Трагедія в Одесі: що відомо?

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26 травня 2017 року в Одесі з помпою відкрили реконструйований оздоровчий табір "Вікторія".

Його називали найсучаснішим в Україні. На ремонт витратили близько 60 мільйонів гривень. Сьогодні від одного з його корпусів залишилися тільки обгорілі рештки.

У ніч на суботу тут сталася масштабна пожежа, яка забрала життя трьох дівчаток віком від 8 до 12 років. Усі вони були учасницями одного хореографічного ансамблю.

Що сталося?

Займання в муніціпальному дитячому таборі розпочалося близько опівночі.

Діти в цей час перебували в кімнатах і прокинулися від стійкого запаху диму. Після евакуації стало зрозуміло, що троє дівчат зникли.

"Троє дітей з однієї кімнати зникли. Троє. Їх забули", - кричали батьки, які приїхали в табір одразу після пожежі.

Усього в комплексі на той момент було 150 дітей. В дерев'яному корпусі, який вигорів вщент, - 42.

За словами очевидців, старші діти допомагали вибратися з вогню молодшим. Ламали двері. Дехто стрибав з вікон.

Дві дитини потрапили до лікарні. В однієї - травма спини. Інша - отруїлася димом.

Копирайт изображения Алла Єсіна Image caption Батьки, які примчали в табір в ту страшну ніч

"Вода струмом пробивала. Нікому й ні до чого немає діла. Нащо ви путівки до таких таборів даєте?" - з обуренням казала журналістам Наталя Мамашова, мати дитини, яка відпочивала у "Вікторії".

"Оці будинки всі - з порушенням протипожежної безпеки. Тут немає ані обробки, нічого. Ця будівля, якщо вона збудована за технологією правильною, її паяльною лампою не розігрієш, не розпалиш. Воно півгодини бути пінитися... Тут діти жили. Як керівництво табору таке допустило?" - нарікав Ігор, батько однієї з загиблих дівчат.

"Мій син так само мав бути в таборі, адже займається в цьому танцювальному колективі, але через вік його із собою не взяли", - розповів Анатолій Бойко голова Комітету виборців України в Одеському регіоні. За його словами в кімнаті №11, де жили загиблі дівчата, були проблеми з замком.

Чи працювала сигналізація?

На території табору були й гідранти, й пожежні водоймища.

Але рятувальники розповіли, що пожежний рукав довелося тягти до гідранта, який лежав майже за півтора кілометра від корпусу.

При цьому одеський міський голова Геннадій Труханов запевняє, що інформація про несправність гідрантів не відповідає дійсності.

"За нашим дзвінком "Інфоксводоканал" підняв тиск з 28 до 34 атмосфер. Гідранти, що знаходилися на території, пройшли всі випробування, але їх не використовували. А система пожежної безпеки була встановлена у відповідності до технічних завдань та проекту", - сказав Геннадій Труханов журналістам.

Також неясно, що відбувалося із сигналізацією.

За даними ДСНС в Одеській області, під час трагедії вона була відімкнена.

Копирайт изображения Алла Єсіна Image caption Чому протипожежна система не була підключена - буде розбиратися слідство, заявив голова облдержадміністрації Максим Степанов

У червні 2017 року профільна структура проводила перевірку табору і виявила порушення.

"В таборі була встановлена та введена в експлуатацію сучасна протипожежна сигналізація, проте потім її умисно довели до неробочого стану", - сказав заступник начальника ГУ ДСНС України в Одеській області Михайло Вовк на екстреному засіданні.

Міський голова спробував заперечити, зробивши акцент на тому, що під час трагедії були помічені червоні світлові та звукові сигнали. "Система таким чином повідомляла про свою несправність", - парирував рятувальник.

"Система дуже сучасна, треба було її тільки підключити. Чому це не зроблено? Це буде розбиратися слідство", - зазначив голова облдержадміністрації Максим Степанов.

Що відомо про табір?

"Вікторія" є муніципальним дитячим табором. Міський бюджет виділяє кошти на те, щоб у ньому відпочивали діти з малозабезпечених сімей, переможців конкурсів та олімпіад, дітей учасників АТО і переселенців.

З 2014 року міська влада проводила реконструкцію табору. Зокрема, на місці старих дерев'яних будиночків збудували нові корпуси-зруби.

У "Віснику державних закупівель" є дані про те, що влітку 2016 року Управління капітального будівництва Одеської міськради також замовило додаткову реконструкцію будівель в таборі на суму 11,08 млн гривень.

Копирайт изображения Алла Єсіна Image caption Згорілий корпус був схожим на цей

Деякі ЗМІ пригадали, що влітку 2017 року в церемонії відкриття брали участь президент Порошенко і мер Геннадій Труханов.

Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував журналістам це так:

"Давайте не шукати політики там, де є людська трагедія. Хто відкривав чи навіть хто фінансував - не так важливо... Тут має бути законом встановлена посадова особа. Директора... вже затримали, він відповідатиме в першу чергу... Слідство буде встановлювати, чи не було інших осіб, які не забезпечили протипожежних заходів. У будь-якому разі, ця трагедія взагалі потребує переосмислення правил протипожежної безпеки".

Хто винен?

"Ми в 2014 році почали наводити лад в дитячому таборі "Вікторія"... Звели безпечні екологічні споруди, застосовуючи вогнестійкі покриття - про що є всі сертифікати. Що стосується внутрішньої проводки, вона виконана за всіма вимогами - про що є відповідні висновки", - запевнив очільник міста.

Про відповідність нормам ДБН говорить і керівник управління капітального будівництва міськради Борис Панов.

Але член громадської "Групи 2 травня", експерт-біохімік Владислав Балінський із цим не згоден. Він разом із іншими активістами дослідив територію "Вікторії.

"Матеріал із такими показниками горючості, який було використано в даному випадку (сосновий-ялиновий кругляк), не можна використовувати в дитячих спальних приміщеннях", - зазначив пан Балінський.

Він також додав, що, на перший погляд, обробка дерева протипожежними матеріалами теж не була проведена належним чином.

Тим часом поліція затримала директора табору Петроса Саркісяна за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки. Він перебуває в лікарні під охороною.

Також підозру оголосили людині, яка відповідає за пожежну безпеку в таборі.

Тепер суд має обрати їм запобіжний захід. За деякими даними, це може статися вже в неділю.

За фактом трагедії відкрили кримінальне провадження. Попередня кваліфікація - "порушення встановлених вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей".

Винуватці трагедії можуть опинитися за ґратами на вісім років.

"Прокуратура разом із Національною поліцією мають провести слідчі дії у максимально стислий термін. Під час кожної апаратної наради щопонеділка мені будуть доповідати, на якій стадії перебуває слідство", - зазначив губернатор Максим Степанов.

Голова департаменту освіти міськради Олена Буйневич вже подала рапорт про звільнення.

Емоції під мерією

Копирайт изображения AFP

У суботу обурені трагедією містяни вийшли під стіни мерії. Вони намагалися прорватися до будівлі муніципалітету та вимагали зустрічі з мером Генадієм Трухановим.

Споруду на Думській охороняли муніципали, нацгвардійці та спецпризначенці. До тих, хто хотів штурмом потрапити всередину, застосували сльозогінний газ.

Врешті до мітингувальників вийшов заступник міського голови Андрій Котляр та голова національної поліції області Дмитро Головін.

Проте дійти згоди сторонам не вдалося. Близько 11 години ночі містяни розійшлися, але пообіцяли зібратися знову.

О 14 годині вони мали прийти до стін обласної ради, де анонсувалося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ОДА.

Тим часом в області оголосили жалобу. Одесити несуть до місця трагедії іграшки та квіти.

Влада пообіцяла виділити сім'ям постраждалих матеріальну допомогу.