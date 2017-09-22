На Донеччині горить склад боєприпасів

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У п'ятницю близько 15.00 поблизу населеного пункту Новоянисоль Нікольського району Донецької області під час пожежі на сільськогосподарських полях полум'я перекинулося на територію військового складу однієї з військових частин. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Триває евакуація особового складу, рятувальники намагаються локалізувати пожежу, додали у прес-службі.

У поліції Донецької області додали, що правоохоронці оточили територію, де горить, щоби люди не потрапили у вогняну пастку.

Даних про постраждалих на цей час немає.

На місце виїхали співробітники Нікольського відділу поліції спільно з військовою прокуратурою області.