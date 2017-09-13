Саакашвілі розпочинає всеукраїнський тур: що це буде

Копирайт изображения UNIAN Image caption Куди поїде Міхеіл Саакашвілі після Чернівців, поки не повідомлялося

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одеської області України Міхеіл Саакашвілі збирається зустрітися зі своїми прихильниками на центральній площі західноукраїнського обласного центру Чернівці, повідомляє прес-служба політика.

Ця зустріч може стати першою в рамках туру по регіонах України, анонсованого паном Саакашвілі після того, як йому вдалося потрапити на територію країни.

Українська поліція заявила, що не вживатиме жодних додаткових заходів у зв'язку з поїздкою Саакашвілі, додавши, що розслідування кримінальних справ, відкритих за результатами недільних подій, триває.

Наступного понеділка Міхеіл Саакашвілі має постати перед судом в Мостиськах Львівської області: там розглядатимуть протокол про незаконний перетин ним кордону. Захист політика ці звинувачення відкидає.

Де чекати Саакашвілі?

Про початок туру "багатьма містами і селами України" Міхеіл Саакашвілі заявив у вівторок вранці, однак про місце першої зустрічі політика з прихильниками стало відомо лише пізно ввечері того ж дня.

Заявлена мета цієї поїздки - збір вимог людей до влади. Пан Саакашвілі обіцяє, що на основі зібраного матеріалу він і політичні сили, які його підтримують, розроблять план дій.

Раніше партія Саакашвілі "Рух нових сил" вже оприлюднила план дій політика після його повернення в Україну. Як співвідноситиметься вже оприлюднений план з тим, який пропонується розробити після туру, не повідомлялося.

Куди вирушить пан Саакашвілі після Чернівців, також невідомо. Дії політика, схоже, плануються в атмосфері повної секретності: анонс його візиту до Чернівців з'явився на сайті партії через півгодини після того, як в прес-службі пана Саакашвілі ВВС запевнили, що впродовж "наступних дня-двох" він не залишатиме межі Львова.

В оточенні політика кажуть, що побоюються провокацій з боку української влади.

Спікер МВС України Артем Шевченко, коментуючи наміри пана Саакашвілі відвідати Чернівці, заявив, що правоохоронці не вживатимуть жодних додаткових заходів у зв'язку з цією поїздкою.

"Просто будемо забезпечувати громадський порядок ... І будемо належним чином, спокійно розслідувати наші кримінальні справи", - додав він.

Напередодні Міхеіл Саакашвілі не виключив, що до кінця цього тижня може з'явитися у Києві - на міжнародному представницькому форумі "Ялтинської економічної стратегії".

Серед заявлених гостей заходу - зокрема, екс-прем'єр Великої Британії Девід Кемерон і колишній держсекретар США Джон Керрі. У п'ятницю вранці учасників форуму планує особисто привітати президент України Петро Порошенко.

Раніше Міхеіл Саакашвілі заявляв, що не спілкувався з паном Порошенком після того, як той підписав наказ про позбавлення його українського громадянства.

Видати Грузії?

Тим часом міністр юстиції України Павло Петренко прокоментував розгляд запиту Грузії на екстрадицію Міхеіла Саакашвілі, отриманий Києвом на початку вересня.

За його словами, наразі грузинські документи перевіряє генеральна прокуратура України.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міхеіл Саакашвілі заявив, що під час недільних подій у нього вкрали український паспорт, проте влада це не підтверджує

"Коли ці процедури буде виконано, ми будемо приймати відповідні рішення в чіткій відповідності з українським законодавством і міжнародним правом", - заявив пан Петренко.

Про терміни проведення перевірки поки не повідомляли.

Раніше Грузія двічі направляла до Києва запити на арешт і видачу пана Саакашвілі, однак Київ незмінно відмовляв грузинським правоохоронцям.

На "першій батьківщині" Міхеіла Саакашвілі звинувачують у чотирьох кримінальних справах щодо зловживання владою під час його перебування на посаді президента Грузії. Сам політик називає висунуті проти нього звинувачення політично вмотивованими.

Злочин або евакуація?

Українське керівництво охарактеризувало недільні події, коли пану Саакашвілі за допомогою сотень своїх прихильників вдалося перетнути кордон, у вкрай жорстких виразах.

"Злочином" назвав ці події президент Петро Порошенко, "атакою проти української державності" - прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За результатами недільних подій розслідується одразу кілька адміністративних і кримінальних справ.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко назвав недільні події на польсько-українському кордоні злочином, Міхеіл Саакашвілі переконаний, що він і його прихильники діяли в рамках закону

Спочатку поліція порушила кримінальну справу за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Пізніше з'явилася ще одна стаття - про опір правоохоронцю під час виконання ним службових обов'язків. У МВС України заявили, що тілесні ушкодження отримали 11 поліцейських і п'ятеро прикордонників

Крім того, прикордонники складають на учасників цих подій адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону.

Напередодні такий протокол вручили й самому пану Саакашвілі. Відповідно до припису правоохоронців, наступного понеділка він має постати перед судом в районному центрі Мостиська Львівської області. Максимальне покарання, передбачене кодексом про адміністративні порушення, становить 8500 грн штрафу або 15 діб арешту.

Люди, які були доведені до стану гострої потреби, почали стихійну евакуацію Ольга Галабала, член ради партії "Рух нових сил"

Адвокати пана Саакашвілі запевняють, що політик особисто прибуде на засідання суду в Мостиськах, однак, стверджують вони, жодного незаконного перетину кордону в неділю не було.

За словами однієї з лідерів партії Саакашвілі "Рух нових сил" Ольги Галабали, на кордоні "люди діяли в умовах гострої потреби".

Вона нагадала, що автобус, в якому політик мав намір перетнути польсько-український кордон, було заблоковано на нейтральній території. Прикордонники повідомили, що отримали анонімне повідомлення про замінування пункту пропуску, і до закінчення роботи вибухотехніків рух по прикордонному переходу призупинено.

"(Прихильники Саакашвілі. - Ред.) розуміли, що ми перебували в зоні можливого вибуху та опинилися в капкані ... Люди, які були доведені до стану гострої потреби, почали стихійну евакуацію", - пояснила Ольга Галабала мотиви активістів, які прорвали оточення прикордонників і завели Саакашвілі на територію України.

Анатомія прориву

Святослав Хоменко, кореспондент ВВС

План з повернення пана Саакашвілі в Україну, схоже, полягав у тому, щоб міняти плани в останню секунду.

Автобус з Міхеілом Саакашвілі на борту, що прямував до пункту пропуску "Краковець", несподівано прибуває на залізничний вокзал Перемишля. Після того, як потягу впродовж кількох годин не дозволяють рушити, всі знову вантажаться в автобуси.

Курс - знову на "Краковець"? Ні - перед самим кордоном звертаємо в бік іншого пункту пропуску - "Медика".

Польські прикордонники оперативно пропускають наш автобус. Але на нейтральній території, між польським та українським пунктами пропуску, дорогу перекрили три армійські джипи.

За ними ланцюгом вишикувалися три десятки прикордонників - хтось в зелених беретах, хтось в масках, що закривають обличчя.

Image caption Пункт пропуску заміновано, повідомили пану Саакашвілі українські прикордонники

Причину зупинки виходить пояснити генерал прикордонної служби. "Пункт пропуску заміновано", - його слова зустрічає дружній сміх пана Саакашвілі і його групи підтримки.

"Пропустіть нас під нашу особисту відповідальність", - просять українські депутати, які супроводжують Міхеіла Саакашвілі. "Не можу, надто небезпечно", - посміхається генерал.

Юристи з команди присутньої тут Юлії Тимошенко мало не на коліні підписують звернення до прикордонників: мовляв, просимо евакуювати нас, громадян України, із зони можливого вибуху на територію України. Генерал навіть відмовляється брати документ в руки.

Ситуація тим часом стає напруженою. Пан Саакашвілі то звертається до людей в камуфляжі, нагадуючи їм, що сам колись служив у прикордонних військах СРСР тут, недалеко, на Закарпатті, то підвищує голос у діалозі з генералом.

І тут ... звук, який впродовж останніх двох годин здавався ледве чутним гудінням вулика, раптом перетворюється в суміш цілком членороздільних криків "Міша!" - "Ура!" - "Вперед!"

З боку України до нас наближаються сотні людей, і ось за хвилину перші з них нерішучо зупиняються за кілька метрів від нас, за прикордонниками, які приречено зімкнули свою шеренгу.

Image caption Міхеіл Саакашвілі нагадав людям в камуфляжі, що сам колись був прикордонником, але це їх не дуже вразило

"Стріляй в мене! Мене під Іловайськом не вбили! Стріляй!" - кричить один з тих, що прибігли.

У прикордонників немає зброї. Прихильників пана Саакашвілі стає все більше: хтось витягує з ланцюга першого прикордонника, хтось зриває з голови силовика берет і кидає його на контрольно-слідову смуга, хтось просто штовхає людину в оточенні.

Прикордонники не чинять опір.

Навколо Саакашвілі утворюється щільне кільце людей, і ось вони всі разом рухаються в бік України.

Ідучи під великим синьо-жовтим щитом з написом "Україна", натовп кричить "Ура!". Далі, вже за контрольним пунктом, увійшовши в прикордонне село Шегині - люди заспівали державний гімн.

Міхеіл Саакашвілі повернувся - його прихильники радіють. А що буде далі - в неділю цим питанням ніхто не переймався.