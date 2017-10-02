Референдум у Каталонії у фото

  • 2 жовтня 2017

Іспанська поліція намагалася всіляко перешкодити учасникам референдуму за незалежність Каталонії. Напередодні Конституційний суд Іспанії оголосив референдум незаконним.

Медики надавали допомогу людям, які отримали травми у сутичках з поліцією, що перекривала їм доступ о виборчих дільниць.

Попередження: Деякі фото містять сцени насильства.

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Image caption Поліцейські відтягають цю жінку з-під школи у Барселоні, під якою відбулися сутички поліції з виборцями, які хотіли проголосувати на референдумі
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Image caption Віце-прем'єр Іспанії заявив, що поліція діяла належним чином
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Image caption Сотні людей прийшли на дільницю, розташовану у барселонській школі, щоби віддати свій голос на референдумі
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Image caption Мер Барселони заявив, що у сутичках з поліцією поранені сотні людей
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Image caption Ця сім'я з Каталонії радіє після голосування на референдумі за незалежність провінції
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Image caption У сутичках поранені щонайменше 12 поліцейських
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Image caption Очевидець подій у Барселоні надіслав це фото кореспонденту BBC Тому Барріджу - чоловік, який постраждав у сутичках на виборчій дільниці
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Image caption Офіцери намагалися не дати людям проголосувати на референдумі
General view as Barcelona's Lionel Messi prepares to take a freekick in the empty stadium Копирайт изображения Reuters
Image caption Футбольний клуб "Барселона" зіграв матч проти "Лас-Пальмас" перед пустими трибунами - таке рішення було ухвалено в останній момент з міркувань безпеки

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