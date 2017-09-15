Найкращий фотограф дикої природи-2017: фото фіналістів

  • 15 вересня 2017

Музей природознавства у Лондоні оголосив фіналістів конкурсу на Найкращого фотографа дикої ‎природи-2017.‎

  • Тюлені Laurent Ballesta/Natural History Museum

    На цій неймовірній світлині, зробленій фотографом Лонером Баллестою, молодий тюлень ‎разом із мамою уперше плаває у крижаній воді Антарктики. Цього року на конкурс ‎Найкращого фотографа дикої природи надійшло понад 50 тисяч фотографій. Переможця ‎оголосять 17 жовтня.‎

  • "Арктичний ‎скарб" Natural History Museum/Sergey Gorshkov

    На цьому фото песець несе в зубах впольоване яйце білої гуски. Фотографію "Арктичний ‎скарб", що увійшла до категорії портрету, зробив на острові Врангеля у Росії фотограф Сергій ‎Горшков.‎

  • Морський янгол Andrey Narchuk/Natural History Museum

    Фотограф Андрій Нарчук подав на конкурс цю світлину морських янголів, близьких родичів ‎слимаків і равликів. Лондонський Музей природознавства, який проводить конкурс, заявив, ‎що це фото демонструє "дивовижне різноманіття життя на нашій планеті".‎

  • Білоголовий орел Natural History Museum/Klaus Nigge

    Німецький фотограф Клаус Ніґґе зробив це фото білоголового орла на острові Амакнак на ‎Алясці. Воно також увійшло до категорії портрету на конкурсі.‎

  • Тигр Mats Andersson/Natural History Museum

    Стів Вінтер зробив цю світлину пораненого тигреняти на індонезійському острові Суматра. ‎Шестимісячного малюка врятували із пастки, встановленої браконьєрами.‎

  • Ведмеді Natural History Museum/Ashleigh Scully

    А на цьому милому фото ведмежатко обіймає свою маму. Ешлі Скаллі зробила цю світлину у ‎Національному парку Лейк-Кларк на Алясці. Ешлі всього 13 років, і на конкурс вона подалася ‎в категорії молодих фотографів. ‎

  • Квезаль Tyohar Kastiel/Natural History Museum

    Цю рідкісну і прекрасну пташку квезаль зловив у об’єктив ізраїльський фотограф Тьохар ‎Кастіель. Він провів тиждень, спостерігаючи, як пташки приносять їжу своїм пташенятам, перш ‎ніж зробив це неймовірне фото.‎

  • Морський коник Justin Hofman/Natural History Museum

    На цій світлині Джастіна Гоффмана малесенький морський коник тримається за ватну паличку, ‎намагаючись протистояти сильній течії біля узбережжя острова Сумбава в Індонезії.‎

  • Білка Mats Andersson/Natural History Museum

    Сфотографувавши цю руду білку одним холодним лютневим ранком, Матсу Андерсону ‎вдалося упіймати в об’єктив шматочок зими. Усі ці світлини можна буде побачити на виставці у ‎Музеї природознавства у Лондоні, яка відкриється 20 жовтня і проходитиме до весни ‎наступного року.‎

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