Чи чекають на Саакашвілі у Грузії?

Копирайт изображения AFP Image caption Прорив Саакашвілі на територію України привернув до нього увагу як в Україні, так і в Грузії

Після гучного повернення екс-президента і колишнього губернатора Одеської області в Україну, грузинські аналітики не виключають екстрадиції Саакашвілі до Грузії, але відзначають, що такий розвиток подій насамперед невигідний самій грузинській владі.

Грузинська влада називає екс-президента "політичним минулим", яке сьогодні цікаве лише правоохоронним органам Грузії.

Але те, що відбувається навколо екс-президента, зокрема і його прорив на територію України, мало кого залишає байдужим і лишається провідною новиною і темою обговорення в грузинських ЗМІ.

Соцмережі зарясніли емоційними коментарями грузинських користувачів, в яких частина раділа, а частина висловлювала обурення з приводу того, що сталося.

Не менш радикально розходяться думки і грузинських політиків про політичне майбутнє Саакашвілі, якого в Грузії звинувачують за чотирма кримінальними справами.

Прихильників і критиків Саакашвілі об'єднує лише одне - надія на те, що екс-президент у майбутньому все ж повернеться до Грузії.

"Хвиля, яка досягне Грузії"

"Насамперед я хочу привітати всіх патріотів Грузії і України... Угода Іванішвілі-Порошенка провалилась - план, який вони намітили за спиною грузинського й українського народу", - так прокоментував заступник голови політради партії "Єдиний Національний Рух" ("ЄНР") Заза Бібілашвілі перетин українського кордону екс-президентом.

Те, що відбувалося на українському кордоні 10 вересня, Бібілашвілі назвав поразкою Порошенка в Україні, Іванішвілі - в Грузії і Путіна - в Євразії.

"Ця хвиля, друзі, лише набирає силу і обов'язково досягне Грузії", - запевнив він.

Угода Іванішвілі-Порошенка провалилась - план, який вони намітили за спиною грузинського й українського народу. Заза Бібілашвілі, партія "Єдиний Національний Рух"

У партії вимагають від грузинської влади припинити кримінальне переслідування Саакашвілі, називають його політично мотивованим і таким, що відбувається на замовленням російського президента Володимира Путіна. Партія також вимагає негайно повернути Саакашвілі громадянство Грузії.

Це дасть можливість екс-президенту брати участь в політичних процесах у Грузії, відзначають в "ЄНР".

Саакашвілі лишився без громадянства Грузії в грудні 2015 року, після отримання українського громадянства.

На початку цього року на з'їзді "ЄНР", від якого відкололася частина лідерів та депутатів, заявили, що посаду голови партії, яку обіймав Саакашвілі до втрати грузинського громадянства, лишиться вакантною до його добровільного повернення.

Повернення екс-президента до Грузії чекають і представники правлячої партії "Грузинська мрія" - щоправда в ранзі не політичного діяча, а підсудного.

Саакашвілі є звичайним авантюристом. Форми і методи, які він обирає в політиці, націлені, як правило, на заворушення і конфлікти. Гедеван Попхадзе, грузинський депутат

"Саакашвілі є звичайним авантюристом. Форми і методи, які він обирає в політиці, націлені, як правило, на заворушення і конфлікти. У нього ніколи не було і немає ані правових, ані моральних принципів під час політичної діяльності. Це факт. Я вважаю, зробити все, щоб він постав перед правосуддям - це одне з наших... моральних зобов'язань", - заявив депутат Гедеван Попхадзе.

При цьому він зазначив, що екстрадиція Саакашвілі в Грузії залежить не тільки від грузинської сторони, але і від уряду України, яке свого часу припустилося помилки.

"Факт, що політичний істеблішмент України свого часу зробив помилку, затягнувши цього троянського коня до себе", - заявив Попхадзе журналістам.

Туманні перспективи

Image caption Виступ Саакашвілі на конгресі "Єдиного Національного Руху" в січні

1 вересня прокуратура Грузії знову звернулася до української сторони з клопотанням про затримання і екстрадицію Саакашвілі. Зараз, за словами міністра юстиції Теї Цулукіані, грузинська сторона чекає рішення Києва.

Водночас, за її словами, як політик Саакашвілі вже нікого не цікавить в Грузії.

"Для нас, як політик, Саакашвілі - минуле. Єдині, кого він цікавить сьогодні в Грузії, - це наша прокуратура і система грузинського правосуддя ", - заявила Цулукіані.

Це не перша спроба Тбілісі домогтися екстрадиції Саакашвілі. Грузія вже двічі зверталася до Києва, але раніше отримувала відмову від української сторони.

У прокуратурі Грузії раніше заявили, що перешкодою для екстрадиції Саакашвілі з правової точки зору є українське громадянство екс-президента, оскільки конституція України не дозволяє видавати своїх громадян іноземній державі.

Якщо раніше екстрадиція Саакашвілі була малоймовірно, то зараз виключати такий розвиток подій, на думку грузинських політологів, не можна.

"Я не думаю, що якщо це станеться, це вигідно грузинському уряду. Але Порошенко може вирішити, що вже, на цьому етапі краще цю проблему - а для нього Саакашвілі це проблема - краще перекласти на плечі грузинського уряду", - каже політолог Гіа Нодіа в інтерв'ю ВВС.

Екстрадиція Саакашвілі може призвести у Грузії до протестів прихильників екс-президента і, скоріше за все, негативно позначиться на репутації обох країн - як Грузії, так і України, зазначає політолог.

Саакашвілі на вулицях Грузії перед виборами - це проблема, звичайно ж, для влади. Гія Хухашвілі , експерт

Незалежний експерт Гія Хухашвілі погоджується, що екстрадиція Саакашвілі буде серйозним головним болем для влади. Але, за його словами, екстрадиція - це тривалий процес і не пріоритетний варіант розвитку подій на цьому етапі.

"Після екстрадиції його арешт буде досить проблематичним, тому що, як правило, президентів до суду не заарештовують. У Саакашвілі вистачає друзів у західному світі, які нададуть певні гарантії, щоби він не був під арештом до судів. Саакашвілі на вулицях Грузії перед виборами - це проблема, звичайно ж, для влади", - зазначає Хухашвілі, додаючи, що перебування Саакашвілі за ґратами в Грузії під час слідства, може мати ще важчі наслідки для країни.

Попри те, що для Петра Порошенка екстрадиція Саакашвілі може бути найкращим варіантом розвитку подій, за такий крок доведеться заплатити певну політичну ціну, каже експерт.

"З одного боку, платити цю ціну йому трохи лячно. Інше питання, чи вистачить йому ресурсів довести цю операцію до кінця? Ми бачимо, що зараз є спроба формування альтернативного політичного центру у Львові, і ця історія вже не тільки Саакашвілі, але і досить значної частини опозиції", - говорить Хухашвілі.

Позбавлення українського громадянства Саакашвілі експерт вважає помилкою українського президента, оскільки екс-президент Грузії не був для нього великою проблемою.

"Порошенко, мабуть, подумав, що це все легко пройде в координації з грузинською владою, - що, якщо пригрозити, що Саакашвілі буде екстрадований до Грузії, він злякається і піде в кущі. Тут була тактична помилка, якою Саакашвілі скористався максимально", - відзначає експерт.

Власне Саакашвілі, за його словами, зі свого боку робить поки що правильні політичні кроки.

"Коли він говорить, що не має власних амбіцій ні на президентство, ні на прем'єрство, він цим ніби дає карт-бланш тій само Тимошенко, Гриценку та іншим. Це додаткова мотивація для інших політиків взяти участь у проекті", - зазначає Хухашвілі.

Робити прогнози щодо політичного майбутнього Саакашвілі і розвитку подій в Україні, політологи не можуть. Ще більш туманні перспективи політичного майбутнього Саакашвілі в Грузії.

Копирайт изображения Reuters Image caption У МВС України повідомили, що за фактом "прориву" кордону, в результаті якого пан Саакашвілі потрапив на українську територію, затримали п'ятьох людей.

За словами Нодіа, оптимістичні очікування екс-президента перед парламентськими виборами, які пройшли в Грузії минулого року, не справдилися.

На даному етапі, сам Саакашвілі, вочевидь, сфокусований на Україні, і відійшов від політичного життя в Грузії, каже він.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Як Саакашвілі перетнув кордон

"ЄНР", партія заснована екс-президентом, зараз для нього є запасним варіантом, оскільки шансів на перемогу у неї поки що немає, зазначає політолог.

"Саакашвілі розраховував, що популярність "Грузинської мрії" швидко впаде, і народ не побачить іншої альтернативи, окрім повернення до "Національного руху". Це очікування виявилося хибним", - вважає Нодіа.

"Грузинська мрія" втратила популярність в якомусь сенсі, але це не означає, що ця непопулярність досягла критичної позначки. Людям не подобається влада, але вони недостатньо сердиті на владу для того, щоби повернутися до "Національного Руху", - додає експерт.