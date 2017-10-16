100 жінок: міністр-"супержінка" висаджує в повітря кораблі

Image caption Президент Джоко Відодо сказав, що йому потрібна була "божевільна людина", щоб подолати проблему нелегального рибальства

Індонезія ще не бачила політика, подібного до Сусі Пуджиастуті.

Міністр водних ресурсів і рибальства - людина з незавершеною середньою освітою і татуюванням, яка стала підприємцем, а після призначення в уряд почала запеклу битву проти незаконного і надмірного рибальства.

За її наказом підірвали сотні рибальських човнів.

Коли в 2014 році президента Індонезії Джоко Відодо запитали, чому він призначив міністром саме її, він відповів, що йому потрібна була "божевільна людина, щоб радикально змінити становище".

Тепер зухвалий стиль перетворив її на ідола поп-культури.

А ще вона потрапила до цьогорічного списку BBC "100 жінок".

І все це незважаючи на те, що вона живе в країні, яка має найбільше в світі мусульманське населення, і де до політиків ставляться загалом негативно.

На одному з муралів Сусі Пуджиастуті зображено як Супержінку, наполовину русалку, а наполовину - воїна. І як героїню коміксів манга.

Її ретельно виплекана постать у соціальних мережах, тим часом, струшує зазвичай консервативний політичний стиль Індонезії.

"Я не намагаюся пристосуватися до методів роботи політичного мейнстріму - я б ніколи не досягла успіху, якби намагалася бути кимось іншим", - каже вона, гортанно сміючись.

"Мені було нелегко, але тепер я бачу в цьому перевагу. Я відразу вирішила, що буду відкрита і відверта".

"Я не змінювалась, бо думала, що течія проти мене буде занадто сильна і мене проковтне".

Копирайт изображения AFP Image caption Тактика шоку - висаджування в повітря рибальських човнів, які порушують правила рибальства

Відеокліпи того, як вона танцює під пісню "Бітлз" на борту військового корабля після урядової інспекції, або, коли вона посьорбує каву на дошці з веслом посеред моря, стали вірусними, а сама вона дуже популярна.

Однак щоразу, коли заходить мова про переформатування кабінету, поширюються чутки, що президент Джоко може її звільнити. Критики закидають їй недостатню продуманість рішень.

Коли до неї прийшли на інтерв'ю журналісти BBC, вона саме повернулася з моря - і запізнилася.

"Перепрошую, мене заколисало море - я заснула. Була на морі, плавала і веслувала", - вибачається вона.

"Просто мушу від усього втекти час від часу. Океан для цього найкращий".

Що таке "100 жінок"

У межах циклу BBC "100 жінок" ВВС щороку обирає 100 впливових і цікавих жінок у світі.

У 2017 році ми ставимо перед ними завдання поміркувати над вирішенням чотирьох найбільших проблем сучасного жіноцтва - так званої "скляної стелі" (кар'єрних обмежень для жінок), жіночої неписьменності, домагань у громадських місцях і сексизму в спорті.

Із вашою допомогою вони пропонуватимуть свої вирішення, а вас просимо надсилати ваші пропозиції.

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Тепер вона опинилася під небачено пильною увагою ЗМІ, адже зазвичай постать міністра рибальства і морських ресурсів великого інтересу не викликаає.

Але соціальні мережі можуть бути небезпечним місцем для жінок-політиків.

"Коли після призначення у соцмережах поширили фото того, як я курю за рогом палацу, мені прислали тисячі негативних відгуків, - розповідає пані Пуджиастуті. - Мені писали: "Як ти можеш, ти ж матір, тебе знають, моя дочка про тебе такої високої думки, тож тепер я боюся, що моя дочка почне курити, як ти!"

Копирайт изображения Inpho

"Мені стало прикро, і я пообіцяла, що більше не буду, принаймні не курю більше публічно", - сміється вона.

Заступник голови парламенту Фарід Хамза опублікував у Twitter фото татуювань на її нозі, назвав її простою вуличною волоцюгою.

"В Індонезії поширена певна стигма про жінок, які мають татуювання, - розповідає пані Пуджиастутс. - Але я їх зробила понад 30 років тому, тому що їх мали мої друзі, а вони всі були хорошими людьми".

Копирайт изображения Susi Pudjiatuti Image caption Сусі Пуджиастуті

"Спочатку я намагалася носити одяг, який би покривав мої татуювання, - довгі спідниці і довгі штани, але в мене почалася параноя.

"За минулі два роки я набрала вагу, потовщала на майже 9 кг, тому мене почали критикувати і за це. Треба цим просто не перейматися".

Вибухи в морі

Вона хоче, щоб люди, замість говорити про неї, зосередили увагу на тому, як вона бореться проти нелегального рибальства.

Це вона вирішила висаджувати в повітря траулери, які незаконно ловили рибу в індонезійських водах.

"Нам потрібен чинник стримування, адже у нас така величезна площа для спостереження, тому неможливо реально за всім пильнувати", - каже вона.

Тому міністр вирішила висаджувати в повітря човни, арештовані за незаконний вилов риби, перед телекамерами.

"Не думаю, щоб комусь подобалося бачити, як підривають їхній човен. Це була тактика шоку і страху, метод залякування".

Під час її перебування на посаді Індонезія знищила сотні човнів, в тому числі кілька китайських.

Китай стверджує, що води навколо індонезійського архіпелагу Бунгуран є традиційними китайськими риболовецькими територіями.

Це призвело до дипломатичної напруженості між двома країнами та критики її стилю в парламенті Індонезії як занадто конфронтаційного.

Пані Пуджиастуті визнає, що вона дійсно не знала, за що взялася.

"Я не усвідомлювала, наскільки це важливо, на кого я замахнулася. Я не думала про це".

Вона наполягає, що всі дані підтверджують дієвість її стратегії, адже рибні ресурси сильно зросли.

Її діяльність дала їй міжнародну славу і похвалу від еколога та голлівудського актора Леонардо Ді Капріо, проте критики кажуть, що впроваджені нею суворі правила шкодять місцевим рибалкам.

Сусі каже, що в Індонезії існує скляна стеля, коли справа стосується жінок, які беруть на себе лідерські ролі. Але вона виросла з думкою про те, що рівна з чоловіками.

Її матір втекла з дому, коли їй було 12 років, щоб уникнути шлюбу за домовленістю з літнім чоловіком.

"Це були 1930-ті роки, таке траплялося", - каже вона.

"Вона кілька років жила з черницями і дуже пізно вийшла заміж - їй було 32 роки, коли вона мене народила".

Image caption Пані міністр поруч з муралом, де вона в ролі Супер-жінки

Вона виросла на південному узбережжі Західної Яви і каже, що її батьки були суворі та не робили різниці у вихованні між нею та її братами.

"Вони ніколи не казали, що ось це - чоловіча, а ось це - жіноча справа, вони вважали нас рівноцінними. Це було дуже корисно для мене", - каже пані міністр.

"Це те, що я зараз кажу жіночим організаціям: якщо ви досі переймаєтеся розмовами про відмінності, то ви не просунетеся вперед. Передовсім усуньте перешкоди у вашій свідомості. Як на мене, найкраще - не думати забагато.

"Життя дозволило мені робити все так, як я хочу".