НеПроґавте: новий iPhone" та "прорив" Саакашвілі

Тиждень, що минає, видався щедрим на новини й інформаційні приводи. Ураган "Ірма", який вдарив по штату Флорида, "прорив" Міхеіла Саакашвілі через польсько-український кордон та презентація нових гаджетів від Apple.

Якщо ви не впевнені, що достатньо пильно стежили за новинами в останні сім днів, але не ‎хочете нічого пропустити, ми підготували для вас короткий огляд найважливішого і ‎найцікавішого за цей тиждень.‎

Копирайт изображения Reuters Image caption Жителі Флориди повертаються до своїх будинків

Ураган "Ірма" вдарив по США

Цього тижня продовжував вирувати рекордний за потужністю ураган "Ірма". Він пройшов через ‎Карибський регіон до США, і завдав масштабних руйнувань.

Пошукові та рятувальні команди доставляли воду та їжу людям на найбільш уражених територіях.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів "Ірма" принесла у Флориду сильний дощ і вітер

Щонайменше 18 людей в США загинули внаслідок урагану від неділі, коли йому надали четверту категорію потужності. З них 12 - у Флориді.

Найпотужніший ураган в Атлантиці за останнє десятиліття руйнував острови Карибського басейну - улюблені місця відпочинку багатіїв.

Якщо ви зараз запитуєте себе, звідки так багато ураганів у Атлантиці, то не проґавте ‎цієї статті від колег із BBC Mundo:‎

Копирайт изображения EPA Image caption Рятувальники швидко прибули до місця події, але сім'ю врятувати не вдалося

Не менш трагічний випадок стався в Італії: 11-річний хлопчик і його батьки загинули, провалившись у кратер вулкана Сольфатара неподалік від Неаполя.

А що із КНДР?‎

Копирайт изображения Reuters Image caption Про запуск чергової ракети з території КНДР повідомило телебачення Південної Кореї

КНДР випустила нову ракету над північною Японією. Вона пролетіла над островом Хоккайдо, а потім, ймовірно, приземлилася в Тихому океані.

Японія висловила обурення прольотом ракети КНДР над її територією.

Цього тижня Рада Безпеки ООН вже наклала на Північну Корею санкції у відповідь на чергове ядерне випробування.

"Прорив Саакашвілі"

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Перетин Міхеілом Саакашвілі українського кордону став найгучнішою подією нового політичного сезону.

Захід-2017

У четвер у Білорусі розпочався "Захід-2017" - спільні військові навчання з Росією, які оглядачі вже охрестили найбільшими з часів "холодної війни".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів "Захід-2017": тисячі військових і сотні одиниць техніки‎

Того ж дня в Україні почалися навчання "Непохитна стійкість-2017", а за день до цього - міжнародні маневри Rapid Trident-2017.

Новий iPhone тазонд "Кассіні"‎

Копирайт изображения Getty Images Image caption До 10-річчя з дня виходу першого iPhone компанія Apple представила новий телефон преміум-класу

До десятиліття iPhone, компанія Apple презентувала новий телефон преміум-класу.

Також корпорація Apple представила нові версії телефону iPhone 8, iPhone 8 Plus, показала новий Apple Watch, Apple TV, бездротову зарядку та анонсувала вихід нової IOS 11 на 19 вересня.

Копирайт изображения NASA/JPL-CALTECH/SSI Image caption "Кассіні" почав вивчати Сатурн 2004 року

Космічний корабель, який досліджує Сатурн та його супутники, вийшов на траєкторію, яка привела його до знищення наприкінці цього тижня.

Копирайт изображения Alamy Image caption Одна з найбільш конспірологічних теорій стверджує, що шість посадок на Місяць, здійснених космічними кораблями "Аполлон" з 1969-го по 1972 рік, були містифікацією

А у Лондонській галереї фотографії в рамках "Тижня конспірології" пройшла виставка, присвячена теоріям змови й знімкам, які допомогли поширити їх.

Серед суперечливих знімків, які сприяли виникненню теорії змов, є й фотографія висадки на Місяць.

Ще декілька цікавинок, які ми підготували наприкінці тижня:

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Тим часом Леді Гага повідомила, що хворіє на фіброміалгію. Що це таке?

Також, ми дізналися, чому жінки обирають не шампанське, а просекко.

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Нам також пояснили, чому деякі люди вирішуть покінчити із вегетаріанством.

І, наостанок, можете роз'язати кілька задач від BBC.