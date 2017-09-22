Як виголошували вирок журналісту Семені

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22 вересня Залізничний районний суд Сімферополя виніс вирок кримському оглядачеві української служби "Радіо Свобода" Миколі Семені.

Суддя Надія Шкільна визнала Семену винним у злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1 Кримінального кодексу Росії, і призначила покарання у вигляді двох з половиною років позбавлення волі умовно з трирічним випробувальним терміном, протягом якого Семені буде заборонено займатися будь-якою громадською діяльністю.

Приводом для порушення кримінальної справи стосовно журналіста стала стаття "Блокада - необхідний перший крок до повернення Криму", опублікована на сайті "Крим.Реалії" - регіональному проекті "Радіо Свобода".

Впродовж усього судового слідства, що тривало, в цілому, понад півроку, звинувачення наполягало, що Микола Семена навмисне, через своє вороже ставлення до Російської Федерації, закликав до порушення територіальної цілісності Росії й відокремлення від неї Кримського півострова.

Лінія захисту Семени будувалася на тому, що цей публіцистичний матеріал був частиною глобальної дискусії стосовно міжнародно-правового статусу Криму, в якій могла брати участь будь-яка людина, висловлюючи особисту думку. Власне, саме в рубриці "Думка" і був опублікований той текст.

Кримінальна справа проти журналіста стала однією з найгучніших за останній час в Криму.

На захист журналіста публічно виступили кілька великих міжнародних правозахисних організацій, а сам Семена за цей час встиг стати володарем двох державних нагород України.

На оголошення вироку Миколі Семені зібралося близько двадцяти людей, каже ВВС кримський журналіст Давид Аксельрод.

Ще стільки ж чекало на подвір'ї перед будівлею суду. Серед них були активісти кримського "Українського культурного центру", лідери кримськотатарського національного руху та інші люди, які час від часу відвідують політичні судові процеси в Криму.

Присутні зустріли цей вирок досить спокійно. Більшість із них не сподівалися на те, що Семену виправдають, тому умовний термін в цьому випадку - це позитив, кажуть вони.

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На засіданні були також журналісти, серед яких і знімальна група ДТРК "Крим" - державного російського телеканалу на півострові. Після того, як присутні вийшли у двір суду, журналісти спробували взяти у людей коментарі, однак більшість із них відмовилися говорити з телевізійниками.

"Ви ж все потім перебреше, - сказав один з лідерів національного кримськотатарського руху Заїр Смедляєв. - Я розумію, що Ви не самостійні, у Вас є начальник. А тим, хто показує правду, я завжди скажу (свою думку - прим.)".

Після виходу з будівлі суду Микола Семена сказав, що він розчарований російським правосуддям, яке, на його думку, не врахувало захисту і висновки низки експертів, яких вони залучили.

Текст вироку, на думку Семени, свідчить про тенденційність цього процесу.

"Цей вирок, якщо він набуде чинності, завдасть великої шкоди усій російській журналістиці", - резюмував Семена.

Його адвокат Еміль Курбедінов сказав, що цей вирок сторона захисту вважає несправедливим, але очікуваним. Проте, захист має намір оскаржити його у Верховному суді Криму впродовж найближчих десяти діб.

"Ми як і раніше впевнені, що в цій справі не може бути іншого вироку, окрім як виправдувального. Отже, ми будемо його оскаржувати, але, очевидно, що стосовно Верховного суду Криму ми жодних ілюзій не маємо і не сподіваємося на скасування (цього вердикту - Ред.)", - сказав Курбедінов, додавши, що сам процес оскарження захист розглядає виключно технічно.

Вони мають намір пройти всі необхідні інстанції національного російського судочинства, щоб згодом подати відповідну скаргу до Європейського суду з прав людини.

Корпорація Radio Free Europe/Radio Liberty після вироку вкотре заявила, що вони вважають звинувачення проти свого співробітника необґрунтованими.

Президент RFE/RL Томас Кент назвав переслідування Семени нехтуванням базового людського права на свободу вираження поглядів і вимагає скасувати рішення суду.

За процесом Семени з найпершого судового засідання стежив відомий російський режисер-документаліст, член Союзу кінематографістів Росії Валерій Балаян.

На його думку, лише широкий міжнародний резонанс, викликаний цією кримінальною справою, допоміг кримському журналісту уникнути реального тюремного ув'язнення.

"Напередодні дебатів я ще прогнозував, що дадуть три роки в'язниці, ну, мінімум - два. А тут - умовний термін. Тому мої відчуття від вироку - стримано позитивні", - сказав Балаян.

Проте, каже режисер, цим судовим рішенням "система" досягла відразу двох цілей: "Вони одним рішенням на три роки закрили рот професійному журналісту та одночасно поставили на ньому тавро судимості".

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Микола Семена у свої 67 років має низку проблем зі здоров'ям. Він неодноразово заявляв про те, що не може отримати компетентної медичної допомоги на території Криму і під час попереднього слідства просив слідчого випустити його в Київ на лікування. Однак йому відмовили.

Адвокат Курбедінов пояснює, що за цим вироком суду Семена не зможе виїжджати за межі Сімферополя без попереднього повідомлення інспектора ФСВП, за яким він буде закріплений.

Через будь-який виїзд, несанкціонований цією службою, умовний термін можуть замінити реальним позбавленням волі.