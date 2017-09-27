Чи здатні жінки змінити світ за тиждень?

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Відзначений міжнародними нагородами щорічний цикл ВВС "100 жінок" повертається і охоплює нові теми.

Наразі оголошено перші 60 імен, зокрема астронавтки НАСА Пеггі Вітсон, президента Чилі Мішелль Башеле й англійської футболістки Стеф Гафтон.

Решту 40 жінок будуть додані під час самого спецпроекту в жовтні.

Щорічний спецпроект, який висвітлює питання, що стосуються жінок у всьому світі, цього року заохочує жінок змінити щось навколо.

До списку героїнь цього року увійшли також поетеса Рупі Каур, жінка, яка пережила напад кислотою, Решам Хан і танцюристка та телезірка Їнь Сін.

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На перший погляд, нескінченні розповіді про переслідування, нерівність або меншу помітність у багатьох суспільних сферах можуть видатися депресивними і безнадійними.

Тому ми просимо учасникь цьогорічного спецпроекту запропонувати інновації, здатні виправити таке становище.

Цьогорічний - уже п'ятий - спецпроект "100 жінок" розгляне чотири проблеми: "скляну стелю", жіночу неписьменність, вуличні домагання і сексизм у спорті.

Що таке "100 жінок"?

У межах циклу BBC "100 жінок" ВВС щороку обирає 100 впливових і цікавих жінок у світі.

У 2017 році ми ставимо перед ними завдання поміркувати над вирішенням чотирьох найбільших проблем сучасного жіноцтва - так званої "скляної стелі" (кар'єрних обмежень для жінок), жіночої неписьменності, домагань у громадських місцях і сексизму в спорті.

Із вашою допомогою вони пропонуватимуть свої вирішення, а вас просимо надсилати ваші пропозиції.

Долучайтеся до проекту через Facebook, Instagram і Twitter за допомогою гештега #100Women

Частина людей з цьогорічного списку 100 жінок працюватимуть у чотирьох різних містах упродовж чотирьох тижнів у жовтні над новаторським задумом, що має на меті вирішити одну з цих чотирьох проблем.

Інші ж надаватимуть підтримку і натхнення з різних місць у світі.

Решту 40 імен додаватимутьмя впродовж останнього тижня мірою того, як більше жінок долучатимуться до проекту з власними пропозиціями і досвідом.

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Якщо проект "100 жінок" буде успішним, то це станеться лише завдяки тому, що жінки в усьому світі допоможуть у розумінні того, як і чому ці проблеми важать.

Тому що вони поділилися прекрасною ідеєю, яку десь побачили, або тому що вони самі щось вигадали.

І тут мова не лише про ідеї - "100 жінок" будуть на радіо, в інтернеті та в соціальних мережах.

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Над вирішенням проблеми "скляної стелі" думають у Сан-Франциско, вирішення проблеми жіночої неписьменності шукають у Делі, у Лондоні працюють над проблемою вуличних домагань, а допомагають у цьому жінки в Найробі.

Сексизм у спорті розглядає група жінок у Ріо-де-Жанейро. Однак розмова про ці виклики має бути справді глобальною, і ми хочемо почути жінок у цілому світі.

"У 2015-му жінки провели 150 дебатів на 10 мовах у 30 країнах, у 2016-му до Вікіпедії було додано 450 видатних, але забутих жінок, а тепер, у 2017-му, ми виходимо на зовсім новий рівень представництва, каже редакторка проекту "100 жінок" Фіона Крак.

"Буде захопливо і страшно дивитися, що зуміють досягти ці талановиті 100, і чи зуміють вони з цим впоратися через місяць".

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На початок, для натхнення, пропонуємо погляд на дев’ять винаходів жінок, що змінили світ.

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