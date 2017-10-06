Смартфони Google Pixel 2: що нового?

Копирайт изображения Google Image caption Pixel 2 XL має збільшений екран із заокругленими краями, але його можливості ті самі, що й у меншої моделі

Смартфони Google Pixel другого покоління роблять знімки в "портретному режимі" як на фронтальну, так і на основну одинарну камеру.

Інші смартфони вже досить давно мають функцію автоматичного розмивання заднього плану знімка. Але для створення реалістичного ефекту в них використовуються подвійні камери на задній панелі.

Компанія Google заявила, що в її новинці більше місця для акумулятора й наявні динаміки на передній панелі.

Але роз'єму для навушників немає.

Замість окремого порту діаметром 3,5 мм власникам смартфону доведеться користуватися чи бездротовою гарнітурою (Google пропонує свої гарнітури Pixel Buds), чи гніздом для зарядного пристрою USB-C

На презентації перших смартфонів Pixel компанія-пошуковик розкритикувала відсутність традиційного гнізда у виробах Apple, а свою стратегію назвала слушною.

Такий поворот на 180 градусів речник компанії пояснив тим, що, на думку інженерів Pixel, за минулий рік стандарт USB-C "став значно досконалішим".

За даними дослідницької фірми IDC, з часу появи оригінальної моделі смартфонів Pixel на ринку рік тому було продано приблизно 2,8 мільйона пристроїв. А це лише 0,5% від усього ринку смартфонів.

Частково проблема продажів полягала і в тому, що компанія не спромоглася виготовити достатньо пристроїв, щоб задовольнити попит.

Копирайт изображения Google Image caption Компанія Google заявила, що камера її смартфонів здобула найвищу оцінку за весь час існування рейтингу DXO Mark

Google стверджує, що Pixel 2 і збільшені моделі Pixel 2 XL виготовила вже "в більших кількостях".

Проте один з експертів висловив сумнів щодо того, чи достатньо компанія постаралася, щоб стати серйозним конкурентом для інших виробників смартфонів на платформі Android.

"Щоб новий пристрій міг стартувати в такому регіоні, як Західна Європа, необхідна підтримка більш ніж 5 операторів і 70 роздрібних продавців", — розповів Франсіско Джеронімо з компанії IDC.

"Якщо Google хоче конкурувати з Samsung і Huawei, їй доведеться додатково розширити свої потужності продажу й маркетингу".

Серія смартфонів Pixel — це частково і гарантія того, що покупці завжди матимуть доступ до найновішої версії Android. Ці пристрої оновлюються одразу ж, як Google випускає оновлення. І, на відміну від інших марок, мінімальний гарантований період — три роки.

Однак на презентації в Сан-Франциско ІТ-гігант зумів здивувати й кількома унікальними функціями.

Зйомку на одинарну камеру в портретному режимі уможливлює "двопіксельний" сенсор (технологія автофокусування). Це означає, що кожен піксель сенсора автофокусування можна використовувати як для запису зображення, так і для фокусування, а не тільки для виконання однієї функції одночасно.

Ця технологія вже працює в деяких смартфонах Samsung, але Google пропонує ще й програмне забезпечення власного виробництва, завдяки якому можна створити карту глибини для фото (щоб додавати спецефекти).

Копирайт изображения Google Image caption Нові телефони повідомляють вам, яка музика грає на тлі, без пошуку в інтернеті

Додаткова перевага — те, що фронтальні камери "для селфі" також знімають у портретному режимі. Протягом найближчих місяців Google планує знайти застосування для інформації про глибину зображення, щоб користувачі могли додавати до своїх знімків персонажів доповненої реальності.

Ще одна нова функція — це можливість викликати керованого штучним інтелектом помічника Google Assistant стисканням бічних панелей пристрою.

Компанія вважає, що це полегшує активацію помічника, і запевняє, що програмне забезпечення не реагує на випадкові натискання.

Крім того, дисплей із технологією OLED (органічний світлодіод) тепер автоматично відображає назву пісні, яка лунає десь неподалік від власника смартфона.

Аналогічна до Shazam функція прив'язана до бази даних, що містить десятки тисяч треків, заздалегідь завантажених на пристрій. Це дозволяє не шукати в інтернеті, щоб зайвий раз не виснажувати акумулятор.

Крім того, в режимі демонстрації було показано, як смартфон перекладає розмову (з англійської мови на шведську і навпаки) між користувачами в навушниках Pixel Buds. Якщо порівнювати з використанням додатка Google Translate, це значно полегшує і прискорює переклад.

Залежно від конфігурації, нова модель смартфона у Британії буде на 4-11% дорожчою від попередньої.

Ціна 12,7-сантиметрової версії починається від 629 фунтів (830 доларів ), 15,2-сантиметрової — від 799 фунтів (1050 доларів).

Копирайт изображения Google Image caption Нова функція Google Lens розпізнає об'єкти реального світу і надає інформацію про них

Минулого місяця компанія Google узгодила співпрацю з HTC: за 1,1 млрд. доларів (828 мільйонів фунтів) найняла 2 000 інженерів HTC (багатьох із них було залучено до створення нового смартфона.

Водночас, на думку експерта, компанія опинилася в непростій, дражливій ситуацій.

"У Google дилема. Якщо компанія буде основну увагу приділяти новим функціям і можливостям своїх пристроїв, то ризикує викликати незадоволення дуже важливих партнерів, таких як Samsung", — прокоментував Бен Вуд з аналітичної компанії CCS Insight.

"А що важливіше для блага імперії Google? Масштаби поширення Android чи бажання Google мати власну апаратну платформу?"

Аналіз:

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Рорі Селлан-Джонс, кореспондент з питань технологій

Про амбіції Google у плані виробництва обладнання одне можна сказати напевне — компанія не здається, коли продажі розчаровують.

ВР-окуляри Daydream обіцяли стати величезним кроком уперед у розвитку мобільної віртуальної реальності. Але навряд чи ви знайдете людину, яка ними користувалася.

Система Google Home демонструє вміння компанії працювати зі штучним інтелектом. Але з'явилась вона з великим відставанням від Amazon Echo і досі намагається наздогнати конкурента.

У першому смартфоні Pixel була прекрасна камера, він отримав дуже позитивні відгуки — і його частка на глобальному ринку смартфонів склала всього 0,5%.

Але тепер Google узялася оновлювати всі три продукти. І впевнено стверджує, що здатен поєднувати апаратне та програмне забезпечення для максимальної зручності користувачів — як і та інша невеличка ІТ-фірма зі своїм асортиментом дуже прибуткових iДевайсів.

Сьогодні флагманський пристрій Google — це Pixel 2, наділений функціями, яких, за твердженням компанії, ви не знайдете в інших смартфонах на платформі Android.

Головний виконавчий директор корпорації Google Сундар Пічаї підкреслив свій меседж про те, що майбутнє — за штучним інтелектом і в нову епоху люди природніше взаємодіятимуть зі своїми пристроями. Обидва ці моменти поєднано в одній функції — стисканні бічних панелей, яке викликає помічника Google Assistant на вашому "піксельфоні".

На думку пана Пічаї, його інженери — світові лідери в машинному навчанні. А це неминуче має знайти своє відображення і в лідерстві серед машин.

Можливо. Але спершу його компанії треба розширитися в інших двох ключових сферах: маркетинговій та виробничій. Зібрати смартфон, який заробляє п'ять зірочок у оглядах, — це, звісно, добре. Але якщо ви не можете виготовити достатню кількість таких смартфонів, то далеко не заїдете.

Міні-динамік

На презентації Google також представила інші продукти, серед яких — зменшена версія смарт-динаміка Home та його збільшений варіант, призначений для високоякісного відтворення музики.

Копирайт изображения Google Image caption Google інформує, що Home Mini може контролювати більш ніж 1 000 інших смарт-пристроїв у домі

Home Mini коштуватиме 49 доларів і реагуватиме як на голосові команди, так і на натискання кнопок.

У системі Home Max за 399 доларів (у комплект входить два сабвуфери для досконалого відтворення низьких частот) використовуються програми штучного інтелекту. ПЗ налаштовує звуковий баланс відповідно до розташування динаміків у приміщенні.

Скоріше за все, Max конкуруватиме з динаміками від Sonos — ця компанія буквально на кілька годин раніше оголосила про те, що 2018 року додасть Google Assistant до свого найновішого динаміка.

За словами одного експерта, Mini сподобається тим, хто хоче мати вдома систему з багатьох смарт-динаміків, а також людям, молодшим 25 років, для яких більш прийнятна низька ціна.

Копирайт изображения Google Image caption Продажі Home Max у США розпочнуться вже цього року, а на інших ринках — пізніше

"Становище Google у конкуренції з Amazon досить невигідне", — пояснив Адам Саймон з консалтингової компанії Context.

"Система Home вийшла після Echo від Amazon. Вона не мала аналогічної кількості партнерів-виробників систем "розумний дім" чи доступних типів приладів, тож тепер Google намагається надолужити втрачене".

А чи не найбільшим сюрпризом презентації стала Google Clips, мініатюрна автономна камера, яка за допомогою машинного навчання розпізнає цікаві сцени й знайомі обличчя та записує їх.

Копирайт изображения Google Image caption Камеру Google Clips оснащено 12-мегапіксельним сенсором, 8 ГБ пам'яті, заряду акумулятора вистачає на три години безперервного використання

Цей девайс можна прикріпляти до одягу чи різних предметів. Він надсилає відео та фото на смартфон лише за командою.

Акції GoPro впали після презентації Google Clips, але покупці можуть не зрозуміти, навіщо їм потрібен цей ґаджет за 249 доларів.

Також компанія представила новий ноутбук екстра-класу під керуванням ОС Chrome — Pixelbook. У нього вбудовано Google Assistant, є опція стилуса і можливе використання додатків Android.