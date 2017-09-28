"Привіт Калинівці, привіт Льоні": як облаштувалися евакуйовані від вибухів

Image caption Місцеві жителі та підприємці вже зранку в середу почали приносити теплі речі для евакуйованих

"Я вже лежала, коли раптом забігає мій онук і каже: Бабусю, вставай, війна почалася, я не хочу помирати, я молюся Богу, щоб не було війни. Ми зірвалися і почали тікати", - згадує пані Галина, середнього віку жінка в халаті, події минулої ночі.

Її будинок у Калинівці розташований зовсім поруч з 48-м арсеналом - одним з найбільших в Україні сховищ боєприпасів, яке з невідомої наразі причини зайнялося у ніч на середу.

Від першого ж вибуху у Галининому будинку вилетіла кватирка. Чи зазнала споруда ще якихось ушкоджень - не знає. Вся родина тут же зібралася, вилетіла на вулицю, застрибнула до автомобіля і помчала світ за очі.

Утім, ні, не вся родина.

Image caption Серед приблизно 250 евакуйованих, які розташувалися у бердичівському будинку офіцерів, близько півсотні дітей

"Мій чоловік лежав п'яний. Ми йому: збирайся. А він нам сказав, що нікуди не поїде, і залишився. Я думаю, він нічого не чув, переживе нормально", - сміється Галина вже у Бердичеві.

Судячи з повідомлень рятувальників про те, що внаслідок велетенської пожежі травми середньої важкості отримали лише дві жінки, з Галининим чоловіком справді, швидше за все, нічого страшного не сталося.

"Люди розказують, що зустріли в Калинівці якогось мужика і спитали у нього, як він ці вибухи відчував. А він каже: "Я спав, я нічого не чув". Я так зрозуміла, що це мій чоловік. Його вся Калинівка знає. Так що привіт Калинівці і привіт Льоні!", - тепер сміхом заливається уже не тільки Галина, а й усі утікачі з Калинівки та інші люди, які нас оточують.

"Наче сонце сходить"

Більша частина з майже тридцяти тисяч утікачів з Калинівки і прилеглих до неї сіл одразу після початку вибухів кинулася на південь, у напрямку до обласного центру, Вінниці.

Проте кілька сотень людей поїхали по забитій машинами та автобусами трасі у інший бік.

На деяких заправках не було людей, згадують утікачі. Ще десь підприємливі власники виставили ціну за літр дизельного палива у 35 гривень (звичайна ціна — близько 23 гривень за літр). Придорожні магазини були заповнені, і купити їжі чи води для людей, які вибігали з домівок без документів, грошей, харчів у дорогу, було проблематично.

Image caption Сніданок у середу для втікачів був "трохи сумбурним", але до обіду систему налагодили, кажуть у бердичівському будинку офіцерів

Проте найстрашніше, кажуть наші співрозмовники, було спостерігати заграву над горизонтом.

"Світло було, наче сонце сходить. І бахкало, бахкало, бахкало. Діти плачуть, а ми тікаємо, все далі й далі", - каже нам пан Андрій, мешканець одного з сіл під Калинівкою, який теж утікав від вибухів з родиною.

Лише за півсотні кілометрів від Калинівки, на в'їзді до Бердичева, утікачів чекали кілька екіпажів поліції. Тут можна було попити води чи перекусити, а людям нарешті сказали, де вони можуть зупинитися.

"Не по закону, але по-людськи"

Вже за півтори години після початку вибухів бердичівська мерія мала інформацію про те, що в сторону міста самостійно евакуйовуються сотні калинівців.

Тут одразу виділили три будівлі - будинок офіцерів, міський палац культури та геріатричний санаторій - для розміщення утікачів. Тут же сарафанне радіо погнало на допомогу постраждалим місцевих підприємців і просто небайдужих мешканців міста.

Світло було, наче сонце сходить. І бахкало, бахкало, бахкало Андрій, Мешканець одного з сіл під Калинівкою

"Сніданок у нас був трохи сумбурний, але вже до обіду налагодили повноцінну систему гарячого харчування", - каже радник мера Василь Толочко, який особисто ночував з утікачами в будинку офіцерів і намагався в міру можливості забезпечити їм максимальний комфорт.

Сильно допомогли і військові з розташованої поблизу 26-ої артилерійської бригади. З армійських складів у камуфляжних машинах привозять овочі, на армійських кухнях готують їжу.

У будинку офіцерів пошепки говорять, що сотні розстелених у двох актових залах матраців - це НЗ, "недоторканний запас" армії, для використання якого потрібна санкція найвищого керівництва, про яку, звісно, ніхто не запитував.

"Не по закону, але по-людськи", - говорить нам один з наших співрозмовників.

Тож зараз у столітньому бердичівському будинку офіцерів кипить життя. У коридорах на партах облаштували імпровізовану їдальню, у одному з залів бігає з іграшковими автоматами, а кому не вистачило, то просто з палицями дітлашня - утікачі привезли з собою близько півсотні дітей, - нормально, здається, себе почувають навіть кілька собак, яких з місця вибухів вивезли калинівці.

"Тікати чи не тікати"

Надвечір середи у великій залі будинку офіцерів людей найбільше. Одразу кілька десятків людей усідаються біля телевізора, аби почути останні новини з рідної Калинівки.

Хоча, загалом, на телебачення можна почути нарікання.

Image caption Сотні матраців для калинівців надала місцева військова частина

Image caption Евакуйовані намагаються не пропускати новин про хід ліквідації подежі на складах озброєння в їхньому місті

В'ячеслав, сам мешканець Бердичева, в момент початку пожежі був у одному з сіл Хмільницького району на Вінниччині, близько 35 кілометрів від арсеналу.

"Почули поштовх, наче хтось ногою лупнув у двері. Вибігли на двір, подивилися, нікого нема. А потім почався такий шум, наче десь далеко земля рушиться, наче апокаліпсис якийсь. Ми включили телевізор, шукали в інтернеті, що відбувається, - але всі мовчали. Було незрозуміло, що відбувається, куди звертатися, що робити - тікати чи не тікати", - каже він.

Зрештою, на ранок В'ячеслав з родиною повернувся до Бердичева і разом з дружиною та членами їхнього любительського бігового клубу Berdychiv Family Run на вечірньому тренуванні зібрали невелику передачу для евакуйованих.

"Як на курорті"

А по телевізору тим часом розповідають, що інтенсивність вибухів на складі в Калинівці суттєво знизилася, і чимало вимушених мешканців бердичівського будинку офіцерів роздумують про те, щоб уже в четвер виїхати додому.

"Частина чоловіків повернулися до Калинівки уже в середу: люди турбуються за своє житло, майно", - говорить працівник бердичівського міськвиконкому Ігор Марченко, який теж ночує разом з утікачами.

Але, продовжує він, Бердичів готовий допомагати калинівцям стільки часу, скільки потрібно.

Image caption Калинівці сподіваються, що зможуть повернутися додому якнайшвидше

Місцеві підприємці, прості люди принесли до будинку офіцерів стільки одягу та харчів, що частину з цього скарбу зараз збираються передати у постраждалі від вибухів села - там, мовляв, потрібніше.

Пані Галина, яка не втомлюється передавати на телекамеру привіти Калинівці і Льоні, який всім бідам на зло залишився там, у Бердичеві все подобається.

"Люди стільки нанесли речей, що можна цілий Калинівський район одягнути. Годують три рази, мене на курорті так не годували, як тут", - говорить вона.

Чиновники міськради Ігор Марченко і Василь Толочко, які стоять неподалік і чують похвали пані Галини, втомлено посміхаються.

"А загалом так, оперативно все організували, якісно. Приїздили от місцеві щойно, хотіли якусь сім'ю взяти на ніч, то ніхто не погодився: кажуть, не поїдемо, ми тут вже обжилися", - каже Толочко.

"Хоча, звичайно, не дай Боже такий курорт", - немовби продовжує репліки пані Галини і Василя Толочка Ігор Марченко.