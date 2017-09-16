У Берліні відкрили “музей графіті”
У багатьох містах по всьому світу графіті вважають ні чим іншим, як вандалізмом - різновидом наруги, що потрібно стерти з вулиць.
Однак нова галерея в столиці Німеччини прославляє його як мистецтво.
У відомому вуличним мистецтвом Берліні відкрили Національний урбаністичний музей для сучасного урбаністичного мистецтва.
У музей виставлені роботи 150 іноземних та місцевих художників. Він названий першим подібним музеєм у світі.
"Сучасне вуличне мистецтво - це логічне продовження того, що відбувається на вулиці", - пояснила директор музею Яша Янг агенції Reuters.
"Цей будинок може стати архівом, який уперше розповідатиме історію (вуличного мистецтва) від його зародження і до сьогодні", - сказала вона.
Перед офіційним відкриттям першої експозиції багато художніх творів, представлених у музеї, демонстрували перед музеєм та на вулицях поблизу.
На будівлях Берліна заборонено малювати графіті без дозволу власника будинку.