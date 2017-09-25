Провальна перемога Ангели Меркель

Копирайт изображения AFP

Коли голосування у Німеччині скінчилося, Ангела Меркель приїхала у виборчий штаб своєї партії стежити за підрахунком голосів. Виглядала вона дуже втомленою і навіть виснаженою.

Вийшовши з автомобіля, вона змогла витиснути з себе посмішку - спочатку для присутніх журналістів, потім для прихильників партії у штабі.

Меркель знала, що виграш на цих виборах є дуже імовірним. Але це зовсім не та перемога, на яку сподівалися в її партії і вона сама.

Для консерваторів це найгірший результат з того часу, як Ангела Меркель очолила Християнсько-демократичний союз (ХДС). Можливо, так виборець відреагував на її політику "відкритих дверей" для біженців, внаслідок якої до Німеччини прибуло більше ніж мільйон мігрантів.

Меркель заявила про готовність сформувати новий уряд Німеччини.

У зверненні до партії вона визнала, що останні чотири роки були нелегкими. Однак, додала вона, всупереч всім труднощам, партія домоглася своєї мети.

Овації лунали трохи непереконливо. Бо реального успіху на цих виборах домоглася "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Вибори в Німеччині: чому вони важливі

На іншому кінці столиці, у залі, прикрашеному білими та блакитними повітряними кульками, члени цієї антиіммігрантської партії євроскептиків святкували перемогу. Було вже зрозуміло, що вона не лише вперше увійдуть до парламенту, але й стануть у Бундестазі третьою за розміром фракцією - після ХДС Ангели Меркель і соціал-демократів із СДПН.

Копирайт изображения NASA Image caption У день виборів біля штабу AfD чергувала поліція. Вона стежила за демонстрантами, які вийшли протестувати проти появи в парламенті правих націоналістів.

Олександр Гаулянд - один з лідерів AfD, а тепер і один з депутатів - тріумфально оголосив прихильникам, що його партія не даватиме спуску Ангелі Меркель.

"Повернемо контроль над країною її народу", - заявив він, і це цілковито безпрецедентна заява для повоєнної Німеччини.

Втім, майже настільки ж безпрецедентною і відверто ксенофобською була виборча кампанія AfD, що затьмарила не один мітинг Меркель і закінчувалася скандалами.

День став дуже непростим не лише для німецької політики, але й для жителів столиці, де в неділю паралельно з виборами проходив щорічний Берлінський марафон.

У суспільстві відчувається розкол. У натовпі людей, які стежили за марафоном, я зустріла чоловіка, який заявив, що він відчуває жах через успіх правих націоналістів.

"Вони як нацисти при Гітлері, - каже він. - Я народився у 1939 році. Я дитина війни, і я ріс в руїнах - а тепер все знову повторюється. Ці люди злочинці. Я завжди голосував за ХДС і хочу, щоб канцлером була Меркель".

Тепер пані Меркель доведеться шукати союзників по коаліції. Окрім того, канцлеру слід буде переконати всю країну - а можливо, і деяких однопартійців у тому, що вона краще за інших здатна впоратися з керівництвом країною.

Це була довга і виснажлива кампанія. Можливо, Ангела Меркель і виграла вибори, однак навряд чи вона може відчувати себе реальним переможцем.

А в підручники історії це голосування увійде з двох причин.

По-перше, хоч Ангела Меркель і забезпечила собі посаду канцлера учетверте, однак це найгірший її результат на виборах.

По-друге, праві націоналісти тепер офіційно стали у Німеччині частиною політичного істеблішменту.

Те, що у багатьох інших країнах Європи давно стало нормою, вважалося немислимим в повоєнній Німеччині. Але тепер це реальність.