Лайнер QE2: 50-річна мандрівка ікони стилю

Копирайт изображения PA Image caption У вересні 1967 року QE2 урочисто спустили на воду в присутності королеви на верфі компанії John Brown у Клайдбанку

Пасажирський лайнер QE2, який спустили на воду 50 років тому, був британською "іконою стилю". Він став одним з найвідоміших пароплавів у світі, але водночас ознаменував собою кінець для цілих поколінь великих пасажирських суден, що будували на річці Клайд.

Новий пароплав на два десятиліття випереджає свій час і схожі судна - таким був сміливий маркетинговий хід того часу.

Реклама проголошувала: "Усе, що єднає QE2 з іншими суднами, — здатність плавати".

Копирайт изображения PAUL BARKER Image caption QE2 востаннє заходить у Ферт-ов-Клайд повз маяк Камбрей-Елбоу в жовтні 2008 року

Успішно подолавши негаразди початкового періоду, пароплав цілком відповідав тому рекламному іміджу, який для нього створили.

Протягом 35 років він служив флагманом круїзної компанії Cunard і став утіленням розкошів та елегантності.

Славнозвісне судно також відіграло вирішальну роль у Фолклендській війні 1982 року — як транспортний засіб для військових, що брали участь у бойових діях.

Однак, попри успіх QE2, суднобудівні заводи, розташовані у верхній течії Клайда, більше не виготовили жодного судна, рівного йому за масштабом, поки інші країни світу збагачувалися за рахунок буму в розвитку круїзних лайнерів.

QE2 в цифрах

Копирайт изображения Express Newspapers Image caption Пароплав QE2 водотоннажністю 65 863 тонн побудували на корабельні у верхній течії річки Клайд

Довжина — 293 м.

Водотоннажність — 65 863.

Розрахований на 1 892 пасажирів і 1 040 членів екіпажу.

Вартість лайнера — 29 мільйонів фунтів (приблизно 490 мільйонів фунтів на нинішні гроші).

П'ять ресторанів, два кафе, три плавальні басейни, кінотеатр на 481 місце, лікарня і казино.

Пробіг — майже шість мільйонів морських миль.

Загалом 2,5 мільйона пасажирів.

Здійснено понад 800 трансатлантичних рейсів.

"Називаю цей корабель"

Копирайт изображения Evening Standard Image caption QE2 спускають на воду в Клайдбанку після церемонії називання королевою 20 вересня 1967 року

20 вересня 1967 року понад 30 000 людей вишикувалися вздовж вулиць Клайдбанка, щоб привітати королеву й герцога Філіпа, які прямували до верфі компанії John Brown на церемонію спуску судна на воду.

На корабельні цьому пароплаву присвоїли не назву, а номер — 736, а в компанії Cunard — маркування Q4.

Про те, як називатиметься новий круїзний лайнер, люди дізналися лише тоді, коли заговорила королева.

Копирайт изображения Central Press Image caption Того дня, коли QE2 спускали на воду, на корабельню Клайдбанка прийшли тисячі людей

Королева назвала судно "Королевою Єлизаветою ІІ" (Queen Elizabeth the Second), але це завдало компанії Cunard клопотів, адже насправді королева була першою Єлизаветою, яка мала правити Шотландією.

Щоб не засмучувати націю, яка побудувала це судно, його назву змінили на QE2, замінивши римську цифру "II" з титулу королеви на арабську "2".

Копирайт изображения Keystone Image caption Інтер'єр "королівської зали" на лайнері QE2

Пітер Кемп, який у ті часи був 19-річним підмайстром, розповів BBC Scotland: "Королева оголосила назву, і надовго запанувала тиша.

"Здавалося, що судно довгий час не могли зрушити з місця.

"Хтось крикнув: "Підштовхніть!"

"Один з бригадирів у капелюсі-казанку вискочив нагору і жартома підштовхнув судно плечем, і тоді воно поїхало вниз, у річку."

Копирайт изображения Les Lee Image caption QE2 уночі 1969 року

"Бряжчали ланцюги, стовпом стояла пилюка. Фантастичне було видовище", — пригадує пан Кемп.

Історик корабельні, письменник Ієн Джонстон розповідає: "Той момент, коли судно вперше занурюється у воду, — просто епохальний. Величезна сталева маса ковзає в річку, тут, на Клайді, і супроводжується це все шумом, гамором, атмосферними явищами та хмарами пилу, що злітає в повітря. Просто уявіть, як громаддя завбільшки з могутнього велетня QE2 входить у річку.

"Це було неймовірно і зворушувало до глибини душі".

QE2: хронологія подій

Копирайт изображения Peter King Image caption QE2 на якорі біля морського терміналу Саутгемптона 1969 року

1967 - спущено на воду з корабельні John Brown у Клайдбанку 20 вересня.

- спущено на воду з корабельні John Brown у Клайдбанку 20 вересня. 1969 - QE2 вирушає в перше плавання до Нью-Йорка (2 травня).

- QE2 вирушає в перше плавання до Нью-Йорка (2 травня). 1971 - лайнер рятує пасажирів судна "Антильські острови", яке сіло на мілину.

- лайнер рятує пасажирів судна "Антильські острови", яке сіло на мілину. 1972 - під час рейсу з Нью-Йорка до Саутгемптона, посеред Атлантичного океану, на судні було оголошено про замінування. Загін саперів під командуванням Спеціальної повітряної служби висадився у воду біля корабля, проте жодної бомби на борту не знайшли.

- під час рейсу з Нью-Йорка до Саутгемптона, посеред Атлантичного океану, на судні було оголошено про замінування. Загін саперів під командуванням Спеціальної повітряної служби висадився у воду біля корабля, проте жодної бомби на борту не знайшли. 1982 - QE2 реквізують для транспортування військ під час Фолклендської війни.

- QE2 реквізують для транспортування військ під час Фолклендської війни. 1987 - парову машину замінили на дизель.

- парову машину замінили на дизель. 2004 - через 35 років служба QE2 флагманом флоту компанії Cunard добігла кінця: цей титул передають кораблю французького виробництва, "Королеві Марії 2".

- через 35 років служба QE2 флагманом флоту компанії Cunard добігла кінця: цей титул передають кораблю французького виробництва, "Королеві Марії 2". 2007 - компанія Cunard оголошує, що продала QE2 урядовій інвестиційній компанії Дубая Isthimar за 50 мільйонів фунтів.

- компанія Cunard оголошує, що продала QE2 урядовій інвестиційній компанії Дубая Isthimar за 50 мільйонів фунтів. 2008 - після рейсу довкола Великої Британії з кінцевою зупинкою на Клайді судно вирушає в Дубай (11 листопада 2008 року).

- після рейсу довкола Великої Британії з кінцевою зупинкою на Клайді судно вирушає в Дубай (11 листопада 2008 року). 2012 - оголошено про плани перетворення лайнера на готель класу люкс, однак їх так і не було реалізовано.

- оголошено про плани перетворення лайнера на готель класу люкс, однак їх так і не було реалізовано. 2017 - QE2 залишається на якорі в Дубаї; яким буде його майбутнє, досі невідомо.

Негаразди початкового періоду

Копирайт изображения ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Image caption Лайнер QE2, пришвартований у порту Марселя під час транзитної зупинки 1996 року

Попри славу, якої зажив лайнер, спочатку його переслідували невдачі.

Невдовзі після запуску ставалися перебої в роботі двигунів.

Копирайт изображения Ian Waldie Image caption QE2 прибуває в порт Сіднея під час останнього рейсу до Австралії 2008 року

Подальші труднощі в роботі механізмів призвели до скасування першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка в січні 1969 року. Минуло чотири місяці, перш ніж судно змогло вирушити у плавання.

За словами пана Джонстона, заголовки газет того періоду ("корабель ганьби") були занадто жорстокими. Нічого страшного там насправді не було, і подальші чотири десятиліття експлуатації це підтвердили.

Копирайт изображения PAUL BARKER Image caption QE2 проминає острів Арран під час останнього плавання навколо Великої Британії 2008 року

Історик розказує: "Лайнер став улюбленцем шанувальників круїзів з усього світу. І свою репутацію він здобув цілком заслужено. То було незвичне, стильне судно, дуже гарне, сконструйоване в найкращих традиціях британського дизайну.

"Протягом багатьох років тривалої служби його добра репутація лише міцніла".

Копирайт изображения Ian Waldie Image caption QE2 в Сіднеї, невдовзі перед виведенням з експлуатації

Лайнер також став у пригоді Британії під час Фолклендської війни 1982 року.

Його палубу звільнили від обладнання й розмістили на ній три вертолітні майданчики.

Зони відпочинку перетворили на спальні приміщення, і лайнер перевіз у Південну Атлантику понад 3 000 військових.

Ікона стилю

Копирайт изображения Potter Image caption Натовп людей на пристані проводжає QE2 у перше плавання з Саутгемптона до Нью-Йорка 2 травня 1969 року

Після майже 70 років експлуатації QE2 став останнім великим лайнером компанії Cunard, який спустили на річку Клайд.

Ієн Джонстон розповідає, що цей лайнер був "іконою стилю".

Як повідомив історик в інтерв'ю BBC Scotland, цей корабель з'явився в часи відродження, яке переживало інженерне проектування в Британії у шістдесяті роки.

За словами прем'єр-міністра Гарольда Вілсона, лайнер було створено в "горнилі технологій".

Копирайт изображения Keystone Image caption QE2 перевозить британських військових із Саутгемптона під час Фолклендської війни 1982 року

"Люди зрозуміли: з огляду на дизайн, це судно — беззаперечний лідер; в ньому поєднується все найкраще, що могли запропонувати британські інженери-конструктори", — розповів пан Джонстон.

"То було втілення всього найліпшого, що було в Британії на той час. З цього погляду випробування часом судно витримало."

За 35 років служби QE2 став радше метою подорожі, а не її засобом. Він перевіз близько 2,5 мільйона пасажирів, і серед них були такі видатні гості, як королева Британії, Нельсон Мандела, Елізабет Тейлор, Річард Бертон і астронавт Базз Олдрін.

Останній велетенський лайнер

Копирайт изображения Robert Prezioso Image caption QE2 в Мельбурні 2008 року

Будівництво найвідомішого в світі лайнера мало б забезпечити компанії John Brown безпроблемне майбутнє. Але корабельня переживала нелегкі часи.

Щоб втримати кваліфікованих працівників до того, як надійшло замовлення на Q4, компанія побудувала шведський лайнер Kungsholm. І новий пароплав Cunard не приніс кораблебудівникам прибутків.

Адже на тендері John Brown запропонувала занижену ціну, яка ледве покривала витрати, — щоб гарантовано отримати контракт.

Копирайт изображения Robert Prezioso

Також у той час були побоювання, що в епоху трансатлантичних перельотів на реактивних літаках сам лайнер QE2 — це пережиток минулого.

Ієн Джонстон розповідає: "За задумом розробників, це судно могло на значній швидкості перетнути Атлантику при сильних хвилях, але насамперед його було спроектовано як круїзне судно, і в цьому розумінні лайнер підготував ґрунт для майбутнього".

Пан Джонстон шкодує про те, що 1967 року ніхто не передбачив буму в розвитку круїзних лайнерів. Адже сьогодні таких суден будують більше, ніж будь-коли за всю історію.

"Яка іронія долі — більше не існує верфі на Клайді, яка створила це прекрасне судно і могла б побудувати ще більше лайнерів", — каже історик.

Копирайт изображения Paul Kane

"Шкода, що з суднобудівних компаній, які працювали на річці Клайд, жодна не дожила до епохи, коли вони могли б збагатитися на цьому бумі. Адже саме це вони вміли найкраще — створювати люксові пасажирські судна.

"Як би тішило те, що Британія будує деякі з тих велетенських круїзних лайнерів, які сьогодні виготовляють у Німеччині, Італії та Фінляндії".

Що стосується самого QE2, то зараз він постійно стоїть на якорі в Дубаї.

Копирайт изображения PAUL ELLIS Image caption QE2 у Ліверпулі під час прощального турне Британією 2008 року

Лайнер вирушив туди 2008 року — після того, як його продали інвестиційній компанії, що мала намір перетворити судно на готель класу люкс.

Однак поки що реалізацію цих планів відклали на невизначений період. Корабель залишається в Дубаї й очікує, коли вирішиться його доля.

Копирайт изображения MARWAN NAAMANI Image caption Жителі Дубая розмахують прапорцями Британії та ОАЕ, вітаючи славетний круїзний лайнер у порту фінального призначення

Пітеру Кемпу сумно через те, що лайнер, над яким він працював ще підмайстром, більше не ходить у рейси. Але, за його словами, це не дивина.

"Коли все життя працюєш із кораблями, то бачиш, як вони поступово зношуються і термін їхньої служби добігає кінця", — каже він.

"На жаль, їх відправляють на брухт".

"Багато суден — не такі довгожителі, як QE2".

"Шкода, що його залишили стояти на якорі в Дубаї. Було б чудово, якби він повернувся сюди, на Клайд", — висловив побажання Пітер Кемп.