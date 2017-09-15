Найкращий фотограф дикої природи-2017: фото фіналістів

А на цьому милому фото ведмежатко обіймає свою маму. Ешлі Скаллі зробила цю світлину у ‎Національному парку Лейк-Кларк на Алясці. Ешлі всього 13 років, і на конкурс вона подалася ‎в категорії молодих фотографів. ‎