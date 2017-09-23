Не проґавте: пожежа в Одесі та суд над Саакашвілі

Судовий розгляд у справі щодо "прориву" українського кордону, пожежа в дитячому таборі "Вікторія", пристрасті навколо нового закону про освіту, руйнівний ураган "Марія" та потужний землетрус у Мексиці - у традиційних підсумках тижня від ВВС Україна.

Суд розглянув справу щодо незаконного перетину кордону екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі. Йому присудили штраф у 3400 гривень.

Як і очікувалося, перше судове засідання колишній губернатор Одеської області вдало використав задля власного піару.

Тим часом президент Петро Порошенко у середу виступив в Організації Об'єднаних Націй у США. Він назвав Росію "найбільшою загрозою" міжнародної безпеки та закликав створити групу "друзів Криму".

А після годинної зустрічі з Дональдом Трампом Порошенко заявив, що США підтримали пропозицію України про розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Пожежа, яка спалахнула в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі, забрала життя трьох дітей. Ще троє - потрапили до лікарні.

Трагедія сколихнула Одесу і підняла багато питань: чому корпуси дитячого табору будували з дерева, яке так швидко горить, чому не працювала пожежна сигналізація, чому табір із такими порушеннями взагалі працював?

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Новий закон про освіту, який ухвалила Верховна Рада, і який передбачає, що у 2020 році в Україні перестануть існувати школи з викладанням не державною мовою різко розкритикували одразу кілька країн-сусідів України, зокрема Угорщина, Молдова і Росія.

Офіційний Київ стверджує, що критика закону викликана "поверхневим і неглибоким прочитанням" документа, і що насправді він не звужує, а розширює права представників нацменшин.

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Кількість загиблих через потужний землетрус у Мексиці зросла, за даними влади, до 273. Рятувальники вже третю добу шукають людей, які могли уціліти під завалами будівель. Зокрема, у столиці країни, Мехіко, розбирають завали школи, де під завалами можуть бути живі люди.

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А по Карибському регіоні вдарив вже другий після "Ірми" шторм п'ятої категорії "Марія". У понеділок цей спустошливий шторм лютував на острові Домініка. Через нього там загинули семеро людей. Згодом він повністю знеструмив Пуерто-Рико.

Кореспонденти ВВС Україна цього тижня побували біля українсько-російського кордону на Харківщині, а саме на ділянці у 20 км, куди ще не дійшов "проект Стіна", який Україна розпочала у 2015 році.

Сам проект розроблено масштабно. Він має охопити увесь сухопутний та морський кордон України з Росією, адмінмежу континентальної України з Кримом, а також придністровську частину кордону з Молдовою - загалом майже 2,2 тис. км.

Київська група історичних реконструкторів відтворила козацький байдак - річковий човен доби Богдана Хмельницького. У XVII ст. схожі судна використовували як для військових, так і для мирних цілей - перевезення людей і вантажів.

На такому ж човні у серпні 2017 року кореспонденти ВВС Україна переплив в районі Оболоні. На веслах - козаки з історичної групи "Куреня печерської сотні Опанаса Предримирського".

Під час Львівського книжкового форуму BBC Україна втринадцяте оголосила старт своєї щорічної літературної премії Книга року ВВС - 2017, яку вона проводить у партнерстві з культурною програмою ЄБРР.

Довгі списки в кожній категорії обере команда BBC Україна. Журі оберуть короткі списки і переможців.

Кінцевий термін для подачі творів - 1 жовтня 2017. Переможця оголосять у грудні 2017 року.