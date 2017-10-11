Вугілля: без "блокадного", але з російським?

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Днями до порту "Південний" має прийти друга партія американського вугілля для державної компанії "Центренерго". Проте згідно із офіційною статистикою, головним постачальником вугілля в Україну залишається Росія.

Експерти припускають, що певна частка цього вугілля може походити з непідконтрольних уряду територій. Вугілля з ОРДЛО через Росію може потрапляти до третіх країн, вважають учасники ринку.

За даними Державної Фіскальної Служби, у січні-вересні цього року понад половину імпортованого кам'яного вугілля і антрациту становить російське. Це вугілля коштувало Україні понад мільярд доларів.

На другому місці з великим відривом - США, звідки надійшла чверть усього імпортного вугілля на суму у майже півмільярда доларів.

При цьому у ДФС зазначають, що імпорт вугілля за 9 місяців цього року зріс майже у два рази порівняно із відповідним періодом минулого року.

Подвоєння вугільного імпорту відзначили у своєму останньому макроекономічному огляді і в НБУ.

"Вартісні обсяги імпорту вугілля вдвічі перевищували минулорічні через його дефіцит на внутрішньому ринку", - йдеться у звіті Нацбанку.

Блокада і пошук альтернативи

Копирайт изображения UNIAN Image caption Із припиненням торгівлі з непідконтрольними територіями, доступ до донбаського антрациту було перекрито.

Наприкінці 2016 року активісти почали блокувати постачання товарів, зокрема, і вугілля, із непідконтрольних Києву територій, на яких сконцентровані шахти, що видобували вугілля для більшості українських ТЕС.

15 березня РНБО ухвалила рішення про повне припинення вантажних перевезень через лінію розмежування.

Через брак антрациту уряд запровадив надзвичайний стан в електроенергетиці, і рекомендував державним і приватним компаніям шукати інші джерела отримання антрациту.

Антрацит із Африки та Росії і газове вугілля з України

ДТЕК, найбільший приватний енергетичний холдинг, що належить до складу СКМ Рината Ахметова, заявив, що і до початку блокади "не закуповував вугілля на неконтрольованих територіях".

"Вугілля видобувалося на підприємствах, зареєстрованих в Україні, і перевозилося на українські станції", - наголошували на офіційному сайті компанії. У 2016 році на ТЕС холдингу доправили 4,9 млн тонн вугілля.

Проте вже у квітні у ДТЕК заявили про домовленість щодо закупівлі 600 тис. тонн антрациту у Південно-Африканської Республіки із можливістю збільшити ці поставки до 1 млн тонн.

Станом на сьогодні, як повідомили ВВС Україна у компанії, із ПАР "в Україну доставлено 375 тис. тонн із законтрактованих 675 тис. тонн".

Одночасно компанія завозить вугілля і з Росії. Але у ДТЕК наголошують, що йдеться лише про постачання з однієї шахти - Шахтоуправління "Обухівське" (РФ, Ростовська область), яка належить компанії.

"Це вугілля постачається на Луганську ТЕС, яка є єдиним джерелом енергії в області і не має іншої можливості отримувати вугілля залізницею, окрім як з території РФ", - пояснюють в компанії.

Луганська ТЕС розташована на контрольованій Україною території, поблизу лінії розмежування, у місті Щастя.

Окрім того, ДТЕК також почав збільшувати навантаження на ТЕС, що працюють на українському газовому вугіллі, наростивши його видобуток на 10,5% за 9 місяців цього року.

"Остаточне розуміння економічних наслідків блокади і переходу на імпортний ресурс можна буде сформувати після закінчення ОЗП (осінньо-зимового періоду. - Ред.). Наразі імпорт триває. Його ціна значно перевищує вартість власного вугілля", - повідомили ВВС Україна у ДТЕК.

Вугілля з-за океану

Копирайт изображения UNIAN Image caption Цієї зими Трипільська ТЕС вироблятиме тепло і електрику на американському антрациті.

Іншим шляхом пішли у "Центренерго", 78,29% акцій якої належать державі. Там вирішили імпортувати вугілля із США. Принципової домовленості про це було досягнуто під час візиту президента Петра Порошенка до США влітку цього року.

У вересні до Одеси прийшов перший вантаж американського вугілля.

"Все вугілля першої партії залізничним транспортом буде доставлено на склади Трипільської ТЕС для забезпечення безперебійної роботи протягом осінньо-зимового періоду 2017-2018 років", - повідомляли у "Центренерго".

Загалом до кінця року компанія очікує отримати до 700 тисяч тонн американського антрациту. Весь цей антрацит має піти так само на Трипільську ТЕС.

Одночасно компанія також оголосила про плани переводити свої енерегетичні блоки на газове вугілля. Зокрема, на нього вже перевели потужності Зміївської ТЕС у Харківській області.

Російське чи "ордловське"?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Чи завжди можна встановити походження вугілля за складом чи документами?

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко припускає, що значну поставок із Росії складає вугілля, що його завозить ДТЕК зі своєї шахти у Ростовській області, і в цьому є переважно економічні міркування.

При цьому, зауважує експерт, впродовж року було зроблено достатньо багато для того, аби якомога менше залежати від Росії. І завдяки альтернативним джерелам поставок, і завдяки переобладнанню українських ТЕС з антрациту на газове вугілля, якого вдосталь на Західній Україні.

"Але за такий стислий час ліквідувати дефіцит антрацитового вугілля, що з'явився після окупації окремих районів Донбасу, неможливо. Це дійсно неприємно, але поки що це так", - каже пан Омельченко.

Сергій Дяченко, керівник Бюро комплексного аналізу і прогнозування, погоджується, що переважна більшість вугільного імпорту із Росії - це поставки ДТЕК. Крім того, із Росії вугілля отримує і "Донбасенерго", - додає експерт.

Але і учасники ринку, і експерти зауважують, що частина російського вугілля, що іде на експорт - до України чи інших країн, - може мати донбаське походження.

У травні цього року міністр енергетики України Ігор Насалик запевняв, що після рішення РНБО вугілля з непідконтрольних територій вже не надходить в Україну, а імпорт з інших країн також контролюється на предмет того, чи нема там частини "блокадного вугілля". За словами міністра, "кожне вугілля, як відбиток пальця, має свою геологічну структуру і свої показники".

Так, вугілля із "Кузбасу" відрізняється, але паливо, що видобувається у Луганській і Ростовській областях досить важко відрізнити, бо воно належить до однієї геологічної формації, - зауважує Сергій Дяченко.

Володимир Омельченко каже, що у випадку з Україною маршрут для вугілля із ОРДЛО через Росію і справді навряд чи працює, принаймні у значних обсягах.

Він звертає увагу на те, що переважна більшість шахт, які видобували антрацит на непідконтрольних територіях, належали ДТЕК. І коли ватажки самопроголошених республік перебрали контроль над цими підприємствами, ДТЕК став зацікавлений у тому, щоб вони не змогли отримувати дивіденди від майна, яке ДТЕК вважає вкраденим.

У свою чергу в ДТЕК зауважують, що стосовно можливості поставок до України вугілля із непідконтрольних територій через Росію, "митниці ДФС під час ввезення антрациту перевіряють його походження. Це питання також контролюється правоохоронними органами".

А от щодо поставок на інші ринки, то тут ДТЕК, посилаючись на свої дані, вказує на головних імпортерів:

"На закордонні ринки більшість вугілля з тимчасово неконтрольованої території Донбасу (НКТ) постачається через російські морські порти в країни Чорноморського та Середземноморського басейну. Основними напрямками збуту є Туреччина і Румунія", - повідомляють у компанії.

Донбаській слід у польському імпорті

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вугілля з непідконтрольних територій, "заблоковане" Києвом, може потрапляти до інших країн

Проте на початку жовтня вугілля "із НКТ" "виринуло" у Польщі. При цьому візит українського міністра енергетики до Польщі збігся з публікацією розслідування польських журналістів щодо імпорту Польщею вугілля з ОРДЛО.

Згодом польський міністр енергетики Кшиштоф Тхужевський підтвердив, що такі поставки мали місце, але наголосив, що вони були незначними.

За словами Ігоря Насалика, польські колеги пообіцяли, що такі поставки будуть припинені, оскільки вони "почули аргументи української сторони", що "антрацит із ОРДЛО - це пряме фінансування тероризму".

Володимир Омельченко вважає, що розголос цієї історії, навіть якщо обсяги імопрту були незначними, змусить імпортерів уважніше обирати постачальників, - чи не торгують вони продукцією незаконно експропрійованих підприємств.

У ДТЕК покладаються на заяви українського міністра енергетики і польської сторони щодо припинення імпорту вугілля з НКТ. Водночас там нагадують, що "будь-які операції з вугіллям, видобутим на захоплених шахтах ДТЕК на неконтрольованій території, є незаконними".

"Компанія відстежує переміщення вугілля з неконтрольованої території і спроби його реалізації. Для захисту своїх прав та інтересів ДТЕК буде використовувати всі доступні інструменти".

У той таки час польське видання Dziennik, яке опублікувало розслідування про донбаське вугілля у Польщі, звертає увагу ще на два чинники.

По-перше, вугілля, видобуте на шахтах, а також у копанках на непідконтрольних Києву територіях може надходити до Росії через неконтрольовану Україною ділянку кордону, а імпорт з Росії - не заборонений. Саме це, на думку, Сергія Дяченка, і відбулося. Але експерт зауважує, що це вугілля мало бути "надзвичайно дешевим", щоби його купили поляки, "у яких і в самих вдосталь вугілля".

Польські журналісти звертають увагу і на ще одну обставину: обмеження на торгівлю, погоджені ЄС, стосуються лише товарів із Криму. А відтак, те, що не заборонено, - наприклад, імпорт вугілля із Донбасу, - теоретично є дозволеним.