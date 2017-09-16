У Берліні відкрили “музей графіті”

Копирайт изображения EPA Image caption На експозиції до відкритят музею представлені роботи роботи 150 найвідоміших художників у світі

У багатьох містах по всьому світу графіті вважають ні чим іншим, як вандалізмом - різновидом наруги, що потрібно стерти з вулиць.

Однак нова галерея в столиці Німеччини прославляє його як мистецтво.

У відомому вуличним мистецтвом Берліні відкрили Національний урбаністичний музей для сучасного урбаністичного мистецтва.

У музей виставлені роботи 150 іноземних та місцевих художників. Він названий першим подібним музеєм у світі.

Копирайт изображения EPA Image caption Художник Девід де ла Мано малює на житловому будинку поблизу музею

Копирайт изображения EPA Image caption Це перший подібний музей графіті у світі

Копирайт изображения Reuters Image caption Куратори музею вважають, що найкращим місцем для цього виду мистецтва все ж таки залишається вулиця

Копирайт изображения EPA Image caption Виставка розташована в багатоквартирному будинку з асфальтовим підлогою, що допомагає створити враження, наче відвідувачі знаходяться на вулиці

"Сучасне вуличне мистецтво - це логічне продовження того, що відбувається на вулиці", - пояснила директор музею Яша Янг агенції Reuters.

"Цей будинок може стати архівом, який уперше розповідатиме історію (вуличного мистецтва) від його зародження і до сьогодні", - сказала вона.

Перед офіційним відкриттям першої експозиції багато художніх творів, представлених у музеї, демонстрували перед музеєм та на вулицях поблизу.

Копирайт изображения Reuters Image caption Берлін відомий своїми графіті

Копирайт изображения EPA Image caption Експозицію створили для того, щоб вуличні художники отримали ширше визнання

Копирайт изображения Reuters Image caption Відоме графіті на Берлінській стіні

На будівлях Берліна заборонено малювати графіті без дозволу власника будинку.