Найкращий фотограф дикої природи-2017: фото фіналістів
Музей природознавства у Лондоні оголосив фіналістів конкурсу на Найкращого фотографа дикої природи-2017.
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Laurent Ballesta/Natural History Museum
На цій неймовірній світлині, зробленій фотографом Лонером Баллестою, молодий тюлень разом із мамою уперше плаває у крижаній воді Антарктики. Цього року на конкурс Найкращого фотографа дикої природи надійшло понад 50 тисяч фотографій. Переможця оголосять 17 жовтня.
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Natural History Museum/Sergey Gorshkov
На цьому фото песець несе в зубах впольоване яйце білої гуски. Фотографію "Арктичний скарб", що увійшла до категорії портрету, зробив на острові Врангеля у Росії фотограф Сергій Горшков.
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Andrey Narchuk/Natural History Museum
Фотограф Андрій Нарчук подав на конкурс цю світлину морських янголів, близьких родичів слимаків і равликів. Лондонський Музей природознавства, який проводить конкурс, заявив, що це фото демонструє "дивовижне різноманіття життя на нашій планеті".
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Natural History Museum/Klaus Nigge
Німецький фотограф Клаус Ніґґе зробив це фото білоголового орла на острові Амакнак на Алясці. Воно також увійшло до категорії портрету на конкурсі.
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Mats Andersson/Natural History Museum
Стів Вінтер зробив цю світлину пораненого тигреняти на індонезійському острові Суматра. Шестимісячного малюка врятували із пастки, встановленої браконьєрами.
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Natural History Museum/Ashleigh Scully
А на цьому милому фото ведмежатко обіймає свою маму. Ешлі Скаллі зробила цю світлину у Національному парку Лейк-Кларк на Алясці. Ешлі всього 13 років, і на конкурс вона подалася в категорії молодих фотографів.
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Tyohar Kastiel/Natural History Museum
Цю рідкісну і прекрасну пташку квезаль зловив у об’єктив ізраїльський фотограф Тьохар Кастіель. Він провів тиждень, спостерігаючи, як пташки приносять їжу своїм пташенятам, перш ніж зробив це неймовірне фото.
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Justin Hofman/Natural History Museum
На цій світлині Джастіна Гоффмана малесенький морський коник тримається за ватну паличку, намагаючись протистояти сильній течії біля узбережжя острова Сумбава в Індонезії.
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Mats Andersson/Natural History Museum
Сфотографувавши цю руду білку одним холодним лютневим ранком, Матсу Андерсону вдалося упіймати в об’єктив шматочок зими. Усі ці світлини можна буде побачити на виставці у Музеї природознавства у Лондоні, яка відкриється 20 жовтня і проходитиме до весни наступного року.
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