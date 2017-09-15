Паніка і сум'яття: фотографії після вибуху в метро Лондона

Щонайменше 22 людини зазнали поранень внаслідок вибуху у потягу метро в лондонському метрополітені.
Свідки повідомили про паніку, яка почалася на станції "Парсонс Ґрін" на південному заході Лондона одразу після вибуху, що пролунав близько 08:20 ранку за місцевим часом.
Очевидці сфотографували на місці подій біле відро, загорнуте у пакет із супермаркету, з якого було видно дроти. Вважається, що саме цей невідомий предмет спричинив вибух.
У поліції заявили, що у вагоні спрацювала саморобна вибухівка. Там кваліфікували інцидент як теракт.