маневри Rapid Trident-2017.

В останніх беруть участь військові з Канади, Болгарії, Грузії, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини та Британії. США і Канада надіслали в Україну близько 500 військових.

Великі маневри

За офіційними даними, "Захід-2017" пройде 14-20 вересня на полігонах Росії та Білорусі. Активна фаза навчань в Білорусі триватиме три дні - 17-19 вересня.

У маневрах братимуть участь 12,7 тисяч військових із обох країн. Білоруські збройні сили будуть представлені приблизно 7,2 тис. людей, російські - 5,5 тис., з яких 3 тисячі перебуватимуть у Білорусі.

Крім того, будуть задіяні близько 70 літаків і вертольотів, 680 одиниць військової техніки, зокрема 250 танків, 200 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також десять військових кораблів.

У навчаннях також братимуть участь співробітники інших російських силових відомств - МВС, Росгвардіі, ФСБ і МНС Росії. Одне з завдань маневрів - відпрацювати взаємодію з цими силами, в завдання яких, очевидно, входитиме "стабілізація ситуації".

Агресія Лубенії та Вейшноріі

За легендою навчань, яку організатори опублікували в кінці серпня, на Білорусь нападає коаліція з трьох країн.

За традицією, їм придумали імена - Вейшнорія, Весбарія і Лубенія. Перша уявна країна лежить на території Білорусі, решта дві - у Польщі й Литві, а також Литві та Латвії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У навчаннях візьмуть участь кораблі Балтійського флоту

У міноборони Росії заявили, що "мався на увазі умовний противник, який не має стосунку до конкретного регіону". Російські військові наполягають, що подібний сценарій може виникнути в будь-якій точці світу.

Хоча в ході навчань і будуть розігрувати бойові дії, головне їхнє завдання, за офіційною заявою міноборони, - відпрацювати перекидання та розгортання військ і логістику. А бій, імітація авіанальоту, стрільби - це швидше видовищний фінал, який гарно виглядатиме на екрані телевізора.

Ці навчання мають стратегічний статус, і головне в них - це перевірити працездатність штабів, механізмів управління, зв'язку та взаємодію з авіацією та флотом (у маневрах візьме участь Балтійський флот).

Саме таке розгортання військ викликає основне занепокоєння білоруських сусідів.

У чому підозрюють Росію

Одне з поширених припущень - що Росія під виглядом розгортання кількох тисяч військових може ввести в Білорусь значно більший контингент, щоби потім раптово почати реальні бойові дії.

1 вересня начальник генштабу і головнокомандувач Збройними силами України Віктор Муженко заявив, що загальна чисельність учасників навчань може сягати 230-240 тисяч осіб, 100 тисяч із яких можуть опинитися "на Південно-Західному стратегічному напрямку".

"Це об'єктивно обумовлює виникнення військової загрози широкомасштабної збройної агресії Росії як проти України, так і проти країн НАТО", - цитувало Муженко агентство УНІАН.

Росія і Захід вступили в ситуацію нової холодної війни Олександр Гольц, військовий експерт

Приводом для "початку агресії", за його припущенням, можуть стати, наприклад, "масштабні провокації" на сході України або в країнах Балтії "щодо утисків прав і свобод, загрози безпеки російськомовного населення".

Латвія, Литва та Естонія також висловили занепокоєння. Командувач американськими військами в Європі генерал Бен Ходжес сказав, що ці навчання можуть бути свого роду "троянським конем", який дозволить Москві перекинути в Білорусь свої війська і техніку, а потім їх там залишити.

Російське та білоруське міністерства оборони випустили заяви про мирний і оборонний характер майбутніх маневрів, наголосивши, що російські війська залишать Білорусь відразу після навчань.

Політичні навчання

На Заході не бракує і тих, хто вважає безпідставними побоювання сусідів Росії та Білорусі.

Багато аналітиків відзначають, що зараз у Східній Європі відсутня головна підстава для таких побоювань - криза, на тлі якої можна було би очікувати військової активності Москви.

З ними згоден і військовий експерт Олександр Гольц. "Поки ніщо не демонструє ситуацію так званого" періоду загрози". Немає жодних підстав припускати, що щось станеться", - вважає він.

При цьому Гольц розуміє, чому навчання лякають Захід: "У Росії погана історія, Росія прикривала маневрами розгортання військ в Україні в 2014 році".

Провідний науковий співробітник Московського держінституту міжнародних відносин Віктор Мізін, своєю чергою, вважає, що тема навчань - сильно роздута і політизована. На них запросили іноземних спостерігачів, зокрема й від НАТО, і збільшення їх кількості сильно знизило би напругу, вважає експерт.

Ці навчання багато в чому мають не військово-стратегічний, а політичний характер, веде далі Гольц.

У Росії погана історія, Росія прикривала маневрами розгортання військ в Україні в 2014 році Олександр Гольц, військовий експерт

"Росія і Захід вступили в ситуацію нової холодної війни. На другому етапі маневрів будуть відпрацьовувати протидію прямій військовій агресії з боку країн НАТО. З іншого боку - реакція НАТО демонструє особливу увагу до Росії, і це вже точно не ставлення до маневрів на території дружньої держави ", - каже експерт.

Мізін переконаний, що навчання стали відповіддю на розгортання у Східній Європі обмеженого контингенту НАТО: "Звичайно, в цьому випадку заплановані і традиційні маневри - це демонстрація того, що порох тримають сухим і що відповідь буде адекватною".

Американський аналітик Макл Кофман у матеріалі, опублікованому на сайті War on the Rocks, написав, що попри разючу модернізацію і реформу російських збройних сил, подібні маневри демонструють страх російського керівництва.

"У реальності російське керівництво все ще боїться - боїться, що США зроблять ставку на Білорусь, боїться американського технологічної переваги, боїться, що Америка хоче змінити владу в Росії, боїться, що Вашингтон бажає повної роздробленості російського впливу в ближньому зарубіжжі, або, що ще гірше, в самій Росії ", - написав Кофман.