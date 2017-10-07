#НеПроґавте: бійки у Раді, Лас-Вегас та референдум Каталонії
Голосування за закони про Донбас, які супроводжувалися бійками і димовими шашками, питання Каталонії, а також кривава стрілянина у Лас-Вегасі - головні теми тижня, що минає.
Що змінилося і не змінилося в житті українців з початком другого місяця осені?
Про що йдеться в проголосованих у п'ятницю Радою президентських законах щодо самоврядування і "особливості політики" на Донбасі (останній - поки що у першому читанні):
Стрілянина у Лас-Вегасі стала найкривавішою в історії Сполучених Штатах. Що відомо про стрільця та чи вплине це на регулювання ринку зброї у США?
- Стівен Паддок: що відомо про стрільця з Лас-Вегаса
- П'ять причин, чому закони США про зброю не зміняться
Як проходив референдум про незалежність Каталонії від Іспанії, чи нагадує ситуація там події весни 2014 року в Криму та на Донбасі - в оглядах та аналітичних матеріалах ВВС Україна.
- Відео: Референдум у Каталонії: голосування на тлі конституційної кризи
- Дев'ять вражаючих фото з референдуму в Каталонії
- Каталонія, Крим, Донбас: чи схожі "референдуми"?
- Чому ЄС ігнорує кризу у Каталонії?
- Відео: Промова короля не сподобалася керівництву Каталонії
- Історія сепаратизму: чому Каталонія відокремлює себе від Іспанії
Повернемось до України. Пенсійній реформі нарешті дали зелене світло.
ВВС Україна розібралася, які зміни очікують на пенсіонерів.
Суперечності між Україною та Угорщиною через новий закон про освіту поки що не зникають. Скільки політики, і скільки, власне, питання мови у цій ситуації - в аналітичному матеріалі ВВС Україна:
Новина про те, що Мінекології затвердило ліміт на відстріл лосів збурила соцмережі. Одні писали, що це узаконення знищення української популяції цих тварин, інші, навпаки, відстоювали позиції мисливських господарств та мисливців.
Ще одна інтернет-тендеція - розповіді про депресію під хештегом #faceofdepression #обличчядепресії. Звідки пішов цей флешмоб та як його коментують психологи і психотерапевти?
Протягом тижня були названі чергові лауреати Нобелівської премії. Професор Києво-Могилянської академії Віра Агеєва зробила невеличкий екскурс про те, як українські письменники ставилися до цієї відзнаки у часи СРСР.
В якому віці вас можна офіційно визнати старим і нудним? У кількох нещодавніх дослідженнях стверджується, що це - 35 років. Але чи дійсно це так?
Кава та чай давно сперечаються за першість у меню. BBC Future спробували вирішити цю суперечку з залученням науковців.
Нам здається, що симптоми серцевого нападу настільки серйозні, що пропустити їх неможливо. Але це не завжди так, попереджає оглядачка BBC Future.
Турецькі археологи, можливо, знайшли могилу Святого Миколая. Під церквою цього святого в Демре виявили добре збережене поховання...
Відеосюжет про будні охоронця орлів та його травми.
Компанія Planet Labs фотографує планету Земля, а потім продає високоякісні фото клієнтам, яким ця інформація потрібна.