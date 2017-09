"Розмір має значення": яким тваринам загрожує вимирання

Копирайт изображения Getty Images

За даними дослідження, проведеного у США, під загрозою вимирання опиняються переважно найбільші та найменші тварини. Кореспондентка BBC Гелен Бріггс розбиралася, як розмір впливає на виживання тварин.

У дослідженні вчені з США, Британії, Швейцарії та Австралії зіставили індекс маси тіла з ризиком зникнення у більш ніж 25 тисяч видів хребетних.

За результатами дослідження з'ясувалося, що під загрозою зникнення перебувають передусім найбільші та найменші за розміром хребетні, незалежно від того, де вони живуть - на суші або в океані, в струмках або річках.

Тваринам середнього розміру, які опинилися в так званій "зоні життя", немає про що турбуватися - зникнення їм не загрожує.

Великі тварини знаходяться під загрозою, оскільки за ними полюють, маленькі види страждають від забруднення навколишнього середовища і вирубки лісу.

"Найбільшим хребетним загрожують передусім вбивства, які вчиняють люди", - розповіли учасники команди дослідників під керівництвом професора екології Білла Ріппла з університету Орегона в США.

Копирайт изображения Jurgen Leckie Image caption Акула-молот знаходиться на межі зникнення через нелегальне рибальство

"Водночас, крихітні тварини часто розповсюджені на невеликій території ... і можуть опинитися під загрозою вимирання через зміну екологічних умов у середовищі проживання", - стверджують вони.

За даними дослідників, тварини помирають у такій величезній кількості, що можуть зникнути цілі біологічні види.

Копирайт изображения Dave Young Image caption Дослідники вважають, що захисту маленьких тварин приділяють недостатньо уваги

Великі тварини, зображення яких активісти екологічного руху використовують для кампаній із захисту природи, - слони, носороги й леви - вже давно перебувають під наглядом органів охорони навколишнього середовища.

Однак охороні птахів, рептилій і найбільших земноводних, зокрема китової акули, сомалійського страуса і китайської велетенської саламандри, не надають особливого значення. На такі маленькі види, як жаби та землерийки, взагалі майже не звертають уваги.

"На мій погляд, перш за все слід звернути увагу на маленьких тварин, тому що великі хребетні користуються великою популярністю, в той час як маленьким видам цього не вистачає", - наголошує професор Ріппл.

Копирайт изображения R Hutterer Image caption Канарська білозубка поширена на невеликій території і знаходиться під загрозою зникнення

Фактори, які найбільше впливають на рівень загрози вимирання великих тварин:

Регульоване і нерегульоване рибальство

Полювання та встановлення капканів.

Загрозу вимирання найменших обумовлюють:

Забруднення озер, струмків та річок

Сільське господарство

Вирубка лісу.

Копирайт изображения Factcatdog Image caption Баварська полівка - один з видів гризунів, що знаходяться на межі зникнення

"Врешті-решт скорочення світового споживання дикого м'яса є головним кроком, потрібним для зменшення наслідків мисливської діяльності, рибальства і встановлення капканів для тварин", - зазначається на сторінках дослідження, опублікованого в американському науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вимирання може розглядатися як природний процес, який щорічно призводить до зникнення невеликої кількості біологічних видів.

Однак за приблизними оцінками дослідників, поточні темпи зникнення видів в сотні разів перевищують фоновий (нормальний) рівень вимирання.