Випуск євробондів: на реформи чи на старі борги?

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Минулого тижня український Мінфін провів презентацію перших "післяреволюційних" євробондів. А вже на початку цього стало відомо, що інвестори вклали у них 3 млрд доларів.

Українські євробонди мають погасити за 15 років під 7,375% річних.

За повідомленням міністерства фінансів, очікується, що остаточні розрахунки за новим випуском проведуть 25 вересня 2017 року.

Президент Порошенко схвалив перший масштабний вихід України на світові ринки капіталу від 2013 року:

"Україна вперше з часу початку агресії Росії проти нашої країни вийшла на ринки суверенних запозичень, залучивши 3 млрд доларів на рекордний термін. До цього ніколи Україна не отримувала ресурс на такий тривалий період - 15 років", - написав президент у Facebook.

Він вважає, що випуск євробондів - "надзвичайно позитивна оцінка інвесторами реформ, які відбуваються в Україні".

Крім того, він назвав ці запозичення "фінансовою подушкою" - фундаментом для подальших реформ.

"Подушка" чи "фундамент"?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Попередньому міністру фінансів Наталії Яресько вдалося домовитися про відстрочку виплати боргів до 2019 року

Саме на цей момент - подальше використання коштів від євробондів - звертають увагу оглядачі, які коментують їх розміщення.

2019-2020 роки - пікові з точки зору зовнішніх виплат України. Саме на 2019 рік було перенесено перші виплати за підсумками переговорів про реструктуризацію боргів у 2015.

З іншого боку, вони передуватимуть парламентським і президентським виборам в Україні.

Відтак, єдине серйозне джерело надходження валюти в країну від 2014 року - позики МВФ - може бути обмежене на тлі передвиборчої нестабільності, під час якої схильність політичної еліти до реформ знижується.

Оглядачі прогнозують, що транш, який Україна може отримати за підсумками роботи місії фонду, яка розпочинає працювати у Києві цього тижня, попри очікування уряду, може бути останнім у програмі розширеного фінансування.

Те, що нові запозичення будуть частково використані для покриття старих боргів, підтверджують і у Мінфіні.

У повідомленні відомства йдеться про те, що "частина надходжень від нового випуску облігацій" буде використана для обміну чи викупу облігацій на понад 1,16 млрд доларів із терміном погашення у 2019 році та на понад 415 млн доларів, які треба погасити у 2020 році.

Інші 3 млрд доларів

Копирайт изображения UNIAN Image caption 17 грудня 2013 року, коли в центрі Києва були акції протесту проти рішення тодішньої влади не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС, у Москві Віктор Янукович підписав угоду про 15-мільярдну позику від Росії.

Востаннє Україна продавала свої євробонди у грудні 2013 року. Але тоді це відбулося в рамках домовленостей українського президента Віктора Януковича із Володимиром Путіним про фінансову допомогу, загальні обсяги якої мали становити 15 млрд доларів.

Український борг оформили у єврооблігаціях на 3 млрд доларів. До втечі Віктора Януковича з України це була перша і остання порція тієї допомоги.

Україна безуспішно намагалася реструктурувати цей борг разом із іншими євробондами під час переговорів у 2015 році.

Згодом питання повернення "боргу Януковича" перейшло у судову площину - від районного Голосіївського суду міста Києва до Високого суду Англії.