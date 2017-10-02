Стрілянина у Лас-Вегасі: що нам відомо

Копирайт изображения Getty Images

Чоловік стріляв у відвідувачів кантрі фестивалю поруч з центром Mandalay Bay у Лас-Вегасі. За словами місцевого шерифа, загинули понад 50 людей, а ще близько 400 ушпиталені.

Попри те, що поліція поки що не говорить про зв'язок 64-літнього стрільця з терористами, "Ісламська держава" вже взяла на себе відповідальність за напад.

Стрілянина у Лас-Вегасі може стати найбільшою в історії США за кількістю жертв.

До сьогодні найбільшим подібним інцидентом вважалась стрілянина у гей-клубі Pulse у місті Орландо (штат Флорида), яка відбулась в червні 2016 року. Тоді Омар Матін вбив 49 людей, а ще 53 отримали поранення. Хоча за кілька днів померла 50-та жертва того нападу.

"Обойма за обоймою"

За даними поліції, стрільцем виявився 64-літній мешканець Лас-Вегаса Стефен Паддок. Він раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців. Паддок стріляв у відвідувачів кантрі-фестивалю з номера, який розташований на 32-у поверсі готелю поруч з казино.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Бійня у Лас-Вегасі: люди ховаються від пострілів

На фотографіях з місця подій, які з'явились у соцмережах та фотобанках, видно людей, які лежали на землі у крові.

Місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців стверджують, що стрілянина була інтенсивною. "Обойма за обоймою - кулі свистіли повсюди", - наводять вони слова одного зі свідків події.

За словами деяких очевидців, всього нападник відстріляв 30 чи 40 магазинів, тобто приблизно тисячу патронів. Інші свідки трагедії наводять скромніші оцінки, але підтверджують, що пострілів було не менше сотні.

"Ми повертались в готель з обіду та побачили, як до нас у паніці біжать люди. Один з них був весь у крові - і стало зрозуміло, що відбувається щось зовсім не те. Ми почули автоматну чергу, я схопила свого друга за руку і ми побігли у провулки", - каже ще одна жінка, яка стала свідком події.

Спецоперація та штурм

Агенції повідомили, що після прибуття поліції на місце події стрілець відкрив вогонь і в них з того ж 32-го поверху. Поліція створила поруч з казино оперативний штаб і почала спецоперацію.

Копирайт изображения Getty Images

Поліція попросила не транслювати в мережі та в ефірі їхні переміщення, щоб не розкрити стрільцю позицію спецпризначенців. На час операції тимчасового припинив роботу аеропорт, який розташований неподалік від місця стрілянини.

Спочатку поліція стверджувала, що підозрюваного застрелили після того, як бійці взяли штурмом номер, з якого той стріляв. Проте потім шериф Лас-Вегаса заявив, що підозрюваний покінчив з життям самогубством ще до штурму.

У його номері знайшли близько десяти рушниць.

За даними поліції, під час стрілянини загинули двоє співробітників поліції, які тоді не перебували на службі. Загальна кількість підтверджених жертв перевищує 50. Крім того, представник місцевої лікарні оцінив стан ще 14 поранених як критичний.

Мотиви невідомі

64-літній фотограф Стефен Паддок жодного разу не потрапляв у поле зору поліції. Він не був ветераном американської армії та не брав участі у бойових діях.

Копирайт изображения Getty Images

Брат нападника Ерік Паддок заявив агенції Reuters, що немає жодного уявлення про мотиви вчинку родича.

Поліція шукала жінку на ім'я Мерілу Данлі, з якою бачили підозрюваного до стрілянини. Але потім поліція уточнила, що жінка не причетна до стрілянини.

До розслідування долучилось ФБР, але воно поверне справу поліції, якщо не побачить у стрілянині ознак тероризму.

Причини, через які Паддок почав стріляти у людей, поки невстановлені. Ні у поліції, ні в ФБР немає інформації про якісь його зв'язки з організаціями, які визнані терористичними.

Штат Невада, в якому розташований Лас-Вегас, відомий досить м'яким законом про обіг зброї.

Для купівлі та носіння зброї в цьому штаті не потрібна спеціальна ліцензія. Крім того, закон дозволяє продавати автоматичну зброю та не обмежує розмір магазину.

Реакція влади

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter висловив співчуття родичам загиблих та поранених, назвавши стрілянину у Лас-Вегасі жахливою. "Бережи вас Бог", - написав він.

Копирайт изображения Getty Images

Губернатор штату Невада Брайян Сендовал також висловив співчуття жертвам атаки. "Трагічний та жахливий акт насильства струсив Неваду", - написав він у Twitter.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей висловила співчуття жертвам стрілянини і подякувала співробітникам служб порятунку, які швидко відреагували на "страшний напад у Лас-Вегасі".

Свою підтримку сім'ям загиблих та пораненим висловили співачки Селін Діон та Мерайя Керрі.

Президент України Петро Порошенко також висловив співчуття жертвам та сім'ям постраждалих, написавши у Twitter, що він "глибоко шокований" трагедією.