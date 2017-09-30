НеПроґавте: вибухи, вибори та жінки, що змінюють світ

ВВС Україна пропонує найрезонансніші теми тижня, що минає: наслідки вибухів на Вінниччині, провальна перемога на виборах Ангели Меркель, резонансна доповідь ООН про ситуацію у Криму. А також римські адреси знаменитих українців, розповіді ВВС про зашифровані послання та неймовірні природні явища.

Головною темою тижня стала трагедія на Вінниччині, де вибухнув склад із боєприпасами. Склад у Калинівці став третім, що вибухнув в Україні за останній рік. Понад тиждень тому пожежа сталася на складах поблизу Маріуполя, у березні - в Балаклії на Харківщині. За десять років подібних інцидентів зі снарядами було сім.

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ООН констатує, що після анексії Криму Росією ситуація із правами людини там суттєво погіршилася. Про це ідеться у щорічній доповіді верховного комісара ООН з прав людини, оприлюдненій 25 вересня.

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Головною міжнародною темою тижня стали вибори у Німеччині.

Партія чинного канцлера ФРН Ангели Меркель виграла вибори, вона залишиться на посаді ще чотири роки й далі домінуватиме на політичній сцені країни. Але результати виборів виявилися найгіршими для її партії з того часу, як вона її очолила. Чому ці вибори називають історичними?

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Наприкінці серпня російське видання "Известия" повідомило, що у Європарламенті пройдуть слухання щодо "проблеми поширення неофашистських настроїв в Україні". Проте пізніше стало відомо, що ідеться не про офіційні слухання Європейського парламенту, а про окремий захід, організований кількома євродепутатами. ВВС Україна відвідала цю зустріч.

Відзначений міжнародними нагородами щорічний цикл ВВС "100 жінок" повертається і охоплює нові теми.

Наразі оголошено перші 60 імен, зокрема астронавтки НАСА Пеггі Вітсон, президента Чилі Мішелль Башеле й англійської футболістки Стеф Гафтон.

Рим - це місто, де Гоголь написав "Шинель" і "Мертві душі", де співала Соломія Крушельницька і звідки слала листи Тарасові Шевченку одна "фатальна жінка".

Дослідник Олег Батько провів ВВС Україна "українським" Римом.

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На вулицях міст, у лікарнях та в громадському транспорті всіх країн світу можна побачити й почути зашифровані послання. Навіщо вони?

Пасажирський лайнер QE2, який спустили на воду 50 років тому, був британською "іконою стилю". Він став одним з найвідоміших пароплавів у світі, але водночас ознаменував кінець для цілих поколінь великих пасажирських суден, що будували на річці Клайд.

Копирайт изображения KEYSTONE Image caption QE2 перевозить британських військових із Саутгемптона під час Фолклендської війни 1982 року

Порнографія нині - на відстані пошуку в інтернеті. Ефект присутності в ній посилюється з кожним днем. Як вона змінює поведінку, стосунки й бажання людей?

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Неймовірні ландшафти й скельні утворення природа відточувала мільйони років. Вони містять безцінні ключі до розуміння минулого й майбутнього нашої планети.