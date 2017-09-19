Перший судовий успіх Саакашвілі - як все сталося

Image caption Міхеіл Саакашвілі

Вердикт у справі щодо "прориву" українського кордону перенесли на 22 вересня. Але перше засідання пан Саакашвілі може цілком записати собі у плюс.

Суддя врахував майже всі клопотання захисту екс-президента Грузії, ставився до Міхеіла Саакашвіліта досить лояльно та боявся зробити тому бодай зауваження.

Це дещо дисонувало з постійними заявами опозиціонера про узурпацію влади в країні президентом Петром Порошенком.

Як і очікувалося, перше судове засідання щодо незаконного перетину кордону Міхеіл Саакашвілі вдало використав задля власного піару.

Безальтернативний суддя

Після скандального прориву українського кордону 10 вересня на Міхеіла Саакашвілі склали адмінпротокол.

Йому загрожує максимальний штраф у 3400 гривень або адмінарешт на 15 діб.

Цю справу направили у Мостиський районний суд, у юрисдикції якого і відбувались події 10 вересня.

Зараз у цьому суді залишився тільки один суддя - Юрій Білоус. Решта пішли на пенсію.

Копирайт изображения ВВС Image caption Суддя Юрій Білоус був дуже спокійний під час засідання

Мостиський суд, розташований у напіввідремонтованому приміщенні з незаасфальтованим подвір'ям, мабуть, ще ніколи не бачив такого напливу журналістів, поліції та відвідувачів.

Суд запланований на 15.00 годину, але вже з опівдня тут починають збиратись перші небайдужі.

Копирайт изображения ВВС Image caption Кабінет судді

65-літній місцевий мешканець пан Іван о дванадцятій вже тут і охоче допомагає журналістам.

Саме він перший розповідає ВВС Україна, що засідання перенесли на 16.15. Цього тоді не знали навіть у штабі Саакашвілі.

"Шість років суджусь з місцевою владою через їхні розкрадання, нічого не допомагає, може Саакашвілі щось змінить", - каже пан Іван.

Хоча тут одразу знаходяться і противники Саакашвілі. У місті багато сімей прикордонників, яким не сподобався "прорив" команди Саакашвілі.

Ближче до засідання суду починають збиратись і самі прикордонники - їх сюди організовано прийшло людей 50.

Копирайт изображения ВВС Image caption Поліція у дворі суду

"Тут може бути вся зміна Шегинь 10 вересня, а то й більше", - неохоче кажуть вони. Що робитимуть під час суду - не розповідають.

Перед початком засідання вони заходять до зали, але так нічого й не роблять. Саакашвілі у своєму виступі каже, що їх насильно сюди зігнало керівництво.

Близько другої години під суд організовано приходять тридцять противників Саакашвілі - виключно хлопці та чоловіки.

Ще з обіду вони групками блукають містом. Місцеві розповідають, що їх звезли із навколишніх сіл.

Копирайт изображения ВВС Image caption Прикордонники прийшли на суд

Як за командою вони вишиковуються та розкривають плакати проти Саакашвілі.

Діють досить злагоджено: деякі з них вправно ведуть дискусії про роль Саакашвілі в Україні, а інші вміло тримають плакати, щоб ті завжди потрапляли в кадр телекамер біля спікерів. Те, що їм за це платять гроші, заперечують.

"Хай їде в Грузію, нащо нам зайда", - вигукує найбільш комунікабельний із лав противників Саакашвілі, дядько років 50, який називається Юрієм.

Прихильниця Саакашвілі у відповідь йому каже, що тільки він зможе "скинути Порошенка, який поставив нас на коліна".

Тут же з'являються два автобуси з поліцією зі Львова, яка неквапно відділяє мітинг проти Саакашвілі від його прихильників. Їх на суд приїхало не більше кількох десятків.

Бенефіс Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі користається із присутності у суді десятків телекамер та журналістів.

Спочатку він сварить прикордонників, які прийшли на засідання у робочий час. А потім ще хвилин 15 розповідає журналістам вже звичні речі про "режим бариг Порошенка".

Попри те, що суд вже має хвилин 20 як початися, суддя все ще не наважується зайти у залу і перервати виступ політика.

"У мене немає жодного іноземного рахунку, є тільки в "Приваті", яким не можу керувати, бо немає паспорта", - відповідає журналістам Саакашвілі на питання, чи зможе сплатити можливий штраф у 3400 гривень.

Із 20-хвилинним запізненням суддя таки приходить і відкриває засідання.

Адвокат Міхеіла Саакашвілі Маркіян Галабала озвучує клопотання захисту.

Він попросить долучити до матеріалів справи відео з подій 10 вересня на пункті пропуску, а також схему пункту "Шегині".

Адвокат наполягає, що, коли автобус із Саакашвілі пройшов польську перевірку і був заблокований прикордонниками на нейтральній смузі, то це вже була територія України.

І, коли їм повідомили нібито про замінування пункту пропуску, Саакашвілі та його соратників мали евакуювати на український бік.

Серед низки документів, які захист вимагає долучити до справи, є навіть польськомовна стаття про його законний виїзд з Польщі.

Представники прикордонної служби проти долучення нових матеріалів особливо не протестують. Тож наступного разу на суді ці відео передивлятимуться.

Таке враження, що ані прикордонники, ані суддя особливо сперечатись із захистом Саакашвілі не хочуть.

Ще один аргумент захисту: протокол проти Саакашвілі склали 12 серпня, а мали протягом трьох годин з моменту того, як стало відомо про правопорушення. Тому, мовляв, суддя має лишити протокол без розгляду.

Коли ж слово бере Саакашвілі, то дуже довго і безперешкодно розповідає свою версію подій з безліччю ліричних відступів.

Зокрема, згадує, як на плівках Мельниченка ще Кучма вимагав вигнати з країни "грузина Гонгадзе".

"Те саме робить Порошенко", - емоційно доводить Саакашвілі.

Він постійно вживає слова "Путін", "Порошенко" та "посіпаки", а закінчує тим, що згадує про нібито існування проти нього в КГБ ще радянської України справи за "підтримку українського націоналізму".

Копирайт изображения ВВС Image caption Міхеіл Саакашвілі за допомогою пляшки відтворює події того дня

Під час його промови суддя Білоус навіть не думає перебивати, а тільки поглядом і помахом руки пропонує людям сісти на лаву поблизу судді.

А Міхеіл Саакашвілі, розповівши про дев'ятьох вагітних жінок, яких заблокували разом з ним у потязі в Перемишлі, переходить до епізоду в Шегинях.

Він настільки образно розповідає про перехід кордону, що в якийсь момент починає на своєму столі розставляти схему пункту пропуску.

На словах про прикордонний стовпчик України пан Саакашвілі бере мікрофон каналу "Україна". Але отямлюється і ставить його на місце.

Потім те ж саме робить із мікрофоном "5 каналу". І, зрештою, з третьої спроби для позначення стовпчика таки використовує пляшку з водою.

Міхеіл Саакашвілі наполягає: якщо пункт замінували, то мали евакуювати людей. Натомість командир прикордонників наказував повернутись у Польщу.

"Ніякого прориву не було", - стверджує Саакашвілі. За його словами, люди просто витягли їх із "замінованої" території.

Податливий суд

Після емоційного виступу Саакашвілі його адвокат оголошує ще кілька клопотань.

Перше - залучити свідків, зокрема і члена парламенту Юрія Дерев'янка.

Друге - дістати у ДПСУ низку наказів та внутрішніх інструкцій щодо дії у позаштатних ситуаціях. Це для того, аби розібратися, чи законно діяли прикордонники під час "мінування", розвертаючи українців з нейтральної смуги до Польщі.

Із розмов адвоката та підзахисного було зрозуміло, що вони домагаються перенесення засідання.

Прикордонники кажуть, що погоджуються на свідків і викличуть своїх хоч зараз, а от документи так швидко надати не можуть.

Після п'ятихвилинної перерви представники прикордонників визнають, що для доставки документів, які подекуди можуть бути таємними, потрібно щонайменше три години.

Захист наполягає на своєму, і суддя, не заперечуючи Саакашвілі, просить документи від прикордонників. Засідання переносять на 22 вересня.

Копирайт изображения ВВС Image caption У двові суду були і прихильники, і противники Саакашвілі

Про надто поблажливе ставлення судді і самих прикордонників до Саакашвілі свідчить маленька, проте показова деталь.

Суддя вже повертається до зали після п'ятихвилинної перерви і вже починає засідання, надавши слово представнику ДПСУ. Але Саакашвілі у півголоса продовжує давати інтерв'ю французькою мовою іноземним журналістам просто з лави підсудних.

Ні суддя, ні фактична сторона обвинувачення не робить йому жодних зауважень. Побачити таке у суді можна вкрай рідко.

Після перенесення суду на 22 вересня настрій у Міхеіла Саакашвілі гарний.

"Попри невелику суму штрафу - це справа принципу довести, що ми не порушували кордон, тому боротимемось до кінця", - каже він журналістам.

Один із юристів із його оточення додає, що якщо їм вдасться перемогти у адміністративній справі щодо Саакашвілі, то і всі кримінальні процеси щодо його соратників через інцидент на кордоні можуть розвалитись.

На закид про те, що суддя був надто лояльним до Саакашвілі, відповідають просто - він діє відповідно до кодексу і закону, від чого багато з нас вже відвикли.

19 вересня Міхеіл Саакашвілі планує заїхати до Києва, 20 вересня збере мітинг на свою підтримку у Дніпрі, а в п'ятницю знову поїде на суд у Мостиськах.