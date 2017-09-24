Сучасна муза: незмінна популярність Одрі Хепберн
Через півстоліття після того, як британська кіноактриса Одрі Хепберн стала відомою завдяки ролі Голлі Голайтлі з фільму "Сніданок у Тіффані", її особисті речі привертають увагу нового покоління шанувальників моди.
Аукціонний дім Christie's в Лондоні виставив на продаж колекцію особистих речей кінозірки, зокрема, її знамениті маленькі чорні сукні, пальто і маску для сну.
Усього на аукціон виставлять майже 500 лотів. Однак виставка колекції Хепберн, яка відкрилася в суботу, приваблює не тільки потенційних покупців.
Для молодих шанувальників актриси, багато з яких народилися після її смерті, Одрі Хепберн і далі є еталоном смаку.
Едріан Хьюмен-Сейер, директор приватних колекцій аукціонного дому Christie's в Лондоні, зазначає, що для нового покоління шанувальників моди Одрі Хепберн є культовою фігурою.
"Усі знають, що багато особливостей сучасної модного одягу запровадила Одрі Хепберн - лаконічність ліній, простота фасону", - говорить він.
23-річна Маргрит Матебур, яка спеціально приїхала з Голландії подивитися на цю колекцію, нічого не планує купувати на аукціоні, але сама Одрі Хепберн їй геть не байдужа.
Маргрит вперше побачила Одрі у фільмі "Сніданок у Тіффані" у 12-річному віці.
"Вона була дуже скромною і людяною водночас. Вона була гламурною у цій ролі, але при цьому не була дівою", - зауважує Маргрит.
Я запитала Маргрит, яку б річ з колекції вона хотіла б мати.
"Коричневу дублянку, яку вона носила в фільмі "Дочекайся темряви "... Я б хотіла її носити", - відповідає вона.
Разом з Маргрит на виставку прийшов 20-річний Генрі Вілкінсон, лондонський модельєр- початківець, який вперше побачив Одрі Хепберн в кінокомедії 1964 року "Моя прекрасна леді".
"Це було десять років тому, але я досі не можу забути її у цьому фільмі", - каже він.
Генрі вважає, що Одрі Хепберн значно відрізнялася від стереотипу кінозірки, який був поширений у її час, - вона відмовлялася носити туфлі на високих підборах, часто одягала штани і взагалі була схожа на хлопчика.
І справді, багато які з виставлених речей Хепберн мало чим відрізняються від одягу, який можна побачити у вітринах модних магазинів на Оксфорд-стріт або по сусідству.
Чорна міні-сукня, прикрашена пір'ям, виставлена поряд з пальто з хутряною обробкою і піджаком з блискітками.
"Вона працювала з тим, що у неї було, - зауважує Генрі, - і ці речі нам зрозумілі і близькі".
І справді, хоча серед колекції є речі таких модних фірм як Givenchy чи Valentino, на виставці можна побачити також прості бавовняні сукні та балетні туфлі.
Велика частина виставлених прикрас, що належали актрисі, - це речі порівняно недорогі, які відома голлівудська зірка, здавалося б, не повинна була мати. Наприклад, пояс зі зміїної шкіри, прикрашений підробленими діамантами.
"У неї був дуже мало справжніх коштовностей, - каже Генрі. - Вона не дуже ними цікавилася. Вона була скромною і жила в реальному світі".
Серед речей, які будуть виставлені на аукціон, є сценарії з позначками актриси, її фотопортрети й навіть ложечка для коктейлів фірми Cartier c початковою ціною в 2-3 тисячі фунтів.
Є надія, що деякі з цих речей придбають молоді шанувальники Одрі Хепберн.
"Її сини наполягали на тому, щоб колекцію розділили на максимально можливе число дрібних лотів, щоб зробити їх більш доступними", - пояснює Едріан Хьюмен-Сейер.
Виставка особистих речей Одрі Хепберн триватиме Кінг-стріт в Лондоні до 26 вересня.