Зі скандалом і "кнопкодавами": Рада запустила судову реформу

Копирайт изображения UNIAN Image caption Андрій Парубій проводив голосування за закон попри протести опозиції

Парламентська опозиція намагалась затягнути схвалення закону про старт судової реформи, проте за допомогою "Опозиційного блоку" влада цей документ таки схвалила.

Документ, який вносить поправки до господарського процесуального кодексу, цивільного процесуального кодексу та кодексу адміністративного судочинства, побив рекорд українського парламентаризму за тривалістю - у Верховній Раді 4,5 тисяч поправок до нього розглядали три пленарні тижні.

У 2016 році депутати схвалили низку реформ у сфері правосуддя. Зокрема, внесли поправки до Конституції, ухвалили новий закон про судоустрій та статусі суддів, а також щодо Вищої ради правосуддя та Конституційний суд.

Ухвалений 3 жовтня документ приводить норми кодексів у відповідність до головних законів судової реформи, а також запускає роботу створеного з нуля Верховного Суду.

Опозиційні фракції "Батьківщина" та "Самопоміч" розкритикували документ, стверджуючи, що той посилює вплив президента на судову систему України.

"Гра нервів"

Спікер парламенту Андрій Парубій вже заявив, що ухвалений закон побив рекорд українського парламентаризму за тривалістю розгляду.

Депутати від опозиції подали до закону тисячі дрібних правок. Абсолютну більшість з них профільний комітет відкинув, проте регламент дозволяє депутатам наполягати на голосуванні кожної з них окремо.

Крім того, депутати мають право ставити на підтвердження ті поправки, які комітет таки врахував.

За три останні тижні депутати скасували стільки поправок, що проект документа, як визнав доповідач Руслан Князевич, став розбалансованим та не готовим до схвалення.

Вихід влада знайшла простий - після голосування всіх правок профільний комітет зібрався на півгодини, а потім його голова Руслан Князевич просто зачитав довжелезний список поправок, які треба повернути.

Копирайт изображения UNIAN Image caption "Опозиційний блок" підтримав закон, хоча Михайло Добкін виступив проти

Не дивно, що опозиційні "Батьківщина" та "Самопоміч" почали протестувати, адже влада одним скопом хотіла повернути все те, що три тижні скасовували опозиціонери.

Але попри крики "Ганьба!" та з другої спроби Андрій Парубій провів результативне голосування й депутати повернули всі озвучені комітетом правки.

Наступним голосуванням депутати схвалили закон у цілому.

Андрій Парубій не звернув увагу на протести опозиції та показані фото нібито "кнопкодавста" частиною депутатів.

"Та ти ще гірше за Януковича!", - пролунало у бік Парубія із зали. Проте до бійки не дійшло.

Також опозиціонери дорікнули владі, що вирішальні голоси за реформу дав "Опозиційний блок", який, на думку представників "Батьківщини", міг отримати за це певні преференції.

Це голосування вже призвело до конфлікту у фракції "Опозиційного боку"- Михайло Добкін на знак протесту виходить з партії, а Вадим Новинський - створює у ній "опозиційну платформу".

Запуск реформи

"Це точка неповернення, яка запустить реформу судової системи країни", - заявив під час засідання депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець.

Він був співавтором низки проектів реформування української судової системи.

Пан Ємець вказує, що саме правки у кодекси блокували запуск оновленого Верховного Суду.

Нещодавно конкурсна комісія відібрала перших 120 нових суддів зі 200. На затвердження президенту вже передали 111 кандидатур.

Щоправда, представники громадської ради доброчесності, яка брала участь у конкурсі, критикує кандидатури переможців. За їхніми даними, 25 відібраних претендентів не заслуговують бути призначеними до суду.

Зміни до Конституції та новий закон про судоустрій та статус суддів суттєво перекроюють судову систему країни.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Доповідач проекту Руслан Князевич і таблиці з понад 4 тисячами поправок

Скасовуються вищі спеціалізовані суди, натомість їх замінює обраний на конкурсі Верховний суд, який стає єдиною касаційною інстанцією для всіх українських судів.

Незалежний Верховний суд має забезпечувати єдність судової практики і скасовувати всі незаконні рішення судів.

У Верховному суді працюватимуть 200 суддів. Там будуть п'ять підрозділів: велика палата, касаційний адміністративний суд, касаційний господарський суд, касаційний кримінальний суд та касаційний цивільний суд.

Усі районні, міжрайонні, міські суди згодом замінять створені на конкурсах місцеві окружні суди.

ВВС Україна детально розписувала основні положення судової реформи, які вже невдовзі мають шанси втілитись у життя.

Загалом судова реформа передбачає суттєве підвищення платні суддям, переатестацію, створення нових судів та проведення конкурсних відборів, що має допомогти боротись з корупцією в судовій системі.

Ухвалені поправки

Опозиція підтримувала раніше схвалені закони щодо судової реформи, але нинішній документ вони нещадно критикували.

Представник "Батьківщини" Сергій Власенко неодноразово наголошував, що президент незаконно об'єднав в одному проекті поправки одразу до кількох кодексів.

"Цим законом посилюється політичний вплив влади на судову вертикаль", - наполягає пан Власенко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Сергій Власенко від "Батьківщини" був найактивнішим критиком судових змін

У представників "Батьківщини" та "Самопомочі" були десятки дрібних претензій щодо майбутнього функціонування судової системи.

Їм не подобалось запровадження електронного документообігу у судах, адже не всі громадяни мають доступ до мережі. Негативно сприйняли вони і публікацію повісток в інтернеті в окремих випадках.

Також критикували суттєве збільшення судового збору для громадян, а проведення конкурсів до нових судів нібито буде відбуватись під контролем президента.

Опозиція критикує скорочення строків досудового слідства, що нібито унеможливить ефективні антикорупційні розслідування.

"Треба читати закони та зміни до Конституції, які ми вже ухвалили. Там вже є ці структури, проти яких ви виступаєте", - нервово реагував Руслан Князевич на критику документа.

Він наголосив, що закон детально розписує процесуальні аспекти роботи судової системи після реформи.

Автором законопроекту є президент України, а у пояснювальній записці до нього вказані кілька важливих процесуальних новел.

Зокрема, встановлюються чіткі часові рамки для розгляду справ у судах. Також визначаються чіткіші критерії розмежування юрисдикції адміністративних, господарських та загальних судів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Запуск нового Верховного суду - один із можливих наслідків ухвалення закону

Проект запроваджує розкритиковане опозицією запровадження "електронного правосуддя".

Планується, що згодом через мережу можна буде звертатись до суду, сплачувати судовий збір та брати участь у розгляді справи через інтернет.

Остаточної версії схваленого закону ще немає. Голосування відбулось настільки сумбурно - зі скасуванням та схваленням десятків поправок одним махом, що депутати поки що не мають чіткого розуміння фінального тексту.

"Що проголосували в процесуальних кодексах - ніхто не знає. Голова комітету називає номери близько 60 поправок, які голосують одним скопом", - написала депутат від "Батьківщині" Альона Шкрум.

Як це часто буває останнім часом, остаточну редакцію закону всі побачать вже після публікації підписаного президентом тексту закону.