На Донеччині горить склад боєприпасів
У п'ятницю близько 15.00 поблизу населеного пункту Новоянисоль Нікольського району Донецької області під час пожежі на сільськогосподарських полях полум'я перекинулося на територію військового складу однієї з військових частин. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.
Триває евакуація особового складу, рятувальники намагаються локалізувати пожежу, додали у прес-службі.
У поліції Донецької області додали, що правоохоронці оточили територію, де горить, щоби люди не потрапили у вогняну пастку.
Даних про постраждалих на цей час немає.
На місце виїхали співробітники Нікольського відділу поліції спільно з військовою прокуратурою області.