#НеПроґавте: вибухи, вибори та жінки, що змінюють світ
ВВС Україна пропонує найрезонансніші теми тижня, що минає: наслідки вибухів на Вінниччині, провальна перемога на виборах Ангели Меркель, резонансна доповідь ООН про ситуацію у Криму. А також римські адреси знаменитих українців, розповіді ВВС про зашифровані послання та неймовірні природні явища.
Головною темою тижня стала трагедія на Вінниччині, де вибухнув склад із боєприпасами. Склад у Калинівці став третім, що вибухнув в Україні за останній рік. Понад тиждень тому пожежа сталася на складах поблизу Маріуполя, у березні - в Балаклії на Харківщині. За десять років подібних інцидентів зі снарядами було сім.
- оЧому в Україні так часто вибухають склади з боєприпасами?
- Склади зброї в Україні: історія вибухів, пожеж і жертв
- "Привіт Калинівці, привіт Льоні": як облаштувалися евакуйовані від вибухів
ООН констатує, що після анексії Криму Росією ситуація із правами людини там суттєво погіршилася. Про це ідеться у щорічній доповіді верховного комісара ООН з прав людини, оприлюдненій 25 вересня.
Головною міжнародною темою тижня стали вибори у Німеччині.
Партія чинного канцлера ФРН Ангели Меркель виграла вибори, вона залишиться на посаді ще чотири роки й далі домінуватиме на політичній сцені країни. Але результати виборів виявилися найгіршими для її партії з того часу, як вона її очолила. Чому ці вибори називають історичними?
Наприкінці серпня російське видання "Известия" повідомило, що у Європарламенті пройдуть слухання щодо "проблеми поширення неофашистських настроїв в Україні". Проте пізніше стало відомо, що ідеться не про офіційні слухання Європейського парламенту, а про окремий захід, організований кількома євродепутатами. ВВС Україна відвідала цю зустріч.
Відзначений міжнародними нагородами щорічний цикл ВВС "100 жінок" повертається і охоплює нові теми.
Наразі оголошено перші 60 імен, зокрема астронавтки НАСА Пеггі Вітсон, президента Чилі Мішелль Башеле й англійської футболістки Стеф Гафтон.
Рим - це місто, де Гоголь написав "Шинель" і "Мертві душі", де співала Соломія Крушельницька і звідки слала листи Тарасові Шевченку одна "фатальна жінка".
Дослідник Олег Батько провів ВВС Україна "українським" Римом.
На вулицях міст, у лікарнях та в громадському транспорті всіх країн світу можна побачити й почути зашифровані послання. Навіщо вони?
Пасажирський лайнер QE2, який спустили на воду 50 років тому, був британською "іконою стилю". Він став одним з найвідоміших пароплавів у світі, але водночас ознаменував кінець для цілих поколінь великих пасажирських суден, що будували на річці Клайд.
Порнографія нині - на відстані пошуку в інтернеті. Ефект присутності в ній посилюється з кожним днем. Як вона змінює поведінку, стосунки й бажання людей?
Неймовірні ландшафти й скельні утворення природа відточувала мільйони років. Вони містять безцінні ключі до розуміння минулого й майбутнього нашої планети.