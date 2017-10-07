НеПроґавте: бійки у Раді, Лас-Вегас та референдум Каталонії

Копирайт изображения УНІАН Image caption Парламентський тиждень був гарячим

Голосування за закони про Донбас, які супроводжувалися бійками і димовими шашками, питання Каталонії, а також кривава стрілянина у Лас-Вегасі - головні теми тижня, що минає.

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Що змінилося і не змінилося в житті українців з початком другого місяця осені?

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Про що йдеться в проголосованих у п'ятницю Радою президентських законах щодо самоврядування і "особливості політики" на Донбасі (останній - поки що у першому читанні):

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Стрілянина у Лас-Вегасі стала найкривавішою в історії Сполучених Штатах. Що відомо про стрільця та чи вплине це на регулювання ринку зброї у США?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи схожий "референдум" у Криму в березні 2014 року на каталонські події нинішньої осені?

Як проходив референдум про незалежність Каталонії від Іспанії, чи нагадує ситуація там події весни 2014 року в Криму та на Донбасі - в оглядах та аналітичних матеріалах ВВС Україна.

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Повернемось до України. Пенсійній реформі нарешті дали зелене світло.

ВВС Україна розібралася, які зміни очікують на пенсіонерів.

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Суперечності між Україною та Угорщиною через новий закон про освіту поки що не зникають. Скільки політики, і скільки, власне, питання мови у цій ситуації - в аналітичному матеріалі ВВС Україна:

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Новина про те, що Мінекології затвердило ліміт на відстріл лосів збурила соцмережі. Одні писали, що це узаконення знищення української популяції цих тварин, інші, навпаки, відстоювали позиції мисливських господарств та мисливців.

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Ще одна інтернет-тендеція - розповіді про депресію під хештегом #faceofdepression #обличчядепресії. Звідки пішов цей флешмоб та як його коментують психологи і психотерапевти?

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Юрія Яновського буквально врятувала сталінська премія після того, як він опинився в опалі

Протягом тижня були названі чергові лауреати Нобелівської премії. Професор Києво-Могилянської академії Віра Агеєва зробила невеличкий екскурс про те, як українські письменники ставилися до цієї відзнаки у часи СРСР.

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В якому віці вас можна офіційно визнати старим і нудним? У кількох нещодавніх дослідженнях стверджується, що це - 35 років. Але чи дійсно це так?

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Кава та чай давно сперечаються за першість у меню. BBC Future спробували вирішити цю суперечку з залученням науковців.

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Нам здається, що симптоми серцевого нападу настільки серйозні, що пропустити їх неможливо. Але це не завжди так, попереджає оглядачка BBC Future.

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Турецькі археологи, можливо, знайшли могилу Святого Миколая. Під церквою цього святого в Демре виявили добре збережене поховання...

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Відеосюжет про будні охоронця орлів та його травми.

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Компанія Planet Labs фотографує планету Земля, а потім продає високоякісні фото клієнтам, яким ця інформація потрібна.