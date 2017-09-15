Паніка і сум'яття: фотографії після вибуху в метро Лондона

Щонайменше 22 людини зазнали поранень внаслідок вибуху у потягу метро в лондонському ‎метрополітені.‎

Свідки повідомили про паніку, яка почалася на станції "Парсонс Ґрін" на південному заході ‎Лондона одразу після вибуху, що пролунав близько 08:20 ранку за місцевим часом.‎

Очевидці сфотографували на місці подій біле відро, загорнуте у пакет із супермаркету, з якого ‎було видно дроти. Вважається, що саме цей невідомий предмет спричинив вибух.‎

У поліції заявили, що у вагоні спрацювала саморобна вибухівка. Там кваліфікували інцидент ‎як теракт.‎

Копирайт изображения Christopher Andrew Lloyd Image caption Очевидні повідомляли про тисняву і паніку, коли сотні пасажирів кинулися залишати ‎станцію "Парсонс Ґрін" після вибуху.

Копирайт изображения AFP Image caption Дехто із пасажирів застряг у потягах, які зупинилися на переїздах через вибух.

Копирайт изображения Chris J Ratcliffe Image caption Невідкладні служби заявили, що поранень зазнали багато людей, але серйозних ‎ушкоджень, на щастя, ні у кого не було. Цю поранену жінку із місця вибуху ‎супроводжував офіцер поліції.

Копирайт изображения Reuters Image caption До кінця не ясно, скільки саме людей зазнали травм внаслідок вибуху, а скільки - ‎внаслідок тисняви, що сталася після нього.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліція оточила місце інциденту. Доступ із обмеженнями залишили лише для місцевих жителів і ‎працівників офісів неподалік.

Копирайт изображения @RRigs Image caption Очевидці сфотографували у вагоні метро біле відро, загорнуте у пакет із супермаркету. Один із ‎пасажирів розповів ВВС, що бачив «над своєю головою гарячий великий клубок вогню», коли ‎стався вибух.

Копирайт изображения DANIEL LEAL-OLIVAS Image caption Поліція і детективи оглянули вагони усього потяга.