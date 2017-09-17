"Еммі"-2017: гід по американських драматичних серіалах

Копирайт изображения REUTERS Image caption Шоу вестиме комік Стівен Кольбер

Ми регулярно чуємо, що живемо в золотий вік телебачення. І в неділю його вершки отримають телепремії Primetime Emmy Awards.

Нагородження переможців пройде у Лос-Анджелесі.

Одна з центральних категорій премії - драматичні серіали. Цього року п'ятеро із сімох номінантів - новачки.

"Гра престолів", яка перемагала останні два роки, цього разу участі в конкурсі не бере - згідно з його умовами.

Отож, коли довкола стільки нових гідних серіалів - встежити за ними не так і просто. Тому пропонуємо гід по найкращих американських серіалах за версією Emmy.

Край "Дикий Захід"

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У головних ролях: Ентоні Гопкінс, Еван Рейчел Вуд, Тенді Ньютон.

Коротко: Тематичний парк розваг недалекого майбутнього населений роботами, запрограмованими так, щоб виконувати кожну примху заможних туристів.

Отож, відвідувачі намагаються втілити свої фантазії, а господарі при цьому поводяться досить непередбачувано. Серіал змушує замислитися над тим, що таке свідомість і людяність.

Номінацій "Еммі": 22

Компанія: HBO

Дивні дива

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У головних ролях: Вайнона Райдер, Міллі Боббі Браун, Девід Гарбор.

Коротко: Теж фантастика, тільки стилізована під 1980-ті роки. Серіал розповідає про те, як група підлітків на велосипедах наштовхується на паранормальні явища в рідному містечку.

Тут і таємні урядові агенти, і монстри, і портали в паралельну реальність.

Номінацій "Еммі": 18

Знято: Netflix

"Корона"

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У головних ролях: Клер Фой, Метт Сміт, Джон Літгоу.

Коротко: Історія королівської сім'ї завжди була однією величезною мильною оперою. Такою є і серіал "Корона" - тільки висококласною і з великим бюджетом.

У центрі сюжету - злети й падіння королеви Єлизавети II, її чоловіка та інших членів родини починаючи від 1950-х років.

Номінацій "Еммі": 13

Компанія: Netflix

"Розповідь служниці"

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У головних ролях: Елізабет Мосс, Джозеф Файнс, Енн Дауд.

Коротко: Це антиутопія, у якій США охопила криза народжуваності та відбулася фундаменталістська релігійна революція.

Усі жінки, які можуть народжувати дітей, стали рабинями, чиє єдине призначення - народжувати дітей для родин можновладців. Знято за романом Маргарет Етвуд 1985 року.

Номінацій "Еммі": 13

Компанія: Hulu

"Це ми"

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У головних ролях: Стерлінг K. Браун, Майло Вентімілья, Кріссі Мец.

Коротко: Цей серіал має більше звичну тему, ніж інші номінанти, але є не менш захопливим.

Дія відбувається у 1980-2016 роках. У центрі сюжету - долі кількох людей, які святкують в один і той же день свій 36-й день народження. Це молодий батько, якому виповнюється 36 в 1980 році, його двійнята та ще один усиновлений син.

Номінацій "Еммі": 10

Компанія: NBC

"Краще подзвоніть Солу"

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У головних ролях: Боб Оденкірк, Джонатан Бенкс, Рей Сіхорн

Коротко: У той час як вищезгадані серіали - цілком нові, цьому вже три сезони. І народився він як відгалуження іншої драми - "Пуститися берега" (Breaking Bad).

Це пріквел, у якому махінатор Джиммі МакГілл ще не зустрівся зі своїми майбутніми клієнтами із "Пуститися берега", але вже незабаром стане Солом Гудманом.

Номінацій на Emmy: 9

Компанія: AMC

"Картковий будиночок"

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У головних ролях: Кевін Спейсі, Робін Райт, Майкл Келлі.

Коротко: Серіал-ветеран, який опиняється у списку номінантів вже п'ятий рік поспіль.

У п'ятому сезоні президент, якого грає, природно, Спейсі, а також його дружина і політичний союзник / противник переживають спочатку вибори, а потім і їх результати.

Номінацій "Еммі": 7

Компанія: Netflix.