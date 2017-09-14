Чи впорається Гоуп Гікс із Дональдом Трампом?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гоуп Гікс почала працювати на Дональда Трампа 2015 року

У минулому Гоуп Гікс була головою прес-служби передвиборчої кампанії Дональда Трампа, і саме вона наймала туди людей на роботу. Це було жахливо.

Заради справедливості слід зазначити, що тоді в прес-службі було мало людей. Але ці люди не відповідали на дзвінки журналістів, і там панував хаос. Втім, це не відбилося на кар'єрі Гікс.

І ось зараз, опинившись у трампівському Білому домі, де лояльність президенту часом вважається головною якістю співробітника, вона пішла на підвищення.

Президент поводиться жорстко зі своїми прес-представниками, швидко втрачає терпіння, коли ті спілкуються з пресою і широкою публікою не так, як він вважає за потрібне.

Двоє попередніх директорів зі зв'язків із громадськістю - Майк Дубке і Ентоні Скарамуччі - досить швидко покинули цю посаду. Колишній прес-секретар Шон Спайсер, теж пішов у відставку.

За контрастом з ними Трамп, схоже, вирішив дати Гікс випробувальний термін.

У неї тихий голос, а її хода граціозна, як у танцівниці. А крім того, у неї є певна, хоча й непомітна з першого погляду, влада.

Один аналітик з питань зовнішньої політики розповів мені, як він якось розмовляв з нею протягом кількох хвилин у західному крилі Білого дому, і вона раптом запитала його, чи не хотів би він зустрітися з президентом? І одразу ж провела його в Овальний кабінет.

На посаді директора зі зв'язків Білого дому саме вона буде давати поради президенту, коли той буде формулювати свою стратегію роботи з пресою. Вона також буде брати участь в процесі ухвалення рішень про те, хто саме отримає доступ до президента.

Копирайт изображения EPA Image caption Гоуп Гікс має значну владу, ступінь якої багато хто недооцінює

Вашингтонський істеблішмент шокований тим, як президент Трамп спілкується з пресою.

Політтехнологи, консультанти і журналісти постійно розповідають про те, як президент часто відступає від заявленої теми, невпинно надсилає повідомлення в Twitter і, схоже, без належної поваги поводиться зі своїми співробітниками.

Жодного разу за весь час передвиборчої кампанії, як, втім, і зараз теж, нікому в його управлінні зі зв'язків не вдалося впоратися з його нестриманістю стосовно преси.

На відміну від багатьох інших, Гоуп Гікс розуміє стиль роботи президента. Швидше за все, вона буде діяти так само, як і під час його передвиборчої кампанії. Вона не привертає до себе уваги, але, при цьому допомагає журналістам у всіх логістичних питаннях.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Важлива якість Гоуп Гікс - президент їй довіряє

"У неї немає надмірного самолюбства, яке завадило б її головному завданню - допомагати президенту США в здійсненні його планів", - каже Майк Дубке, який на початку року працював з нею в Білому домі.

Гікс намагається не привертати до себе зайвої уваги, але це практично неможливо. Навіть в Білому домі, сповненому жінками з приголомшливими зачісками і на високих підборах, її неможливо не помітити.

Я бачила її з дизайнерської сумочкою значних розмірів на борту президентського літака. Їй потрібно чимало часу, щоб розчесати своє розкішне волосся, що закриває половину спини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри прагнення не привертати до себе зайвої уваги, Гоуп Гікс важко залишатися в тіні

Репортери зневажливо про неї говорять. Вони нарікають, що вона має занадто мало досвіду для такої роботи і намагається стрибнути вище голови.

Так, вона не продукт вашингтонського істеблішменту і не виходець зі світу політики. Вона була моделлю всесвітньо відомого агентства Ford Models і почала працювати на Трампа лише 2015 року.

Але вона має одну надзвичайно важливу якість - президент їй довіряє. З усіх, хто працює в західному крилі Білого дому, у неї найтісніші контакти з президентом, і вона розуміє, як саме він хоче досягти своїх цілей.

Копирайт изображения Tom Williams Image caption У президентській команді Гікс - одна з його найдавніших соратників

Це корисні якості для людини, яка має відповідати за медійну стратегію президента. На своїй посоді вона, можливо, не буде занадто люб'язна з кожним репортером, що йде їй назустріч.

Але вона працює на президента, який знаменитий тим, що регулярно викриває мас-медіа, тому певне дистанціювання від журналістів - тепер частина її роботи.

У президентській команді вона - одна з його найдавніших соратників, і має величезний вплив на нього.

Але поки що невідомо, чи скористається вона своєю новою посадою для того, щоб сформувати стратегію стосунків з пресою, або ж вважатиме за краще просто коректно ретранслювати ідеї президента.

Як вона поведеться тепер, отримавши нові владні важелі? Використає вона їх для того, щоб змінити поведінку Трампа, або ж дозволить йому самому робити її роботу? Як казав Шон Спайсер - залишайтеся на нашій хвилі.