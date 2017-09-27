Склади зброї в Україні: історія вибухів, пожеж і жертв

Копирайт изображения УНІАН Image caption Через вибухи у Калинівці довелося евакуювати десятки тисяч людей

Величезна пожежа, що спалахнула на складі зброї в містечку Калинівка Вінницької області увечері 26 вересня, стала ще однією сторінкою в історії подібних інцидентів, які позбавляють українців спокою, майна, а інколи й життя.

Хвиля вибухів, спричинених пожежею на Вінниччині, де зберігалося 188 тисяч тонн боєприпасів, призвела до евакуації десятків тисяч мешканців Калинівки й сусідніх сіл. Щонайменше одна людина отримала травми.

Служба безпеки України (СБУ) веде розслідування щодо можливої диверсії. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не виключає "зовнішнього втручання".

А от колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав калинівську пожежу "дуже цинічним подарунком на День народження для президента Петра Порошенка від Путіна".

Втім, колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж переконаний, що інцидент на складі зброї був спричинений банальною недбалістю.

"Пожежі на складах з боєприпасами вже не випадковість, а тенденція", - заявив він в ефірі телеканалу NewsOne.

Служба моніторингу ВВС склала список аналогічних подій в Україні.

22 вересня 2017 року. Склад зброї в селі Новоянисоль поблизу Маріуполя Донецької області струсонули вибухи, спричинені пожежею на сусідньому полі, де фермери палили солому.

Пожежа тривала протягом одного дня. Через вибухи довелося евакуювати персонал складу. На щастя, ніхто не постраждав.

23 березня 2017 року. Через пожежу і вибухи на великому складі зброї в місті Балаклія Харківської області, де зберігалося 125 тисяч тонн боєприпасів, загинула одна жінка і п'ятеро осіб отримали поранення.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Військовий арсенал, розташований поблизу Балаклії, найбільший склад боєприпасів на теренах України.

Аби загасити полум'я, знадобилося кілька днів.

Довелося евакуювати понад 36 тисяч місцевих жителів. Голова парламентського комітету з оборони Сергій Пашинський заявив тоді, що Україна зазнала втрат зброї на один млрд доларів.

Міністр оборони Степан Полторак казав, що основною версією розслідування був "акт тероризму, вчинений диверсійно-розвідувальною групою".

ЗМІ говорили про недбалість і можливу спробу приховати крадіжки боєприпасів.

29 жовтня 2015 року. На складі у місті Сватове Луганської області загорілися і вибухнули близько 3500 боєприпасів, в результаті чого загинули троє військовослужбовців та цивільних.

Згідно з різними повідомленнями, до восьми людей було поранено. Вибухи пошкодили 58 житлових кварталів та сотні приватних будинків, близько 20 тисяч людей було евакуйовано.

Серед причин інциденту називали постріл із сигнального пістолета, можливі "дії противника" і службову недбалість.

Копирайт изображения LOGA.GOV.UA Image caption Серед причин інциденту у Сватовому називали постріл із сигнального пістолета, можливі "дії противника" і службову недбалість

20 березня 2014 року. Пожежа на танковому складі у Кривому Розі Дніпропетровської області знищила дві заправлені бойові машини з повним бойовими комплектами. В результаті інциденти ніхто не постраждав.

27 серпня 2008 року. У місті Лозова Харківської області спалахнула пожежа на складі, де зберігалося 95 тисяч тонн боєприпасів. Пожежа тривала три дні, але вибухи гриміли майже два тижні.

Один охоронець складу зазнав поранень. Згодом двоє командирів військової частини були засуджені за недбалість.

2007 - 2004 роки. Чотири роки поспіль артилерійські склади в селі Новобогданівка Запорізької області були місцем великих інцидентів.

Перший і найбільший, що стався 6 травня 2004 року, забрав життя п'ятьох людей і призвів до евакуації 7 тисяч мешканців. Через цей випадок командувач військової частини був засуджений через недбалість та порушення правил безпеки. Начальник Генерального штабу Олександр Затинайко та командувач Сухопутними військами Петро Шуляк втратили свої посади.

Чотири людини отримали поранення в результаті схожої пожежі й вибухів на цих же складах у 2005 році. Ще четверо людей були поранені у 2006-му. У 2007 році в результаті вибухів загинули два експерти.

10 жовтня 2003 року. Пожежа охопила склади в Артемівську (нині Бахмут) Донецької області, де зберігалося близько трьох тисяч тонн артилерійських боєприпасів.

Через вибухи дві людини отримали поранення, були пошкоджені десятки багатоквартирних та більше сотні приватних будинків, п'ять шкіл і три лікарні.

Кілька військовослужбовців згодом були ув'язнені за порушення правил безпеки, а також за крадіжку, демонтаж та продаж снарядів.